Les « mises à jour transparentes », introduites pour la première fois en 2016 et arrivées sur tous les téléphones Google Pixel, permettent d’installer les mises à jour du micrologiciel sur une partition secondaire pendant que le téléphone reste en cours d’utilisation. Cela élimine les temps d’arrêt entre les mises à jour du micrologiciel et un seul redémarrage, après quoi la partition secondaire devient la partition principale et la mise à jour est déjà terminée. Cela agit également comme une sécurité intégrée en cas de problème de mise à jour – le système peut revenir sur la partition précédente.



Notification de mise à jour sur un Samsung Galaxy S21 Ultra

Google a reculé sur cette exigence car elle n’est plus dans le CDD Android (document de définition de compatibilité). Le CDD sert de guide pour les OEM Android et répertorie ce que Google exige des OEM pour que leurs appareils soient compatibles avec la dernière version d’Android.

Il est présumé que l’exigence a été soutenue par la pression d’OEM comme Samsung, dont les derniers smartphones Galaxy S21 n’ont pas le cadre pour prendre en charge des mises à jour transparentes. Police Android a confirmé que le nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra ne prend pas en charge cette fonctionnalité. Alors que Google avait précédemment prévu d’exiger la fonctionnalité, il est maintenant mentionné dans le CDD que les OEM «DEVRAIENT» prendre en charge les mises à jour du système a / b. Le «a» et le «b» font référence aux partitions identiques qui alternent entre les mises à jour du micrologiciel.

Sans mises à jour transparentes, un appareil Android devra passer plusieurs minutes d’indisponibilité sur un écran de chargeur de démarrage, sans pouvoir utiliser aucune application ou passer des appels téléphoniques, même en cas d’urgence. Le raisonnement de Samsung pour retarder une telle fonctionnalité est inconnu.

Source • Via