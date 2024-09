Miss Sinaloa María Fernanda Beltrán remporte Miss Univers Mexique 2024

Le Mexique a une nouvelle reine ! Samedi, Miss Sinaloa María Fernanda Beltrán a été couronnée Miss Univers Mexique 2024. La jeune femme talentueuse représentera Le Mexique à la 73e édition de Miss Universqui se déroulera à Mexico le 16 novembre. Mariana Macías, de Michoacán, a terminé quatrième, tandis que Lorena Sevilla, de Colima, a pris la troisième place. Karen Bustos, de San Luis Potos, a terminé deuxième, tandis qu’Aranza Molina, de Tabasco, a été première dauphine.

Jacky Bracamontes et Carlos Adyan L’événement s’est déroulé au Centre de congrès Canciones de Cancún, dans l’État de Quintana Roo. Une épreuve préliminaire a eu lieu le 5 septembre, avant la grande finale. Le jury comprenait des personnalités telles que Miss Univers 2020, Andrea Meza, Miss Univers Mexique 2016, Kristal Silva, Miss Univers Porto Rico 2019, Madison Anderson, l’actrice Geraldine Bazán, l’avocate et enseignante Daniela Cordero, et les médecins Pepe Medel, Ariel Díaz, Phi Nguyen et Ary Papadopolus.

Lors de la ronde préliminaire, plusieurs prix spéciaux ont été décernés, notamment :

Meilleur défilé de l’année : Paula Gorozpe, Miss Tlaxcala

Miss Photogénique : Kathia Maldonado, Miss Sonora

Miss Casa Trujillo : Esmeralda Meza, Miss Querétaro

Miss Fajas Forma Tu Cuerpo Mexique : María Fernanda Beltrán Figueroa, Miss Sinaloa.

Après l’ouverture, les candidates en combinaisons de velours bleu ont été mises en valeur dans la catégorie maillots de bain. Immédiatement après, trois prix spéciaux ont été décernés.

Meilleur costume traditionnel : Izaxóchilt Tonatiuh, conçu par Alberto González, qui créera la tenue gagnante de la prochaine Miss Univers.

Prix ​​du meilleur skin : Zya Barceló, Mademoiselle Hidalgo

Mademoiselle Convivialité : Ana Pau Rivero, Miss Yucatan

TOP 16 DES FINALISTES DE MISS MEXIQUE

Quinze candidates ont été sélectionnées par le jury et une autre finaliste a été choisie grâce au vote du public sur l’application Miss Univers Mexique.

Lorena Sevilla (Colima), Cristina Villegas (Jalisco), Zya Barceló (Hidalgo), Paula Gorozpe (Tlaxcala), María Malo (Mexico), Esmeralda Meza (Querétaro), Aranza Molina (Tabasco), Alejandra Tijerina (Nuevo León), Ana Pau Rivero (Yucatán), Karen Bustos (San Luis Potosí), Priscila Valverde (Guerrero), Mariana Macías (Michoacán), Zaida Ramírez (Guanajuato), Ariadna Muro (Communauté internationale), Jessica Farján (État de Mexique) et María Fernanda Beltrán (Sinaloa) a été retenue.

​Alors que les candidates se préparaient pour le concours de robes de soirée, Mau et Ricky ont apporté de l’énergie à l’événement avec leurs interprétations de tubes comme Grand Jour, La Boca, et Inconnus. Ils ont également introduit Spectaculaire de leur nouvel album, Hôtel Caracas.

Les finalistes ont captivé le public dans leurs robes de soirée, s’avançant un par un pour mettre en valeur leur beauté et leurs tenues époustouflantes, le tout au son de la version instrumentale de C’était comme ça, l’une des chansons emblématiques de Juan Gabriel.

TOP 10 FINALISTES DE MISS MEXIQUE

Priscila Valverde (Guerrero), María Malo (Mexico), Aranza Molina (Tabasco), Cristina Villegas (Jalisco), María Fernanda Beltrán (Sinaloa), Lorena Sevilla (Colima), Ariadna Muro (Communauté internationale), Mariana Macías (Michoacán) , Alejandra Tijerina (Nuevo León) et Karen Bustos (San Luis Potosí) ont été nommées dans le top 10.

Après avoir révélé les dix finalistes, chacun a eu la possibilité de s’adresser au public pendant 30 secondes.

TOP 5 FINALISTES DE MISS MEXIQUE

Les cinq finalistes qui ont répondu aux questions du jury étaient :

Mariana Macías (Michoacán)

María Fernanda Beltrán (Sinaloa)

Lorena Sevilla (Colima)

Karen Bustos (San Luis Potosí)

Aranza Molina (Tabasco)

À la fin de la cérémonie, l’actuelle Miss Univers, Sheynnis Palacios, est montée sur scène pour rendre hommage à Osmel Sousa. Après avoir annoncé les finalistes, Sheynnis a couronné María Fernanda Beltrán comme nouvelle Miss Univers Mexique.