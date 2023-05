Mises à niveau de Mercedes: George Russell ne s’attend à rien d’effrayant des changements de W14 au GP de Monaco

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



George Russell a hâte de voir comment sa nouvelle Mercedes remaniée se comportera à Monaco avec ses nouvelles améliorations.

George Russell dit qu’il n’attend rien « d’effrayant » des améliorations de Mercedes, et que leur choix de les faire débuter au Grand Prix de Monaco ce week-end n’est pas « risqué ».

Mercedes avait prévu d’apporter les mises à jour tant attendues au Grand Prix d’Émilie-Romagne du week-end dernier, avant que les inondations dans le nord de l’Italie ne voient l’événement annulé avant qu’une voiture ne prenne la piste d’Imola.

Alors que Monaco n’est généralement pas le mieux adapté pour qu’une équipe apporte des améliorations significatives en raison de la nature unique de la vitesse lente de la piste et du risque élevé d’accident, Mercedes a choisi de ne pas retarder davantage jusqu’au Grand Prix d’Espagne du week-end prochain sur le Circuit de Barcelone-Catalogne.

« Je pense que vous devez toujours entrer dans un circuit comme celui-ci avec un certain respect et vous devez vous y préparer », a déclaré Russell jeudi.

« Mais je fais confiance à l’équipe et je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit d’effrayant dans cette nouvelle mise à jour, qui nous jette totalement hors-piste.

« Je suis content que nous procédions en quelque sorte à la mise à jour ce week-end parce que vous voulez toujours mettre autant de performances que possible sur la voiture et cela aurait été un week-end démoralisant pour nous tous si nous avions su que nous avions un un peu de performance sur la table juste assis là dans l’usine. »

Les changements apportés à la voiture, qui incluent une dérogation à leur philosophie « zéro ponton » dans le cadre d’une nouvelle carrosserie, comprennent également un nouveau plancher et une nouvelle suspension avant.

Mercedes tente de combler l’écart sur Red Bull, après avoir été largement surclassé par les champions des constructeurs en titre depuis que de nouvelles réglementations de conception ont été mises en œuvre au début de la saison dernière.

Après que ses nouvelles pièces aient été vues pour la première fois alors que Mercedes s’installait dans son garage monégasque jeudi, la W14 mise à jour entrera en piste lorsque les premiers essais commenceront à 12h30 vendredi, en direct sur Sports du ciel.

« Ce n’est pas nécessairement risqué », a déclaré Russell. « Nous voulions juste nous lancer dans le développement. C’était évidemment toujours destiné à Imola la semaine dernière, donc nous n’allons pas nous contenter de nous asseoir ici sur la performance et ne pas l’utiliser.

« Alors oui, peut-être audacieux, mais ça a toujours été le cas pour exécuter ce package à Monaco. »

Russell a fait écho aux commentaires du directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, plus tôt dans la semaine, dans lesquels il a déclaré que l’équipe devait « faire attention » à ne pas tirer trop de conclusions sur les performances de la voiture à Monaco.

« Nous sommes évidemment conscients qu’il s’agit d’un circuit très unique en son genre, et nous n’allons pas vraiment lire quoi que ce soit dans les performances que les nouvelles mises à jour montrent ce week-end », a déclaré Russell.

« Il y a toujours des valeurs aberrantes dans les équipes qui surperforment autour d’une piste comme Monaco et les équipes qui sous-performent autour de Monaco, mais finalement nous ne concevons pas une voiture pour être à son apogée à Monaco.

« Nous avons donc juste besoin de passer le week-end et de faire un bilan une fois arrivés à Barcelone et de partir de là.

« Je ne pense pas que vous apprendrez grand-chose d’un week-end de course comme celui-ci, donc tout ce que nous retiendrons de ce week-end, nous le prendrons avec une pincée de sel et nous irons à Barcelone avec une table rase. »

Hamilton : Je suis ravi de ressentir quelque chose de différent

Mercedes arrive à Monaco déjà confrontée à un déficit de 128 points par rapport à Red Bull au classement des constructeurs à peine cinq courses dans la saison, mais a été dans une bataille serrée avec Aston Martin et Ferrari derrière les meneurs de rythme.

Le coéquipier de Russell, Lewis Hamilton, a admis le mois dernier qu’il « comptait les jours » jusqu’à l’arrivée des mises à niveau de Mercedes, et dit que son enthousiasme demeure bien que Monaco ne soit pas un circuit idéal pour les présenter.

« Malheureusement, cela n’aurait pas pu être une pire piste pour nous d’évaluer nos mises à niveau », a déclaré Hamilton.

« Ce n’est pas un circuit qui évalue l’appui, c’est très cahoteux, la voiture est assez molle, il y a beaucoup de roulis et l’adhérence mécanique est également très importante ici.

« Je pense que Barcelone sera l’endroit où nous aurons la meilleure lecture. Je pense que nous devons faire preuve de prudence ce week-end pour nous assurer de ne pas être aveuglés par des résultats différents.

« Mais néanmoins, je suis toujours excité, je suis excité de ressentir quelque chose de différent. Je ne sais pas ce que ça va être, plus à l’arrière, plus à l’avant. »

Alors que Hamilton, qui vise un huitième championnat du monde record dans ce sport, est clairement enthousiasmé par l’opportunité d’un nouveau départ, il a averti qu’il n’y avait aucune perspective immédiate d’attraper Red Bull.

« Je dois juste dire que ce changement ne va pas nous faire passer devant les Red Bulls », a déclaré Hamilton. « Cela ne va pas vraiment nous mettre sur leur queue non plus, mais j’espère que cela ne fait que tourner un peu l’aiguille et nous met sur une trajectoire pour les rattraper, espérons-le.

« Il y a beaucoup de gens dans l’équipe qui ont eu tout le succès que nous avons eu dans le passé et il y a beaucoup de gens qui n’ont pas encore eu ce succès et qui ont très faim.

« Je suis vraiment encouragé quand je retourne à l’usine et que je vois à quel point tout le monde travaille dur.

« L’année dernière, nous étions un peu perdus quant à la façon de résoudre les problèmes que nous avions, ils ont maintenant le North Star, ils savent exactement où ils doivent aller et nous travaillons sur la façon d’y arriver. »

Sky Sports F1Calendrier du GP de Monaco en direct

vendredi 26 mai

10h05 : Qualifications F3

12h : Monaco GP Practice One (début de la séance à 12h30)

14h05 : Qualifications F2

15h45 : Monaco GP Practice Two (début de la séance à 16h)

17h30 : Le Salon de la F1 : Monaco

samedi 27 mai

9h55 : Sprint F3

11h15 : Monaco GP Practice Three (début de la séance à 11h30)

13h30 : Sprint F2

14h30 : préparation des qualifications du GP de Monaco

15h : Qualification GP de Monaco

16h45 : Carnet de qualification de Ted

dimanche 28 mai

7h15 : F3 Feature Race

8h45 : course de fond F2

12h30 : Préparation du Grand Prix du GP de Monaco dimanche

14h : LE GRAND PRIX DE MONACO

16h : Réaction du Chequered Flag Monaco GP

17h : Carnet de notes de Ted

17h30 : La 107e Indy 500

La Formule 1 se dirige maintenant vers les rues de Monaco pour le sixième Grand Prix de la saison 2023 – regardez toute l’action sur Sky Sports F1 du 26 au 28 mai. Obtenez Sky Sports