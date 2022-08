Mises à niveau en cours chez Marquis Energy à Hennepin, apportant plus d’emplois locaux – Shaw Local

Des mises à niveau sont en cours au complexe industriel Marquis à Hennepin.

Marquis a annoncé l’expansion de 873 acres en février de cette année.

« Ces mises à jour et investissements que nous effectuons dans le complexe industriel Marquis laissent place à de nouveaux projets à faible émission de carbone qui offrent des opportunités d’emplois locaux et la stabilité du marché pour les agriculteurs de la région », a déclaré Mark Marquis, PDG de Marquis.

L’automne dernier, Marquis a annoncé un plan pour que le complexe industriel Marquis soit le premier complexe industriel neutre en carbone au monde avec injection de carbone sur place.

Marquis a acquis 2 500 acres adjacents autour de l’usine d’éthanol de Marquis Energy et a ajouté un mile d’accès au bord de la rivière, quatre miles de voie ferrée et un accès direct aux bretelles d’accès et de sortie de l’Interstate 180. L’ancien site de l’aciérie Hennepin est prêt pour des projets d’hydrogène à grande échelle ayant une alimentation à double service avec 82 mégawatts, des lignes électriques de 138 000 volts, une capacité de gaz naturel supplémentaire et un espace poreux pour le stockage du carbone. Ce site élargit l’infrastructure disponible au projet BioEnergy Carbon Capture and Storage que Marquis a annoncé l’automne dernier.