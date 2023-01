Mises à jour Winter Classic Penguins vs Bruins LIVE: heure de début, cotes, prévisions, diffusion et analyse

La saison des Penguins en a été une de séquences et ils sont arrivés à la Classique avec un 0-2-2 funk. Ils ont passé quelques semaines sans gagner la bataille à cinq contre cinq, et leurs matchs menant à cet événement ont été des résultats particulièrement déroutants : une avance historique de 4-0 à domicile suivie d’une performance de 0 contre 9 sur le jeu de puissance (également à domicile). Ils ont été impactés (négativement) par les luttes des vétérans tels que les attaquants Jeff Carter et Kasperi Kapanen et le défenseur Brian Dumoulin. Même Jake Guentzel, l’un de leurs meilleurs marqueurs, ne marque généralement que dans des filets vides. Ils ont également dû gérer un autre coup pour le meilleur défenseur Kris Letang, qui souffre également d’une blessure au bas du corps.

D’une manière ou d’une autre, Pittsburgh est resté en lice pour les séries éliminatoires malgré tout cela – et le mérite en revient au capitaine Sidney Crosby, dont la 18e saison s’annonce comme l’une de ses meilleures en termes de buts et de points. Il n’a pas d’âge; son club le plus ancien de la ligue n’a pas trop souvent admiré son niveau.

(Photo : Bob De Chiara / USA Today)