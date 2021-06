Mishriff en tête de sept candidats aux honneurs Eclipse | Nouvelles de course

Mishriff de John et Thady Gosden est à la tête d’une petite mais sélective liste de sept prétendants aux Coral-Eclipse Stakes de samedi à Sandown.

Le joueur de quatre ans est déjà vainqueur du Groupe 1 en France et à Dubaï et visera pour la première fois à domicile l’objectif de gagner au plus haut niveau.

Il a également remporté la Coupe d’Arabie saoudite sur terre battue, battant des challengers américains spécialisés pour prouver sa polyvalence.

Aidan O’Brien est susceptible d’aligner la principale opposition avec trois des sept originaires de Ballydoyle.

Il peut choisir parmi les 2000 Guinées françaises et le vainqueur du Derby St Mark’s Basilica, qui s’attaquera pour la première fois à des chevaux plus âgés, Armory, qui a terminé troisième derrière Love à Royal Ascot et au Japon, qui a terminé troisième derrière Ghaiyyath dans cette course l’année dernière.

William Haggas espère qu’il pleuvra au cours de la semaine pour lui permettre de diriger l’amateur de terrain meuble Addeybb.

Alors que le hongre a peut-être sept ans maintenant, il a montré qu’il était toujours aussi bon en remportant une fois de plus un groupe 1 en Australie en avril.

David Menuisier a connu l’un des plus beaux jours de sa carrière lorsque Wonderful Tonight a remporté les Hardwicke Stakes à Royal Ascot. Elle reste dans le mix mais serait en chute libre en trip et demande de l’aisance dans le sol.

El Drama de Roger Varian complète les possibles. Le vainqueur des Dee Stakes n’a terminé que 15e derrière la Basilique Saint-Marc dans le Prix du Jockey Club.