Miss Brésil 2018 Gleycy Correia est décédée à 27 ans après des complications chirurgicales: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancienne Miss United Continents Brésil en 2018 Gleycy Correia est décédée à l’âge de 27 ans, selon plusieurs rapports.

Correia est décédée lundi dans une clinique privée après avoir été dans le coma pendant les deux derniers mois, selon le Daily Mail. La reine du concours de beauté a subi une intervention chirurgicale pour enlever ses amygdales et quelques jours plus tard, elle a subi des saignements abondants et a eu une crise cardiaque le 4 avril.

Le prêtre de sa famille Lidiane Alves Oliviera a déclaré au point de vente: « Elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever ses amygdales et après cinq jours à la maison, elle a eu une hémorragie. »

LE CLAVIERISTE DE FLEETWOOD MAC BRETT TUGGLE EST MORT À 70 ANS SUITE À DES COMPLICATIONS DU CANCER

« Elle est allée à Unimed et a fait un arrêt cardiaque le 4 avril et depuis lors, elle était dans le coma, sans activité neurologique. Aujourd’hui, elle est décédée. »

Une autopsie sera pratiquée sur son corps à l’Institut de médecine légale de Macae, selon le Daily Mail.

Correia a travaillé professionnellement comme esthéticienne. La star du concours de beauté a travaillé avec du maquillage permanent et a souvent partagé son travail via les réseaux sociaux.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Depuis le 4 avril, sa famille avait repris la page Instagram de Correia et avait partagé des vidéos de cercles de prière organisés pour elle.