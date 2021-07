Miss Bum Bum, fan de football fou et adepte de Lionel Messi, a un tatouage anal sur OnlyFans en l’honneur de la star gagnante de la Copa America (VIDEO)

Megastar Messi a réalisé l’exploit qu’il avait passé toute sa carrière remarquable en remportant le tournoi international le plus prestigieux de son pays, aidant l’Argentine à battre les hôtes 1-0 à Rio de Janeiro pour soulever son premier trophée majeur avec son pays près de 16 ans après avoir fait ses débuts pour eux.

La nature capitale de la victoire n’a clairement pas été perdue pour le modèle de fitness autoproclamé, animatrice de télévision et femme d’affaires Cortez, qui a décidé de rendre hommage en chargeant un tatoueur de créer une nouvelle œuvre d’art intime dans un domaine que le plus dégoûté des fans de football pourrait ne pas envisager.

« J’ai dit que je me ferais tatouer en l’honneur du premier titre du meilleur Messi de tous les temps avec l’Argentine », Cortez lui a dit des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. « Promesse tenue. »

Eu disse que faria uma tatuagem em homenagem ao primeiro título do melhor de todos os tempos Messi com a Argentina. Promessa cumprida e para ver a tatuagem acesse meu perfil. https://t.co/eMW4U2hPXdpic.twitter.com/NrYg7ENY7Q – Suzy Cortez (@SuzyCortez_) 23 juillet 2021

L’exhibitionniste dénudée a gardé secrète la nature exacte de la représentation des non-abonnés sur son compte sur la plate-forme, qui est principalement utilisé par les mannequins pour partager du contenu pour adultes avec un public payant.

Elle a promis de donner aux téléspectateurs un aperçu du travail en échange de l’inscription, facturant aux passionnés désespérés de voir la pièce finie environ 5 $ par mois pour un forfait décrit comme offrant un « accès complet » à « contenu explicite, vidéos et images ».

Toute personne curieuse mais peu disposée à payer pouvait toujours voir Cortez rejeter la tête en arrière et grimacer dans une petite tenue sur la table de tatouage, grognant « oh mon dieu » pendant que l’artiste gantée effectuait son travail sur le derrière qu’elle lui avait présenté au visage.

Eu disse que faria uma tatuagem em homenagem ao primeiro título do melhor de todos os tempos Messi com a Argentina. Promessa cumprida e para ver a tatuagem acesse meu perfil. https://t.co/eMW4U2hPXdpic.twitter.com/IB8gNeQBlB – Suzy Cortez (@SuzyCortez_) 23 juillet 2021

Vraisemblablement pour faciliter l’accès, Cortez a choisi de porter une petite tenue comprenant un string, un soutien-gorge et des cuissardes.

Le footballeur freestyle occasionnel Cortez était clairement ravi lorsque Messi a remporté le titre, se rendant même au match en personne pour l’encourager dans une tenue typiquement maigre comprenant un string et de longues bottes blanches.

S’ébattant devant le stade Maracana alors qu’elle se tenait devant le bus de l’équipe avant et après la confrontation, elle a affirmé que « deux bouteilles d’eau de mon bain et ma présence » ont donné à Messi « beaucoup de chance » contre une équipe du Brésil contenant le meneur de jeu parisien Neymar et jouer sur le sol de la maison.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Suzy Cortez Oficial 🤍 (@suzy.official2021)

« Le Brésil peut avoir cinq Coupes du monde et a eu la chance de ne croiser aucune d’entre elles avec l’Argentine », a-t-elle déclaré, ajoutant que Messi méritait « toutes les boules d’or ».

« En 1990, nous vous avons éliminé de la Coupe du monde », elle a dit. « En 2014, nous [almost won, losing 1-0 in extra-time] en finale contre le rival [Germany] qui t’a humilié [7-1] à la maison.

« Et en 21, nous avons gagné la finale chez vous. Hahaha – je n’arrêtais pas de pleurer.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Suzy Cortez Oficial 🤍 (@suzy.official2021)

« Messi était clairement soulagé et évidemment heureux. Il méritait un titre pour l’équipe. L’Argentine a remporté le titre de la Copa America et Messi était sûrement le meilleur joueur.

« J’ai eu la chance de voir le premier titre du plus grand joueur de tous les temps avec son pays. »

Bien que Cortez appelle Messi le « roi des rois » et se soit engagé à l’aimer « pour toute l’éternité » comme « ma plus grande idole du football », la pin-up a également fréquemment enfilé un maillot anglais le mois dernier.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Suzy Cortez Oficial 🤍 (@suzy.official2021)

« Je suis très heureux non seulement d’avoir misé 100 000 $ [on England] et que je vais gagner 500 000 $, mais aussi que j’ai beaucoup d’amis à Londres qui aiment le football et n’ont jamais vu leur équipe être championne », a-t-elle déclaré après que l’Angleterre ait battu le Danemark pour atteindre la finale de l’Euro 2020 au début du mois.

« Dès le début, j’étais sûr que l’Angleterre serait championne de l’Euro 2020. Je suis sûr [England striker] Raheem Sterling sera nommé meilleur joueur de l’Euro 2020 et l’Angleterre sera championne et je pense aussi qu’il concourra pour le [Ballon d’Or] avec Lionel Messi. »

Cortez a déclaré qu’elle se rendait à Londres pour réclamer sa prétendue aubaine pour la victoire de l’Angleterre, ajoutant qu’ils allaient « massacrer » l’Italie à la suite du premier but de Luke Shaw, qu’elle semblait avoir regardé à la télévision.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Suzy Cortez Oficial 🤍 (@suzy.official2021)

Après que l’Angleterre ait failli perdre face aux Azzurri en finale aux tirs au but, Cortez leur a naturellement dit de s’inspirer de son héros.

« Le plus grand joueur de l’histoire [Messi] a pris près de 18 ans pour remporter un titre avec l’Argentine », elle a dit à tous les supporters anglais au cœur brisé parmi sa base de fans de plus de 463 000 sur Instagram, où elle semble curieusement ne pas suivre Messi.

« Je dis à l’Angleterre, n’abandonnez pas en 2020. Vous aurez une autre chance de ramener le football à la maison – la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. »