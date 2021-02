Leurs espoirs de play-off s’éloignent rapidement, un Chennaiyin FC désespéré cherchera un revirement lorsqu’il affrontera Jamshedpur FC dans un Super Ligue indienne match de mercredi. Les choses ne vont pas dans le sens de Chennaiyin. Leur dernier match, un match nul et vierge contre Bengaluru, était la neuvième fois qu’ils n’avaient pas réussi à marquer cette saison – le plus grand nombre de toutes les équipes.

Désormais, ils ont désespérément besoin de résultats, s’ils aspirent à atteindre les barrages pour la deuxième fois consécutive. À ce stade, avec de nombreuses autres équipes qui se battent également pour les play-offs, rien de moins qu’une victoire à chaque match ne suffira pour les Marina Machans. Et c’est exactement ce qu’ils espèrent faire lorsqu’ils affronteront le Jamshedpur FC au GMC Stadium.

Chennaiyin se retrouve désormais à six points des quatre premiers. La tâche semble difficile, mais elle est toujours mathématiquement possible. Et l’entraîneur de Chennaiyin Csaba Laszlo a exhorté son équipe à continuer à se battre jusqu’à la fin.

« Nous espérons toujours et nous n’abandonnons pas notre objectif d’être dans le top quatre. La possibilité est là. Et le match de demain sera non seulement important pour Jamshedpur mais aussi pour les autres équipes », a-t-il déclaré.

La lutte de Chennaiyin devant le but a continué de leur coûter des points malgré les deux vainqueurs créant de nombreuses occasions. Ils n’ont plus marqué depuis le jeu ouvert depuis cinq matchs consécutifs.

« Nous savons que nous sommes capables de gagner des matchs, mais nous devons mieux utiliser nos chances. Même dans la partie offensive, nous avons besoin de plus de cohérence. Rater autant d’occasions après les avoir créées n’est pas normal. Mais nous faisons confiance à nos joueurs et nous continuons. aller et essayer de jouer notre football « , a déclaré Laszlo. Pendant ce temps, Jamshedpur est placé au-dessus de ses adversaires avec juste un point qui les sépare.

« C’est une équipe difficile », a déclaré l’entraîneur du JFC Owen Coyle. « Ils ont certainement créé beaucoup d’occasions, mais ils n’ont pas été aussi cliniques qu’ils pourraient l’être, mais nous savons que ce sont des adversaires très coriaces. »

« Nous pouvons considérer le prochain match comme une finale de coupe parce que nous devons en tirer des points pour continuer à essayer de réduire le déficit. De toute évidence, les équipes qui sont déjà là ont l’avantage.

« Et c’est la seule façon pour nous d’y arriver. Nous devons essayer de gagner des matchs pour atteindre cet endroit s’il devient disponible. »