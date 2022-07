Miss International Queen 2022 : la Philippine Fuschia Anne Ravena remporte le concours de beauté transgenre

Écrit par Oscar Holland, CNN

La reine de beauté philippine Fuschia Anne Ravena a été nommée gagnante de Miss International Queen 2022, un concours décrit par les organisateurs comme le plus grand concours de beauté au monde pour les femmes transgenres.

L’entrepreneur de 27 ans, originaire de la province de Cebu aux Philippines, a remporté la couronne lors d’une finale télévisée dans la ville thaïlandaise de Pattaya samedi.

Lancé en 2004, Miss International Queen est ouvert aux femmes transgenres qui ont été assignées à un homme à la naissance. Habituellement organisé chaque année, l’événement a été annulé en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. L’événement de cette année a été programmé pour coïncider avec le mois de la fierté et avait pour thème “Pride Together”.

La gagnante Fuschia Anne Ravena (au centre) flanquée de la première finaliste Jasmine Jimenez (à gauche), de Colombie, et de la deuxième finaliste Aëla Chanel (à droite), de France. Le crédit: Anusak Laowilas/NurPhoto/Getty Images

Ravena faisait partie des 23 candidates participant au concours, la Colombienne Jasmine Jimenez et la Française Aëla Chanel terminant respectivement deuxième et troisième. Elle est la troisième Philippine à remporter le titre, selon l’affilié de CNN, CNN Philippines.

La finale de samedi, qui a été diffusée en direct à la télévision thaïlandaise, a vu les candidats monter sur scène en robes de soirée et costumes nationaux de leurs pays respectifs. Dans un segment de questions-réponses, Ravena a déclaré que l’objectif d’être une reine de beauté transgenre était “d’inspirer les autres”.

“Je pense toujours que le plus bel atout d’être un humain et d’être une femme trans n’est pas seulement une tête pleine de connaissances — (cela) devrait être un cœur plein d’amour et de respect, une oreille prête à écouter et des mains qui (sont) prêtes à aider les autres », a-t-elle déclaré sur scène.

Les candidats sur scène au concours de beauté Miss International Queen 2022 dans la ville thaïlandaise de Pattaya. Le crédit: Anusak Laowilas/NurPhoto/Getty Images

Dans une vidéo publiée par les organisateurs du concours avant le spectacle, Ravena a déclaré que sa transition de genre n’avait “pas été facile”.

“L’acceptation dans ma propre maison est le meilleur cadeau que j’ai reçu tout au long de mon parcours trans”, a déclaré Ravena, qui a ensuite dédié la victoire à sa mère.

“La communauté trans a encore (beaucoup) à faire dans la lutte pour l’égalité”, a ajouté Ravena dans la vidéo. “Et pour avoir ce moment pour parler, je veux vraiment maximiser cette opportunité et faire une différence autant que possible.”

Ravena a reçu 450 000 bahts thaïlandais (12 700 $) en prix en argent, ainsi que des cadeaux de divers sponsors.