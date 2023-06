Miss Monde 2023 sera hébergée en Inde après près de 3 décennies

L’Inde est sur le point d’accueillir le concours Miss Monde 2023, alors que le concours de beauté international tant convoité fait son retour dans le pays après près de trois décennies.

La 71e édition très attendue de Miss Monde devrait avoir lieu en novembre de cette année, dont les dates définitives restent à déterminer.

L’Inde a accueilli pour la dernière fois le concours international en 1996.

« Je suis ravie d’annoncer que l’Inde sera le nouveau foyer de la 71e finale de Miss Monde… Nous avons hâte de partager votre culture unique et diversifiée, vos attractions de classe mondiale et vos lieux à couper le souffle avec le reste du monde.

« La 71e Miss Monde 2023 présentera les réalisations de 130 champions nationaux au cours de leur voyage d’un mois à travers » Incredible India « alors que nous présentons la 71e et la plus spectaculaire finale de Miss Monde de tous les temps », a déclaré Julia Morley, présidente et PDG de l’organisation Miss Monde. lors d’une conférence de presse jeudi.

L’événement d’un mois, qui verrait des participants de plus de 130 pays, comportera une série de compétitions rigoureuses, y compris des vitrines de talents, des défis sportifs et des initiatives caritatives – tous visant à mettre en évidence les qualités qui font d’eux des ambassadeurs du changement.

La Miss Monde en titre, Karolina Bielawska de Pologne, qui est actuellement en Inde pour faire connaître le concours de beauté, a déclaré qu’elle était ravie de remettre sa couronne dans ce « beau pays » qui représente les mêmes valeurs que Miss Monde.

« L’Inde a la plus grande hospitalité du monde entier. C’est la deuxième fois que je viens ici… et vous me faites sentir comme chez moi. Vous défendez les mêmes valeurs… la diversité, l’unité… Vos valeurs fondamentales sont la famille, le respect, l’amour , la gentillesse et c’est quelque chose que nous aimerions montrer au monde. Il y a tellement plus à voir ici, et amener le monde entier ici pendant un mois et montrer tout ce que l’Inde a à offrir est la meilleure idée », a déclaré le Miss Monde 2022.

Tout aussi excitée et impatiente que l’Inde accueille l’événement, l’actuelle Miss India World Sini Shetty, qui représentera le pays dans la compétition à indice d’octane élevé.

« Je suis tellement excitée de rencontrer toutes mes sœurs à travers le monde pour les accueillir en Inde pour leur montrer ce que l’Inde représente vraiment, ce qu’est l’Inde, quelle est la diversité en Inde… Je suis vraiment excitée et j’ai hâte de ce voyage . J’espère que vous passerez de bons moments ici en Inde », a-t-elle déclaré.

L’Inde a remporté le titre prestigieux à six reprises – Reita Faria (1966), Aishwarya Rai (1994), Diana Hayden (1997), Yukta Mookhey (1999), Priyanka Chopra (2000) et Manushi Chillar (2017).

