Mishriff fermement sur la bonne voie pour Coral-Eclipse à Sandown après l’entraînement | Nouvelles de la course

David Egan a mis Mishriff à l’épreuve sur les galops de Newmarket mercredi matin à l’approche de Coral-Eclipse.

Le joueur de cinq ans formé par John et Thady Gosden n’a pas été vu depuis décevant dans la défense de son titre de Coupe d’Arabie saoudite sur la terre.

Mais Mishriff a gagné plus de 11 000 000 £ de prix et il serait insensé de le radier à Sandown – en particulier sur la base de sa victoire en six longueurs au Juddmonte International de l’année dernière à York, lorsque le vainqueur du groupe 1 Alenquer et plusieurs buteurs de haut niveau L’amour l’a chassé jusqu’à chez lui.

Après avoir terminé troisième de l’Eclipse il y a 12 mois devant le vainqueur du Derby français de l’an dernier, la Basilique Saint-Marc, le héros de Chantilly de cette année, Vadeni – qui a besoin d’être complété – est le favori des sponsors.

« Mishriff ira à l’Eclipse, il était sur la route de Cambridge pour une explosion aujourd’hui et était sur le parcours de juillet samedi avec Rab Havlin et David Egan l’a monté aujourd’hui. Les deux se sont plutôt bien passés », a déclaré Ted Voute, directeur de course au propriétaire Prince Faisal.

« Je pense qu’il pourrait entrer comme un cheval oublié, mais j’aime bien ça car cela soulage en quelque sorte la pression.

« John est en forme avec ses chevaux et s’il peut le ramener là où il était lors du Juddmonte de l’année dernière, il devrait être là ou à peu près, avec un peu de chance.

« Comme John l’a prouvé avec Nashwa le week-end en la ramenant pour gagner une Classique 16 jours après sa course précédente, il n’y a personne de mieux pour le faire.

« Je dirais que l’Eclipse et le Juddmonte sont les deux principaux objectifs pour lui. »