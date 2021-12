Miss Alaska, Emma Broyles : 5 choses à savoir sur la gagnante de Miss America 2022

Félicitations à Emma Broyles, alias Miss Alaska, pour sa victoire au concours Miss America 2022 ! Voici 5 choses à savoir sur le natif d’Anchorage.

Miss America 2022 a été officiellement couronnée pour le 100e événement annuel de la compétition ! La couronne a été remise à Emma Leigh Broyles, Miss Alaska, le 16 décembre au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut et a été diffusé en direct sur Peacock. Le titre était la première victoire de l’État de l’Alaska.

L’événement comprenait 51 femmes de partout aux États-Unis et l’événement de 2021 a marqué un retour après un retard de deux ans en raison de COVID-19. Les 10 meilleurs concurrents étaient : New York, Alaska, Illinois, Massachusetts, Oregon, Alabama, District de Columbia, Floride, Utah et Texas, l’Alaska remportant le grand prix.

Voici cinq choses sur Emma, ​​originaire d’Anchorage, en Alaska, et comment elle s’est frayé un chemin jusqu’au sommet !

Elle était l’adolescente exceptionnelle de Miss Alaska en 2017

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Miss Alaska (@missamericaak)

À l’âge de 15 ans en 2017, Emma a commencé à concourir dans sa ville natale d’Anchorage, en Alaska, et a remporté le prix Miss Alaska’s Outstanding Teen cette année-là. Elle a ensuite participé à la compétition Miss America’s Outstanding Teen en Floride, mais a pris une pause après ce concours.

« Après mon année en tant que Miss Alaska’s Outstanding Teen, j’ai pris une pause de quatre ans entre la compétition et cette année, lorsque j’ai décidé de revenir sur scène et de concourir pour le titre de Miss Alaska 2021 », a-t-elle déclaré à un média de l’Arizona State University. (où elle fréquente le collège). L’étudiante n’a pas manqué de remercier ses amis et les membres de sa famille pour l’avoir soutenue dans ses diverses entreprises de reconstitution historique, des compétitions pour adolescents au premier prix aux États-Unis !

Elle travaille avec les Olympiques spéciaux

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Miss Alaska (@missamericaak)

Plus tôt dans la semaine, avant qu’Emma ne soit couronnée gagnante du concours général, elle a remporté les préliminaires pour son argumentaire à impact social sur le pouvoir des Jeux olympiques spéciaux. Elle a noté qu’elle avait commencé à faire du bénévolat pour l’organisation il y a 12 ans lorsque son frère aîné, atteint du syndrome de Down, est devenu un athlète.

« En tant que frère d’une personne ayant une déficience intellectuelle et athlète de Special Olympics, j’ai été témoin de l’impact positif de Special Olympics sur la vie des personnes ayant une déficience intellectuelle, leurs familles et leurs communautés », a-t-elle déclaré à ASU News. « Special Olympics est une organisation que ma famille et moi avons soutenue tout au long de ma vie, et je suis ravie de continuer à partager sa mission sur la scène Miss America. »

Elle est étudiante avec mention à l’Arizona State University

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Miss Alaska (@missamericaak)

Emma fait partie de Barrett, le Honors College de l’Arizona State University situé à Tempe, en Arizona, où elle est actuellement étudiante. Elle étudie les sciences biomédicales et la performance vocale, adorant son expérience en tant qu’étudiante, mais aussi relever les défis liés à la compétition dans les concours en même temps. « Rester organisée a été l’étape la plus importante pour maintenir un emploi du temps chargé et s’assurer que je ne manque rien », a-t-elle déclaré à un média de l’ASU en juillet. « Je compte également beaucoup sur mes systèmes de soutien et je contacte ma famille et mes amis si jamais je me sens découragé ou dépassé. »

Bien que le sud-ouest ait été un changement décisif pour la native d’Anchorage, elle a noté comment elle «était tombée amoureuse» du campus et de l’atmosphère de la localité de Tempe, influençant ainsi sa décision de fréquenter l’école. « Je me sentais vraiment chez moi lorsque j’ai visité l’ASU et je n’ai pas eu le même sentiment lors de la visite d’autres campus, alors je savais que l’ASU était l’école pour moi », a-t-elle expliqué. « Cela a également aidé que l’ASU dispose d’excellentes bourses d’études basées sur le mérite qui m’aident à payer la majeure partie de mon diplôme et un collège spécialisé si solide. » Heureusement pour Emma, ​​la couronne Miss America est également accompagnée d’une bourse universitaire de 100 000 $, ce qui aidera certainement à couvrir les dépenses !

Elle veut être dermatologue

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Miss Alaska (@missamericaak)

Sur sa page de profil pour Miss America, les « objectifs de carrière » d’Emma sont notés comme « Dermatologue ». Bien que la reine du concours nouvellement couronnée en soit encore aux premières années de l’université, elle a déjà identifié ses intérêts et a l’intention d’entrer dans le domaine médical.

Elle continue d’aider avec d’autres concours et compétitions pour adolescents

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Miss Alaska (@missamericaak)

En plus de participer au concours Miss America et de travailler avec les Jeux olympiques spéciaux, Emma continue de soutenir les jeunes filles et d’aider à divers concours et événements. Dans le post Instagram ci-dessus, par exemple, Emma crie la gagnante la plus récemment couronnée de Miss Alaska’s Outstanding Teen, Sycely Wheeles, notant comment elle a pu « [cheer] elle sur » tout au long de sa compétition dans le concours et comment l’adolescente a « été à mes côtés » depuis qu’elle a elle-même remporté le titre.