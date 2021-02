Miss India World Manasa Varanasi est ouverte à Bollywood si des offres intéressantes se présentent

Miss India World 2020 Manasa Varanasi aimerait tenter sa chance à Bollywood si quelque chose d’intéressant se présentait, mais pour l’instant, elle se concentre sur la représentation du pays au concours de Miss Monde. Elle ajoute que sa curiosité pour les nouveaux défis l’a incitée à participer au concours de beauté.

« Je suis un explorateur et j’ai toujours cherché de nouvelles opportunités pour essayer quelque chose de nouveau. S’il y a quelque chose d’intéressant qui se présente en cours de route, je suis sûr que je serais intéressé à le saisir, mais pour le moment, je me concentre entièrement sur la prochaine étape de mon voyage, qui est la compétition Miss Monde. C’est une énorme responsabilité car je représenterais le pays sur une plate-forme internationale », a déclaré Manasa à IANS.

Né à Hyderabad, le jeune homme de 23 ans est ingénieur et analyste d’échange d’informations financières. Elle a fait ses études à Global Indian et a obtenu son diplôme en informatique du Vasavi College of Engineering.

Partageant son expérience de participation au concours Miss Inde, Manasa a déclaré: « Ce fut un voyage magique parce que beaucoup de travail et d’énergie ont été investis dans le processus, et se rendre compte que je suis enfin ici, vivre ces moments est un grand sentiment. »

«C’est la curiosité qui m’a poussé à ce concours. J’ai toujours aimé relever des défis. Je continue à chercher de nouvelles façons de me pousser physiquement et mentalement, et de cette façon je pense que Miss India était la plateforme idéale pour moi non seulement pour apprendre plus sur moi-même, mais aussi chercher des moyens de redonner à la société », at-elle ajouté.

Pour la première fois de son histoire, Femina Miss India a été entièrement détenue numériquement en raison de la pandémie de Covid. Manasa a été couronnée vainqueur du VLCC Femina Miss India World 2020, tandis que Manika Sheokand et Manya Singh sont devenues respectivement Miss Grand India et Miss India Runner-up.