La native de Miami s’est tournée vers Instagram dans son dernier article taquin, qui a presque reçu 80000 likes.

Elle a offert à ses 800 000 abonnés une photo et une vidéo, cette dernière montrant les charmes de Maître Loureda.

Fixant d’abord ses cheveux dans une robe moulante scintillante, la star 3-0 MMA tourbillonne puis se fraye un chemin dans l’octogone avant de fermer sa porte avec beaucoup de bouffées provocantes jetées dans le mélange.

La jeune femme de 22 ans se prépare actuellement à affronter Hannah Guy lors de son prochain combat.

Le combat très attendu a été déplacé au Bellator 259 le 21 mai au Mohegan Sun Arena d’Uncasville, dans le Conneticut, dans le cadre d’une carte qui fait l’objet d’un affrontement pour la sangle de titre poids plume entre le champion en titre Cris Cyborg et Leslie Smith.

👊💥 @ValerieLouredaa passe 3️⃣ & 0️⃣ en tant que pro avec un méchant KO gagne ce soir à # Bellator243. pic.twitter.com/Z35Q5HqKvp – BellatorMMA (@BellatorMMA) 8 août 2020

Hors de la cage depuis un certain temps maintenant, Loureda a été vue pour la dernière fois en action en août contre Tara Graff, dans une performance de la nuit qui a atteint le Top 10 de fin d’année et a été couronnée par une danse de twerking.

22 ans 6 combats au total 3-0 pour Bellator 2 KO jeunes et à venir 🇨🇺🇺🇸 – Valerie Loureda (@valerielouredaa) 19 avril 2021

Avec Guy faisant ses débuts dans l’organisation et soignant un dossier de 2-1, Loureda devrait faire un court travail de son compatriote américain alors que les supporters savourent chaque chance de voir l’expert du taekwondo se pavaner.

Dans l’intervalle, elle a continué à battre des battements en célébrant d’être nommée la combattante la plus chaude de 2020 par l’ex-champion des poids moyens de l’UFC devenu expert Michael Bisping sur son podcast à travers une vidéo racée, en plus de garder régulièrement son Instagram mis à jour avec des photos époustouflantes et des clips.