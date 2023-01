Mises à pied au Canada : les entreprises qui ont annoncé des suppressions d’emplois en 2023

L’année 2023 a été difficile pour plus de 1 000 Canadiens touchés par les licenciements annoncés par des entreprises canadiennes et américaines ce mois-ci. Il y a également eu d’autres licenciements non annoncés rapportés par les médias.

La plupart des réductions annoncées concernent des entreprises technologiques et font suite à une précédente vague d’annonces de réduction des effectifs et de restructuration fin 2022 par des poids lourds tels que Meta, Amazon et Lyft.

Layoffs.fyi, un outil de suivi des licenciements lancé par l’entrepreneur Roger Lee pendant la pandémie de COVID-19, rapporte que 155 126 emplois technologiques dans le monde ont été perdus en 2022, et 55 324 autres annoncés depuis le début de 2023.

Voici quelques-uns des licenciements massifs qui ont touché les Canadiens jusqu’à présent en 2023.

COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON

La Compagnie de la Baie d’Hudson a confirmé cette semaine à La Presse canadienne qu’elle prévoyait de licencier 2 % de son effectif total, soit environ 250 employés.

La Presse canadienne rapporte que les licenciements auront un impact en grande partie sur les rôles des entreprises canadiennes à La Baie et La Baie d’Hudson, les opérations en ligne et physiques du détaillant, respectivement.

POSTMÉDIA

Moins d’une semaine après que l’éditeur de journaux Postmedia Network Corp. a annoncé qu’il était aux prises avec une « contraction économique », La Presse canadienne rapporte que l’entreprise s’apprête à licencier 11 % de son personnel éditorial.

Les employés de Postmedia auraient été informés des licenciements lors d’une assemblée publique mardi après-midi.

Dans un enregistrement audio de cette réunion obtenu par La Presse canadienne, Gerry Nott, vice-président principal par intérim du contenu éditorial, a déclaré que les coupures auraient une incidence sur toutes les publications de l’entreprise, à l’exception de Brunswick News et Postmedia Editorial Services, car ils ont déjà été réduit.

Postmedia possède des publications partout au Canada, dont le National Post, le Vancouver Sun et le Calgary Herald, et emploie environ 650 journalistes.

FORCE DE VENTE

Le cabinet d’avocats canadien Samfiru Tumarkin LLP rapporte que Salesforce, une société américaine de logiciels d’entreprise, prévoit de licencier 10 % de ses effectifs. Le site Web canadien d’information sur les startups Betakit rapporte que certaines de ces mises à pied affecteront les Canadiens, mais ne précise pas combien.

AVANTAGE

L’entreprise technologique canadienne Benevity a annoncé dans un avis à ses employés le 18 janvier qu’elle supprimerait 137 emplois, soit 14 % de ses effectifs.

Le PDG Kelly Schmitt a expliqué que l’entreprise est actuellement “surdimensionnée pour les conditions actuelles du marché”, ce qui nécessite des suppressions d’emplois.

“Nous avons toujours dirigé l’entreprise vers la croissance, à la fois pour maximiser l’impact social que nous pourrions aider à générer en tant que première B Corporation, et aussi pour saisir l’opportunité de marché qui s’offre à nous”, a-t-elle écrit dans l’avis au personnel.

“En réponse à cette demande, nous avons considérablement augmenté la taille de notre équipe, mais au cours des neuf derniers mois, les conditions macroéconomiques ont radicalement changé et la demande que nous attendions a considérablement ralenti.”

AMAZONE, PEUT-ÊTRE

Dans une note aux employés publiée le 4 janvier, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a annoncé que l’entreprise supprimerait une autre série d’emplois à la suite de licenciements massifs en novembre. Entre les deux licenciements, l’entreprise prévoit de supprimer 18 000 emplois.

Jassy a déclaré que la majorité des licenciements se produiraient dans les magasins Amazon et les organisations PXT, mais n’a pas précisé combien de Canadiens, le cas échéant, seraient touchés.

“Ces changements nous aideront à poursuivre nos opportunités à long terme avec une structure de coûts plus solide”, a-t-il écrit.

AUTRES

Selon Layoffs.fyi, ces entreprises canadiennes ont également supprimé des emplois ce mois-ci :

L’entreprise montréalaise Lightspeed Commerce a licencié 300 employés, soit 10 % de son effectif.

Le détaillant canadien de voitures en ligne Clutch a licencié 148 employés. Betakit.com rapporte que cela représente environ 65% du personnel de l’entreprise.

La société de logiciels basée à Vancouver Thinkific a licencié 76 employés, soit 19 % de ses effectifs.

La société de logiciels de marketing sur les réseaux sociaux Hootsuite a licencié 70 employés, soit 7% de ses effectifs.

La start-up de livraison basée à Toronto, GoBolt, a licencié 55 employés, soit 5% de ses effectifs.

La société de crédit canadienne Clearco a licencié 50 employés, soit 30 % de ses effectifs.

La société de logiciels torontoise PartnerStack a licencié environ 20 % de son personnel.



— Avec des fichiers de La Presse canadienne