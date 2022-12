Miss America 2023 : Miss Wisconsin, Grace Stanke, est couronnée gagnante

Miss Wisconsin Grace Stanke a été couronnée Miss America 2023.

La jeune femme de 20 ans a remporté le concours jeudi, faisant d’elle la 95e gagnante du concours.

Stanke est étudiante en génie nucléaire à UW-Madison et est la troisième femme du Wisconsin à remporter le titre.

Elle a été couronnée par son prédécesseur, Emma Broyles, la première femme américano-coréenne à remporter l’honneur de Miss America.

Stanke a remporté le titre sur 51 concurrents représentant les 50 États et le district de Columbia lors de la compétition qui s’est tenue au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut.

Son ambition de carrière, selon le site Web de Miss America, est de produire une énergie efficace, propre et sans carbone pour l’Amérique grâce à l’énergie nucléaire dans un poste de conception de base. Désormais, elle pourra diffuser son message lors de sa tournée nationale d’un an.

Le prix de Miss America nouvellement couronné était une bourse de 50 000 $. Elle a également remporté 2 500 $ après avoir remporté la bourse Miss America Talent grâce à sa performance de violon classique.

La première finaliste du concours était Miss New York Taryn Delanie Smith, suivie de la deuxième finaliste Miss Texas Averie Bishop, de la troisième finaliste Miss West Virginia Elizabeth Lynch et de la quatrième finaliste Miss Georgia Kelsey Hollis.

Les cinq premières femmes ont été interrogées sur les causes qui les passionnent. Au cours du segment, Stanke a exprimé son enthousiasme à l’idée d’avoir l’occasion de parler de questions importantes en tant que Miss America, selon le magazine People.

“En tant que Miss America, je représente cette organisation. S’ils posent d’autres questions, je peux préfacer en disant:” Ce n’est pas le point de vue de l’organisation, c’est mon point de vue personnel en tant que Grace Stanke, et je peux aller pour le dire – surtout quand il s’agit de choses comme l’énergie nucléaire et de tant d’autres sujets politiques brûlants”, a-t-elle expliqué.

La compétition de jeudi a été organisée par Laura Rutledge, Miss Floride 2012 et animatrice de NFL Live d’ESPN et SEC Nation de SEC Network. Le jury comprenait la star de “Indian Matchmaking” Aparna Shewakramani, l’ancien joueur de la NBA Trevor Booker, l’animatrice de podcast Trish Regan, l’actrice “Home Improvement” Debbe Dunning et la patineuse artistique olympique Mirai Nagasu.