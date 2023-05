Miss Cary-Grove Business Leadership Pageant prévu pour le 17 mai – Shaw Local

La chambre de commerce de la région de Cary-Grove a annoncé que le concours de leadership d’entreprise de Miss Cary-Grove aura lieu à 18 heures le samedi 17 mai dans l’auditorium de l’école secondaire Cary-Grove, 2800 Three Oaks Road à Cary.

Les candidats seront jugés sur leurs compétences en leadership, leurs capacités de communication et leur implication dans la communauté. L’événement vise à célébrer les jeunes femmes de la communauté et à les inspirer à poursuivre des carrières en entrepreneuriat et en leadership, selon un communiqué de presse.

Le concours Miss Cary-Grove Business Leadership est présenté par la chambre de commerce de la région de Cary-Grove et est parrainé par plusieurs entreprises locales. L’événement est ouvert au public et les billets sont disponibles en ligne ou à la porte. En plus de la compétition, une variété d’actes de divertissement et de performances spéciales auront lieu tout au long de la soirée.

Pour plus d’informations sur le concours de leadership d’entreprise Miss Cary-Grove, rendez-vous sur le site Web de la chambre de commerce de la région de Cary-Grove à l’adresse carygrovechamber.com.