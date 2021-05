Miss Mexique Andrea Meza couronnée vainqueur de Miss Univers 2021 après que l’ingénieur de 26 ans ait battu 74 reines de beauté

MISS Mexico a été couronnée vainqueur de Miss Univers 2021 après que la jeune femme de 26 ans ait battu 74 autres reines de beauté.

Andrea Meza, ingénieure en modélisation et en logiciel, portait une robe rouge éblouissante lorsqu’elle a accepté le prix du gagnant de l’année dernière, Zozibini Tunzi.

Getty

Miss Mexique a été couronnée lauréate de Miss Univers 2021[/caption]

instagram.com/andreamezamx

La cérémonie de cette année est intervenue après l’annulation du concours de 2020[/caption]

Getty

Meza, diplômé de l’Université autonome de Chihuahua, a battu 74 autres candidats[/caption]

Getty

Andrea Meza, ingénieure en modélisation et en logiciel, portait une robe rouge éblouissante lorsqu’elle a accepté le prix[/caption]

Getty

Meza a remporté la couronne de Miss Univers cette année[/caption]

Elle a posté sur Instagram après sa victoire: « MISS UNIVERSE IS MEXICO! »

La cérémonie de cette année, qui s’est tenue au Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood en Floride, a eu lieu après l’annulation du concours de 2020 en raison de la pandémie de Covid.

Meza, diplômé de l’Université autonome de Chihuahua, a battu 74 autres candidats à la couronne de Miss Univers.

Au cours d’une série de questions-réponses, Meza a été interrogée sur les normes de beauté au milieu de la montée en puissance des médias sociaux.

Elle a déclaré: «Nous vivons dans une société de plus en plus avancée et au fur et à mesure que nous avons progressé en tant que société, nous avons avancé avec des stéréotypes.

«De nos jours, la beauté n’est pas seulement notre apparence. Pour moi, la beauté rayonne non seulement dans nos esprits, mais dans nos cœurs et dans la façon dont nous nous conduisons. Ne permettez jamais à quelqu’un de vous dire que vous n’avez pas de valeur. »

Meza – une végétalienne de 6 pieds de haut – a également donné son avis sur la meilleure façon de faire face à l’épidémie de coronavirus.





Elle a déclaré: «Je crois que ce que j’aurais fait était de créer le verrouillage avant même que tout ne soit si grand.

«Parce que nous avons perdu tant de vies et que nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous devons prendre soin de nos employés. C’est pourquoi j’aurais pris soin d’eux depuis le début.

Elle portait trois robes différentes pendant la compétition, dont une mini-jupe rose vif et une robe beige.

instagram.com/andreamezamx

Au cours d’une série de questions-réponses, Meza a été interrogée sur les normes de beauté au milieu de la montée en puissance des médias sociaux[/caption]

Getty

Meza est ingénieur logiciel et modèle[/caption]

instagram.com/andreamezamx

Elle a remporté la Miss Univers de cette année après l’annulation de l’année dernière[/caption]

instagram.com/andreamezamx

Meda a célébré sa victoire avec une publication sur Instagram[/caption]