Miss Argentine : les rêves d’une candidate de beauté de 60 ans prennent fin brutalement

BUENOS AIRES, Argentine (AP) — Une femme de 60 ans a vu son rêve de devenir la plus ancienne candidate de Miss Univers de l’histoire se fondre dans une brume de paillettes et de selfies samedi lors du concours de beauté annuel d’Argentine.

Alejandra Marisa Rodríguez, conseillère juridique d’un hôpital dont la participation au concours avait été saluée comme un triomphe sur l’âgisme dans un monde obsédé par la jeunesse, n’a pas réussi à remporter la couronne de Miss Argentine. Mais elle a remporté le titre de «meilleur visage», l’une des nombreuses catégories du concours, notamment la meilleure robe de soirée, le meilleur maillot de bain et la plus élégante.

La candidate Alejandra Rodriguez participe au concours Miss Univers Argentine, à Buenos Aires, Argentine, le samedi 25 mai 2024. (AP Photo/Gustavo Garello)

Durant le concours, elle a remercié tous ceux qui ont célébré son succès au concours Miss Buenos Aires le mois dernier. Sa victoire là-bas, après que Miss Univers ait éliminé sa limite d’âge de longue date, a généré une frénésie d’attention médiatique mondiale qui l’a propulsée de l’obscurité à une renommée locale.

En un instant, l’avocate à la voix douce de la ville de La Plata, au sud de Buenos Aires, distribuait des conseils hydratants aux femmes qui s’efforçaient d’obtenir un visage surréaliste et lisse et promettait au public que l’adage selon lequel l’âge n’était qu’un chiffre était vrai. .

« À la suite de ce qui m’est arrivé, je crois qu’une nouvelle porte s’est ouverte pour beaucoup de gens qui n’ont peut-être pas eu la vie facile », a déclaré Rodríguez à l’Associated Press dans les coulisses après l’événement, toujours vêtue de sa robe de cocktail rouge avec des fentes la révélant. jambes. « C’était une aventure et je n’en attendais rien d’autre que de relever un nouveau défi. »

Pour la partie maillot de bain du concours Miss Argentine, Rodríguez a choisi un modeste costume une pièce avec un châle drapé sur ses épaules, donnant à la foule un shimmy tandis que les fans criaient et soufflaient des klaxons.

Mais les juges ont préféré Magali Benejam, une actrice et mannequin de 29 ans originaire de Cordoue, qui a enfilé un bikini bleu étriqué et des talons aiguilles vertigineux pour remporter le prix du « meilleur maillot de bain » et a finalement battu les 27 autres candidates pour être couronnée Miss Argentine.

« Je suis tellement excité et tellement reconnaissant d’être ici parce que la compétition n’a pas été facile », a déclaré Benejam à AP. Elle représentera l’Argentine à Mexico pour la compétition mondiale en novembre.

Même la victoire de Benejam aurait été impossible il y a un an, car le concours plafonnait depuis longtemps l’âge des candidates à 28 ans. Cette année, pour la première fois en 73 ans d’histoire, le concours Miss Univers accueille toute participante de plus de 18 ans. .

Ce n’est que le dernier d’une série de changements pour un concours qui a été un paratonnerre pour les critiques féministes depuis que les manifestations « brûlant les soutiens-gorge » ont bouleversé le concours Miss America de 1968.

Pendant des décennies, le concours de Miss Univers s’est ouvertement décrit comme un spectacle extravagant de femmes célibataires à la fin de l’adolescence et dans la vingtaine se pavanant devant les juges pour évaluer leur apparence et leur personnalité. Alors que de plus en plus de personnes trouvaient cela troublant, les organisateurs ont réalisé à quel point le concours était à la traîne par rapport à la culture.

Ces dernières années, alors que les mouvements #MeToo et de justice sociale ont balayé le monde, Miss Univers s’est empressée de persuader les sceptiques que c’était plus une question d’esprit et d’esprit que de corps.

Il a supprimé de nombreuses conditions d’éligibilité controversées, ouvrant le champ aux personnes mariées, enceintes et lesbiennes. et les femmes transgenreset il a supprimé toute mention de « beauté » sur son site Web.

Pourtant, alors que le concours mettait l’accent sur l’empathie, la confiance et l’authenticité comme idéaux féminins, la mention de « jeune femme » est restée en place, et avec elle, l’interdiction des pattes d’oie.

Alors que de nombreuses femmes ont salué la décision de Rodriguez de concourir à 60 ans, d’autres se sont demandé si elle établissait une norme déraisonnable pour les femmes plus âgées. Son visage primé, sa silhouette sculpturale et ses traits sculptés lui ont permis de se fondre parmi les plus jeunes sur scène.

« Cela contribue à donner l’impression que tout le monde devrait pouvoir ressembler à cela, que toutes les femmes de 60 ans devraient avoir l’apparence de la jeunesse et de la fraîcheur, comme si elles avaient 25 ans », a déclaré Lala Pasquinelli, une militante féministe argentine. « S’ils ne le font pas, c’est parce qu’ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices. »