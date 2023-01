Mislav Orsic: Southampton conclut un contrat de 8 millions de livres sterling pour l’attaquant croate sur un contrat de deux ans et demi | Nouvelles du football

Southampton a finalisé la signature de 8 millions de livres sterling de l’attaquant croate Mislav Orsic du Dinamo Zagreb.

Le joueur de 30 ans a signé un contrat jusqu’à l’été 2025 et devient la première signature des Saints de l’ère Nathan Jones.

Orsic a fait six apparitions pour la Croatie à la Coupe du monde et a marqué lors du barrage pour la troisième place contre le Maroc.

Le manager de Southampton, Jones, a déclaré: “Mislav est un ajout important à notre équipe et je suis ravi que nous ayons pu le faire entrer si rapidement ce mois-ci.

Image:

Mislav Orsic célèbre après avoir marqué le vainqueur du match pour la troisième place de la Coupe du monde en Croatie





“C’est une menace sérieuse en attaque et je suis sûr que tous ceux qui ont suivi ses progrès ou vu ce qu’il a accompli à la Coupe du monde se rendront compte de son talent. Nous sommes ravis de l’avoir ici.”

Orsic a ajouté : “Je suis très heureux d’être ici, je pense que c’est un rêve pour chaque joueur de football de venir jouer en Premier League et je suis là, je suis prêt, je suis motivé et j’espère que je le ferai aider l’équipe à atteindre ses objectifs.

“Quand je viens ici au camp, c’est incroyable, et je suis sûr que je vais vraiment profiter de mon temps ici. Maintenant, c’est une situation un peu difficile pour le club, mais je pense que nous devons rester ensemble. Nous n’avons que un plan – rester en Premier League. Nous devons travailler dur tous les jours et j’espère qu’à la fin de l’année, nous serons heureux.”

Jones a-t-il mordu plus qu’il ne peut mâcher aux Saints?

Image:

Nathan Jones





Laura Hunter, journaliste de football de Sky Sports :

“Cela n’aurait guère pu être un pire départ pour Nathan Jones. La règle du” rebond du nouveau manager “ne s’applique-t-elle pas sur la côte sud? Il est sûr de dire que le mandat a passé sous silence St Mary’s et a été emporté brusquement dans la Manche voisine.

« Southampton a perdu six matchs consécutifs de Premier League – ils ont répété cet exploit indésirable pour la dernière fois en février 2021 – et sont sans feuille blanche en 11 matchs à domicile.

“Jones n’a pas supervisé toute cette période, mais son mandat a commencé par une succession de malheur et de tristesse. La poursuite d’une tendance à la baisse chez Saints. Sa période de lune de miel est peut-être la plus courte de l’histoire de haut vol, mais pour Frank de Le sort malheureux de Boer à Crystal Palace en 2017 lorsqu’il est parti après quatre matches de championnat.

Image:

Nathan Jones a perdu ses quatre matchs à Southampton jusqu’à présent





“Avant d’arriver à St Mary’s mercredi, Nottingham Forest n’avait pas gagné un seul point sur la route. Ils n’avaient pas marqué un seul but à l’extérieur. Et pourtant, un but a suffi pour vaincre une équipe des Saints boiteuse, dépourvue de toute structure ou confiance, les jetant encore plus à la dérive au pied de la table.

“C’était une soirée qui donne à réfléchir. Notamment parce qu’un nombre important de fans locaux chantaient avec passion” Vous ne savez pas ce que vous faites “par le sifflet à plein temps. Des chœurs de huées pouvaient être entendus par intermittence tout au long.”

