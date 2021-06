Misha Kapoor, la fille de Shahid Kapoor-Mira Rajput, « grandit trop vite », sa mère partage un aperçu

Cela fait longtemps que Shahid Kapoor et Mira Rajput Kapoor ont cessé de partager les photos de leurs enfants Misha Kapoor et Zain Kapoor sur les pages des réseaux sociaux. Samedi, dans une rareté, la femme star et blogueuse lifestyle s’est inspirée de son histoire Instagram et a donné un aperçu du dernier look de sa petite fille. Bien que le visage de Misha ne soit pas montré, la photo laisse entendre qu’elle a grandi et qu’elle a également les cheveux longs.

Sur la photo, on voit Misha vêtue d’une robe à carreaux noir et blanc avec une broche en forme de lettre « M ». Elle a laissé ses cheveux dénoués aussi. Mira a légendé la photo en déclarant: « Baby M n’est plus un bébé. Grandir trop vite! Toutes mes affaires sont à toi, chérie! #littlemissy. »

Plus tôt dans une interview, la mère de Shahid et l’acteur et danseur vétéran Neelima Azeem avaient révélé la réaction de Misha à avoir un jeune frère Zain.

Elle a confié à un portail : « C’est merveilleux. Shahid et Mira sont au complet. Je suis dans la meilleure phase de ma vie. Misha est l’amour de ma vie depuis sa naissance. Et maintenant, Zain la rejoint. C’est un beau enfant. Nous avons tous travaillé très dur dans nos vies et maintenant, nous ne faisons que récolter le bonheur. Dieu a été bon. «

Neelima a ajouté: « Mira et Shahid l’ont décidé mutuellement. Au moment de la naissance de Misha, Zain a été décidé. C’était que ce sera Misha si c’est une fille (combinaison de Mira et Sasha) et si c’est un garçon, il sera Zain. Il y a longtemps, j’avais partagé le nom avec Zain. J’avais dit à Shahid que j’aime 4 noms – Shahid, Ishaan, Zain et Kaamraan.