Mises à jour sur Peterka, Greig et Toews ; Malkin marque son 500e but ; Le Colorado bouleverse sa liste ; Programmation de Vancouver – 17 octobre – DobberHockey

Ce jeu était un concours extrêmement divertissant du début à la fin. Buffalo détenait une avance de 3-1 tout au long de la première moitié du match et a poursuivi gardien de but partant Tristan Jarry du filet grâce à trois buts sur cinq tirs. Peterka a marqué l’un de ces trois buts sur un magnifique coup de bécassine lors d’un 2 contre 1 pour remporter son premier but de la saison.

Pittsburgh riposterait et prendrait l’avantage avec trois buts consécutifs, un chacun de Drew O’Connor (SH), Jesse Puljujarviet Evgueni Malkin. Malkin était le 500ème de sa carrière avec la seule passe décisive venant de Sydney Crosbyce qui était très poétique.

En retour, Buffalo marquait deux buts à 40 secondes d’intervalle pour prendre une avance de 5-4 dans la dernière minute, mais Rickard Rakell répond avec son troisième but de la saison, en plaçant une rondelle devant Ukko-Luukkonen. Ce match comportait un déficit de deux buts dans un sens, un déficit d’un but dans l’autre, un déficit de 500ème but d’un des meilleurs joueurs de cette génération et une perdrix dans un poirier. C’était vraiment autre chose.

Pittsburgh a remporté la victoire en prolongation grâce à un but de Sydney Crosby (PP), son troisième point de la soirée, et deux de ceux-ci grâce à l’avantage numérique. Malkin a terminé son match historique avec un but et trois passes décisives, sept tirs, deux blocs et près de 23 minutes de jeu. Rust et O’Connor ont chacun inscrit un but et une passe décisive.

Erik Karlsson a aidé sur le vainqueur de la prolongation et a réussi deux tirs, quatre blocs et un coup sûr dans un très bon effort multi-chats.

Luukkonen a accordé les six buts sur 42 tirs.

Peterka a terminé le match avec deux buts lui-même, enregistrant quatre tirs au total. Voie verte de Jordanie, Tage Thompsonet Ryan McLeod avait les autres. Alex Tuch a obtenu deux passes décisives, cinq tirs, trois blocs, deux PIM et un coup sûr au cours d’une excellente soirée multi-chats.

Les deux équipes ont désormais accordé 21 buts en cinq matchs cette saison.

*

À Los Angeles, Darcy Kuemper était absent pour le match de mercredi soir à Toronto avec David Rittich recevoir l’appel sur le net. Joël Edmundson a été déplacé vers la liste des non-inscrits car sa famille accueille un bébé (félicitations !).

*

Après avoir raté la défaite 6-2 contre les Islanders de New York, Devon Toews était de nouveau absent hier soir pour le match à domicile du Colorado contre Boston. Manquer un grand nombre d’ailiers de haut niveau est une chose, mais perdre Toews est quelque chose qui fait vraiment mal à l’équipe. Avec Cale Makar En faisant ce qu’il fait, personne ne peut remplacer l’impact de Toews.

Sam Malinski dirigeait la deuxième unité PP, pour ce que ça vaut.

Le Colorado a également rompu ses lignes, car Mikko Rantanen et Ross Colton ont été envoyés en deuxième ligne aux côtés Casey Mittelstadt alors que Miles Bois et Logan O’Connor ont été élevés au premier trio pour jouer avec Nathan MacKinnon.

Le Colorado a prolongé sa séquence sans victoire pour commencer la saison à quatre matchs grâce à une défaite de 5-3 à Boston. Comme prévu, le mélange confus du Colorado n’a pas duré longtemps puisque Colton-MacKinnon-Rantanen a été réuni à mi-chemin de la deuxième période, c’est donc une chose à garder à l’esprit.

David Pastrnak (PP), Charlie Coyle (PP), John Beecher, Hampus Lindholmet Cole Koepke ont tous marqué des buts en solo pour les Bruins. Pastrňák a terminé le match avec cinq tirs et un coup sûr en 22 minutes de temps de glace. Il compte désormais quatre buts et cinq points en cinq matchs pour débuter la saison.

Lindholm a inscrit ce but, une passe décisive, deux tirs, un blocage et un coup sûr dans une attaque très équilibrée.

Joonas Korpisalo a pris le départ pour les Bruins et a assez bien tenu le fort, arrêtant 22 des 25 tirs affrontés pour la victoire.

Rantanen a inscrit un but (PP), deux passes décisives (les deux PP), quatre tirs, quatre PIM et un coup sûr dans la défaite. Cale Makar a lui-même connu une soirée à trois points avec un but et deux passes décisives (toutes sur le PP) tout en ajoutant un coup sûr. Colton s’est inscrit au tableau avec son propre but, totalisant quatre tirs, deux blocs et cinq coups sûrs.

Alexandre Georgiev et a accordé quatre buts sur 24 tirs. Il s’agit d’un pourcentage d’arrêts de 0,833, ce qui a en fait augmenté son pourcentage d’arrêts cette saison de 0,787 à 0,800, c’est donc une amélioration.

Miles Bois a quitté le match à la fin de la troisième période et l’équipe n’avait pas de mise à jour sur son statut. Cela ferait cinq ailiers sur la liste des blessés si cela s’avérait même modérément grave.

*

Une mise à jour sur l’attaquant d’Ottawa Ridly Greig :

Greig n’a pas joué beaucoup de rôle à Ottawa, mais il reste un gars qui peut apporter de la valeur dans des formats banger lorsqu’il est en bonne santé. Quiconque le compte sur une liste ne devrait pas s’attendre à ce qu’il revienne avant début novembre.

Rester à Ottawa, Thomas Chabot a quitté l’entraînement pour Ottawa après une collision avec un coéquipier. La bonne nouvelle est qu’après l’entraînement, l’équipe a déclaré que Chabot allait bien, il semble donc qu’il ait évité toute blessure réelle. Gardez simplement un œil dessus.

Les sénateurs ont également déclaré que Linus Ullmark pourrait être prêt à commencer dès jeudi soir lorsqu’ils accueilleront les Devils du New Jersey. Probablement une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont regardé le match contre les Kings lundi. Il semble qu’il ait juste eu un petit ajustement dont ils faisaient attention parce qu’ils ne peuvent vraiment pas se permettre une blessure qui pourrait se transformer en quelque chose de pire et le garder à l’écart pendant des semaines/mois.

*

Joseph Woll s’entraînait de nouveau pour Toronto :

Avant le match de mercredi soir, Anthony Stolarz et Dennis Hildeby avaient combiné pour un pourcentage d’arrêts de ,931 sur trois départs combinés. Alors que les gardiens de Toronto semblent très solides au cours de la première semaine, il n’y a pas d’urgence à ramener Woll dans l’alignement. C’est une bonne nouvelle pour l’équipe et une moins bonne nouvelle pour les propriétaires de Fantasy.

Toronto a posé le bois à Los Angeles, prenant une avance de 5-0 à la fin de la deuxième période et menant à une victoire de 6-2. McMann a marqué deux fois, Auston Matthews et Morgane Rielly ont obtenu leur premier de l’année, et Nylander et Tavares ont enregistré un avantage numérique pour chasser David Rittich du net.

Alex Turcotte et Kévin Fiala répondit pour les rois.

Matthews a terminé avec un but, deux passes décisives (les deux PP), quatre tirs et un blocage tandis que Nylander a inscrit ce but PP, une passe décisive et trois tirs. Mitch Marner a inscrit trois passes décisives (deux sur le PP) d’un tir.

Les deux Olivier Ekman-Larsson et Jake McCabe a obtenu deux passes décisives alors qu’OEL a également enregistré quatre tirs, deux blocs, deux PIM et un coup sûr en 21 minutes de temps de glace.

Stolarz a arrêté 32 des 34 tirs lors de la victoire.

*

Les Rangers de New York accueillis Ryan Lindgren retour à la pratique :

Les paires de défense sont : Fox-Miller

Trouba-Schneider

Ruhlwedel-Lindgren

Jones-Mancini. De plus, il semble que le quatrième trio sera Edstrom-Carrick-Rempe.#LNH #NYR #NYRangers #Rangers – Denis P. Gorman (@DenisGorman) 16 octobre 2024

L’équipe a clairement indiqué qu’il n’y avait toujours pas de calendrier précis pour son retour, mais qu’il soit autorisé et qu’il s’entraîne pleinement est un bon signe. Il n’a pas lui-même une tonne de pertinence fantastique, mais K’Andre Miller patinait plus de 24 minutes par match en l’absence de Lindgren. Cela devrait redescendre à chaque retour de Lindgren.

*

Hé, écoute, Détroit a encore apporté des changements en avantage numérique :

#AilesRouges Les unités PP s’entraînent avant demain contre NYR au LCA (7h30, ESPN-Plus/Hulu) :

1. DeBrincat (filet avant), Larkin (pare-chocs), Kane-Raymond (flancs), Gustafsson (point).

2. Rasmussen (filet avant), Compher (pare-chocs), Veleno-Berggren (flancs), Seider (point).

Tarasenko ne patine pas. pic.twitter.com/Jsb8RMgy8Y – Ansar Khan (@AnsarKhanMLive) 16 octobre 2024

À part Dylan Larkinet peut-être Patrick Kaneil ne faut pas présumer qu’un patineur de Détroit est un verrou pour la meilleure unité en avantage numérique. Considérant que leur avantage numérique a été quelque chose comme une répartition 65-35 pour commencer la saison, selon Outils gelésil est important de garder cela à l’esprit si vous avez Moritz Seider ou Alex DeBrincat sur votre liste fantastique.

*

Montréal a fourni une mise à jour positive sur Jayden Struble :

Comme Lindgren ci-dessus, ce n’est pas que Struble ait lui-même une grande valeur fantastique, à moins que vous ne soyez dans une ligue de banger. C’est que Lane Hutson commençait à gagner beaucoup de temps de glace. Le retour de Struble aurait probablement un impact plus important pour Arber XhekajLe statut d’un jeu à l’autre, mais quelque chose à surveiller néanmoins.

*

William Eklund n’était pas à l’entraînement de San Jose et Daniil Gushchin a pris sa place sur le premier trio :

#L’AvenirEstTeal lignes aujourd’hui, sans Eklund, changement intéressant de Wennberg/Smith : Gouchchin-Granlund-Toffoli

Kostin-Wennberg-Zetterlund

Goodrow-W. Smith-Kunin

Grundstrom-Sturm-Dellandrea Walman-Ceci

Ferraro Rutta

Thrun-Benning -Sheng Peng (@Sheng_Peng) 16 octobre 2024

Nous verrons à quoi ressembleront les choses à chaque retour d’Eklund (ce sera peut-être bientôt), mais c’est une nette amélioration des perspectives fantastiques de Guschin pour le moment.

*

Je pensais qu’il était remarquable que Nils Hoglander était de retour patiner avec Elias Pettersson vers la fin de la défaite 4-1 de Vancouver, mardi soir. La saison dernière, les Canucks détenaient plus de 58 % des parts de tir avec ces deux joueurs sur la glace à 5 contre 5 (par Astuce de statistiques naturelles), tout en battant l’opposition 23-13. Ils ont également presque doublé (92-49) leurs adversaires grâce à des tentatives de tirs très dangereuses. Il y a peut-être quelques problèmes défensifs, mais la configuration actuelle ne semble tout simplement pas bonne pour commencer la saison. Hoglander n’est pas une menace pour le temps de jeu de puissance, mais quelque chose à surveiller.

L’inconvénient est que Vancouver n’a que deux matchs la semaine prochaine et ils auront lieu un mardi et un samedi, donc cela pourrait prendre un certain temps avant que Hoglander n’ait vraiment une pertinence fantastique, même s’il reste sur la ligne de Pettersson.

En parlant de Vancouver, il semble Erik Brannstrom est rappelé :

Le buzz est que Brannstrom est effectivement rappelé par le grand club aujourd’hui. #Canucks – Ben Kuzma 🇺🇦 (@benkuzma) 16 octobre 2024

Brannstrom a été échangé aux Canucks par le Colorado, mais a été exclu de la liste de la LNH. Étant donné que Vancouver est sans victoire en trois matchs et a généré moins de tirs par minute que n’importe quelle équipe non nommée Utah (mercredi après-midi), il est logique qu’ils présentent un défenseur qui déplace la rondelle. Je ne suis pas sûr qu’il ait beaucoup de valeur fantastique à moins qu’il ne décroche le rôle PP2, mais je suis intéressé de voir comment il peut influencer la capacité de Vancouver à générer de l’offensive.

*

Anaheim a connu un match d’ouverture de la saison contre l’Utah dans un match qui a comporté quatre changements de tête, le dernier étant un but en prolongation de Leo Carlsson pour porter les Ducks à une victoire de 5-4.

Pavel Mintyukov a marqué deux fois sur deux tirs, réussissant trois blocs en 21 :55 de prolongation. Un bon début de saison pour le jeune défenseur qui s’est montré tellement prometteur la saison dernière.

Carlsson, Troy Terryet Robby Fabbri avait les autres décomptes. Carlsson a ajouté une passe sur le deuxième but (et égalisateur) de Mintyukov, réussissant quatre tirs au total en 19:41 sur la glace. Trevor Zegrasquant à lui, a obtenu une passe décisive et cinq tirs en 18 minutes de glace.

Il est à noter que Cutter Gauthier a été déplacé au quatrième trio et largement mis au banc pour la deuxième moitié du match. C’est difficile d’être une recrue dans la LNH pour la plupart des joueurs.

Jack McBain et Michael Kesselring ont chacun inscrit un but et une passe décisive pour l’Utah. Kesselring a réussi un tir, deux blocs et un coup sûr en près de 22 minutes de temps de glace sans Sean Durzi dans la programmation. C’est définitivement un gars à surveiller s’il peut un jour gagner quelques minutes PP secondaires sans Durzi.

La première ligne de l’Utah a continué à rouler offensivement alors que Barrett Hayton et Clayton Keller les deux correspondaient également.

Lukas Dostal a arrêté 26 des 30 tirs lors de la victoire tandis que Connor Ingram a accordé cinq buts sur 34 tirs dans la défaite.