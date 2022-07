Mises à jour sur l’Ukraine : la Russie signale une phase de combat plus agressive

Des soldats ukrainiens près des positions de première ligne dans la région orientale de Donetsk, en Ukraine, jeudi. Le crédit… Mauricio Lima pour le New York Times

Les analystes militaires disent depuis des jours que les forces russes ont “suspendu” leurs opérations offensives dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Mais essayez de dire cela aux combattants ukrainiens sous le feu et retranchés dans des positions défensives dans les villes et les villages.

Des escarmouches ont fait rage dans au moins 10 endroits de la province de Donetsk, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, alors que les Russes tentaient d’améliorer leurs positions le long d’une ligne de front fragmentée, apparemment avant ce qui devrait être une poussée militaire beaucoup plus importante pour s’emparer des pièces. de la province qu’ils ne contrôlent pas.

“Les occupants ont tenté de prendre le contrôle de la section de la route” qui relie les villes de Bakhmut et Lysychansk, a déclaré l’état-major ukrainien dans un bulletin du soir qui recensait une multitude d’affrontements. Les forces russes ont également mené des “opérations d’assaut” dans plusieurs autres endroits, dont les villages de Nagirny et Bilohorivka, selon le bulletin. “Les soldats ukrainiens ont arrêté toutes ces mauvaises tentatives de l’ennemi par le feu et l’ont repoussé.”

Ailleurs dans la province, le bulletin racontait comment les soldats ukrainiens avaient « à nouveau réussi à repousser » un assaut et, dans un autre endroit, il était écrit : « Sous le feu des soldats ukrainiens, les restes des forces ennemies se sont retirés ». Il n’y a pas eu de commentaire immédiat sur les combats depuis Moscou.

Le Donbass, qui est proche de la frontière russe qui était une région d’industrie lourde, d’exploitation minière et d’agriculture, a été au centre de la campagne du président Vladimir V. Poutine en Ukraine depuis que les forces russes n’ont pas réussi à capturer les deux villes les plus importantes du pays, Kyiv, la capitale, et Kharkiv, au début du conflit. Le Donbass est composé des provinces de Lougansk et de Donetsk.

Michael Kofman, directeur des études russes au CNA, un institut de recherche à Arlington, en Virginie, a déclaré cette semaine qu’« il s’agit d’un sursis très temporaire ; ce n’est pas vraiment une pause opérationnelle. S’exprimant sur le podcast “War on the Rocks”, il a déclaré que les forces russes essayaient toujours de faire pression, “pas avec beaucoup de succès”, sur les positions ukrainiennes fortifiées autour de la ville de Sloviansk.

Il a déclaré que la prochaine avancée russe viserait très probablement cette ville et une autre plus au sud, Kramatorsk, et que la lutte pour la province de Donetsk pourrait durer des mois. Lui et d’autres analystes, y compris des responsables du renseignement occidental, ont souligné que la Russie et l’Ukraine ont subi de lourdes pertes et sont confrontées à de graves problèmes de main-d’œuvre.

Cette semaine, des responsables américains et d’autres personnes familières avec les évaluations du renseignement ont estimé qu’au total, environ 20 000 Russes ont été tués et environ 60 000 blessés. La Russie a essayé de recruter plus de soldats avec des offres de grosses primes en espèces pour les volontaires, les Ukrainiens des territoires séparatistes, les mercenaires et les unités militarisées de la Garde nationale.

L’Ukraine a également perdu un nombre important de soldats : en juin, un haut responsable du gouvernement a déclaré que le pays perdait jusqu’à 100 à 200 soldats chaque jour.

Les militaires sont également confrontés à des pénuries d’équipements. Près d’un tiers de l’équipement russe a été détruit, selon des responsables occidentaux, bien que le Kremlin conserve un avantage significatif dans les armes lourdes.

Cela a conduit les responsables ukrainiens à plaider à plusieurs reprises pour plus d’armes lourdes et de munitions de l’Occident, affirmant qu’ils avaient besoin de fournitures pour contrer l’avantage de la Russie à longue distance. Vendredi, le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, salué l’arrivée du premier M270 Multiple Launch Rocket System, un véhicule blindé qui est son lance-roquettes d’artillerie le plus avancé.

M. Reznikov a déclaré que l’arme serait “une bonne compagnie” pour les systèmes de fusée d’artillerie à haute mobilité fournis par les États-Unis ou HIMARS. Les États-Unis en ont livré huit et promis quatre autres lanceurs de roquettes multiples montés sur camion. L’armée ukrainienne dit qu’elle utilise ceux qui sont arrivés pour frapper des bases et des dépôts russes derrière les lignes de front.

Pourtant, certains analystes affirment que l’Ukraine a besoin de dizaines d’autres pour combattre efficacement l’artillerie russe, et les responsables ukrainiens ont déclaré qu’ils avaient besoin de 300 lance-roquettes multiples.