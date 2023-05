Miss Oregon USA Manju Bangalore se dirige vers l’espace : un « rêve devenu réalité »

Miss Oregon USA se dirige vers l’espace.

Manju Bangalore a récemment parlé à Fox News Digital de son rêve de devenir astronaute, affirmant qu’elle « voulait être astronaute depuis [she] avait 4 ans » et a entendu parler de Kalpana Chawla, la première femme indienne à aller dans l’espace. Elle est maintenant sur le point d’atteindre son objectif.

« J’ai été sélectionnée par une société appelée ZERO-G, et ils sont en activité depuis près de 20 ans, et ils m’engagent en tant que première reine Miss USA State à faire un vol en apesanteur. Je vais donc apporter la ceinture, ma couronne, et flotter en apesanteur pendant leur vol », a-t-elle déclaré. « Je suis vraiment excité parce que cela fait partie de leur programme d’influence, et je vais donc être l’un de leurs premiers influenceurs à le faire également. »

Le vol aura lieu le 19 août à Oakland, en Californie. Bangalore a expliqué à Fox News Digital que c’est l’une des deux façons de faire l’expérience de l’apesanteur – l’autre étant dans un avion modifié ici sur Terre.

LA GAGNANTE DE MISS AMERICA 2023, MISS WISCONSIN GRACE STANKE, RÉFLÉCHIT À SA VICTOIRE CHOQUANTE : « JUST ABSOLUTE CHAOS »

Pendant son vol, Bangalore connaîtra à la fois l’apesanteur et « l’opposé de l’apesanteur », également connu sous le nom d’hyper-gravité, « qui est d’environ 1,8 fois la gravité ici sur Terre ». Alors que la sensation d’apesanteur ne durera pas très longtemps, Bangalore est toujours très excité.

« Nous allons être à environ 25 000 pieds d’altitude, et nous allons faire un vol parabolique, qui est essentiellement une série d’arcs de haut en bas », a expliqué Bangalore. « Au sommet de chacun de ces arcs, vous faites l’expérience de l’apesanteur pendant environ 30 secondes. Nous allons donc faire environ 15 de ces arcs. »

« Pendant la totalité du vol, vous faites l’expérience de l’apesanteur pendant environ 8 minutes », a-t-elle poursuivi. « Cela ne semble pas beaucoup, mais lors du premier vol spatial humain américain de l’histoire de ce pays, nous avons envoyé Alan Shepard pendant 8 minutes en apesanteur, c’est donc la même durée que le premier astronaute américain a vécu en apesanteur. la gravité. »

LE CONCOURS DE BEAUTÉ MEXICAIN DÉFIE LA NORME DE BEAUTÉ

Arriver là où elle se trouve maintenant n’a pas été une route facile pour Bangalore, car elle a eu du mal à trouver un stage, affirmant qu’elle « a postulé à plus de 100 d’entre eux et a été rejetée par chacun d’entre eux ». Les choses semblaient sombres jusqu’au jour où la NASA a tendu la main et l’a aidée à se placer quelque part, ce qu’elle a appelé un « rêve devenu réalité ».

Elle a fini par faire un certain nombre de stages au Johnson Space Center de Houston, où elle « a travaillé sur les écrans du cockpit du vaisseau spatial Orion qui retourne sur la lune ». Elle est maintenant impliquée dans un institut qui, espère-t-elle, « ira un jour dans l’espace avec une société spatiale commerciale ».

« Je veux vraiment faire de la recherche dans l’espace. Je voulais m’entraîner en faisant de la recherche en microgravité ou en apesanteur, puis finir par être formé en tant que spécialiste de mission pour faire de la recherche dans l’espace », a déclaré Bangalore. « C’est vraiment important pour moi car de nombreux projets de recherche qui ont été réalisés dans l’espace ont des applications ici sur Terre, de la recherche sur le cancer à l’agriculture et à la biologie. »

Bangalore a une formation en physique et en mathématiques et considère que travailler sur le vaisseau spatial Orion est un honneur, « parce que les astronautes ont été les héros de [her] toute sa vie », et de travailler si étroitement avec eux au quotidien et de les faire devenir ses mentors« était surréaliste ».

L’une des missions de Bangalore en tant que Miss Oregon est de montrer aux jeunes filles qu’elles peuvent être tout ce qu’elles veulent être et qu’elles n’ont pas à se concentrer uniquement sur un rêve. Elle sort même un livre pour enfants intitulé « Vous pouvez être tout ce que vous voulez être », pour montrer aux enfants que « les humains sont illimités ».

« Toute ma vie, on m’a dit que je devais me concentrer et que je ne devais poursuivre qu’une seule chose », a-t-elle déclaré. « Bien que je sois aussi physicien, astronaute en herbe et acteur assigné, je suis un modèle de maillot de bain Sports Illustrated, je suis un fondateur à but non lucratif et Miss Oregon USA. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Devenir Miss Oregon USA était un gros problème pour Bangalore, car elle participe à des concours depuis 10 ans, et ce n’était pas la première fois qu’elle concourait pour être couronnée Miss Oregon USA.

« J’ai participé trois fois à Miss Oregon USA et je n’ai jamais fait partie des cinq premières », a déclaré Bangalore. « C’était la première fois que je faisais partie des cinq premiers. J’ai répondu à ma question, puis ils ont commencé à la réduire. Quatrième finaliste, troisième finaliste. Et vous attendez d’entendre que votre nom est le gagnant. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je tenais la main de ma première dauphine, et ils ont prononcé mon nom en tant que nouvelle Miss Oregon USA, et je suis tombée par terre », a-t-elle poursuivi. « Ce fut une expérience tellement incroyable que je suis tellement honoré d’avoir cette année pour servir ma communauté et mon état. »