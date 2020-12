L’acteur Ayushmann Khurrana manque de se produire en direct et dit qu’il lui manque également de toucher les mains des fans lors des concerts. L’acteur a publié une photo de l’un de ses précédents concerts sur Instagram pour partager à quel point il lui manque en live.

« La scène me manque. Les gens qui crient à mes concerts me manquent. Toucher les mains de la foule me manque. Faire partie de la foule d’un concert d’artiste local quelque part en Europe de l’Est me manque. Je m’ennuie d’être manqué quand je suis en retard pour mon concert », a-t-il écrit avec l’image.

Les amis et les fans d’Ayushmann ont adoré le message et ont commencé à commenter. L’acteur Rajkummar Rao a laissé tomber un emoji en forme de cœur, tandis que l’actrice Maanvi Gagroo a écrit: « Quelle photo AK. »

L’acteur est actuellement occupé à tourner Chandigarh Kare Aashiqui d’Abhishek Kapoor à Chandigarh. Le film met également en vedette Vaani Kapoor. Dans le film romantique, Ayushmann jouera un athlète interfonctionnel. Le film devrait sortir l’année prochaine.