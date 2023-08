Miss Monde Karolina Bielawska est une fan de Shah Rukh Khan ; exprime son souhait de travailler avec la star de Jawan [Watch]

Shah Rukh Khan est l’une des célébrités indiennes les plus appréciées. Il a des fans non seulement en Inde mais dans le monde entier. En fait, beaucoup de gens savent Bollywood à cause de Shah Rukh Khan. Et Miss Monde 2022 en fait également partie. Oui, tu l’as bien lu! Miss Monde Karolina Bielawska a exprimé son souhait de travailler avec la Jawan étoile. Elle s’est réjouie de vouloir jouer dans un film avec SRK. Karolina révèle en outre qu’elle a eu la chance de se rencontrer Sajid Nadiadwala et a eu le privilège de travailler avec Sanjay Leela Bhansali. Bielawska a exprimé son désir de travailler à Bollywood et a hâte d’explorer l’Inde. Elle partage également son souhait d’explorer Mumbai, Bengaluru et Agra et de s’imprégner de la culture de notre pays. Karolina Bielawska est également fan du Butter Chicken et souhaite essayer d’autres plats. Peut-être que si Shah Rukh Khan rencontre Karolina, il partagera avec elle son plat préféré, le poulet Tandoori.

Karolina a également parlé d’Aishwarya Rai Bachchan, gagnante de Miss Monde 1994. Le mannequin polonais s’est extasié sur la beauté indienne et a exprimé son souhait d’apprendre d’elle.