Miss Angleterre veut devenir la première reine de beauté dans l’espace, prévoit une formation d’astronaute

Le succès consiste à fixer vos objectifs et ces objectifs peuvent changer tout votre parcours. La Miss Angleterre nouvellement couronnée, Jessica Gagen, s’est fixé l’un de ses objectifs les plus ambitieux. Alors qu’elle vise le titre de Miss Monde en 2023, il y a d’autres titres qu’elle lorgne. Un qui est littéralement hors de ce monde. Elle aspire à devenir la première reine de beauté à voyager dans l’espace. Jessica est étudiante en génie aérospatial. Sur la plate-forme de Miss Angleterre, en octobre, elle a séduit non seulement les juges mais aussi le public, lorsqu’elle a révélé son intention d’inspirer les femmes à poursuivre une carrière dans les STEM et à devenir elle-même une astronaute entièrement formée.

Selon Metro, Miss Angleterre poursuit actuellement une maîtrise intégrée à l’Université de Liverpool. Elle prévoit de postuler pour devenir astronaute dans les trois prochaines années. “J’espère que ma victoire à Miss Angleterre ainsi que ma passion pour l’aérospatiale montreront aux filles qu’elles peuvent poursuivre leurs rêves et leurs objectifs et être qui elles veulent être. Mon diplôme d’ingénieur m’ouvre tellement de portes et j’espère un jour postuler à l’Agence spatiale européenne pour réaliser mon rêve », a-t-elle déclaré.

« J’adorerais aller dans l’espace un jour et je suis sur la bonne voie. Une fois mon diplôme terminé, je devrais terminer trois ans dans l’industrie, puis je pourrai postuler pour devenir astronaute », a-t-elle ajouté. Jessica a été couronnée Miss Lancashire en août. Cela lui a automatiquement valu une place dans la finale de Miss Angleterre. Plus tard cette année-là, elle a battu un record en étant couronnée Miss Angleterre. Jessica est devenue la première rousse à remporter un concours de beauté.

Selon le site officiel du concours Miss Angleterre, ils recherchent des femmes qui peuvent inspirer les autres et être un modèle. Ils célèbrent les réalisations de ces femmes. Jessica correspond certainement à la facture. Elle a également récemment visité le Centre spatial national de Leicester, après l’avoir dépassé plusieurs fois sur le chemin du siège de Miss Angleterre, selon le métro. Jessica Gagen a profité de l’occasion pour en savoir plus sur l’espace. Elle espère inspirer la prochaine génération de femmes à entrer dans le domaine à prédominance masculine de l’ingénierie.

