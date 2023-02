Mises à jour sur les tremblements de terre en Turquie et en Syrie : le nombre de morts dépasse les 4 300 et le nombre devrait augmenter – Dernières nouvelles

Il est juste après 6 heures du matin en Turquie, et nous voyons des histoires de personnes secourues après une très longue journée et nuit, ce qui signifie qu’elles ont survécu non seulement à l’effondrement des décombres mais aussi au froid. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qui n’ont pas encore été retrouvés, l’OMS prédisant que le nombre de morts pourrait atteindre 20 000 dans les prochains jours.

Sanliurfa, une ville historique et autrefois animée du sud-est de la Turquie, a été dévastée par la série de tremblements de terre massifs qui ont frappé le sud de la Turquie tôt lundi matin, faisant plus de 4 300 morts dans les régions majoritairement kurdes du pays et dans la Syrie voisine.

il y a 49 min 21h40 HNE Résumé

Je m’appelle Helen Sullivan et je vais vous apporter les dernières nouvelles des tremblements de terre dévastateurs en Turquie et en Syrie. Vous pouvez me contacter directement sur Twitter ici si vous voyez des nouvelles que vous pensez que nous avons peut-être manquées.

Le nombre de morts des deux tremblements de terre s’élève à plus de 4 300 selon les chiffres du gouvernement. Au moins 2 921 morts ont été confirmés en Turquie, a déclaré l’Autorité de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), et 1 444 en Syrie, selon les chiffres du gouvernement de Damas et des secouristes. Des milliers d’autres sont blessés et le nombre de morts devrait augmenter.

En 1999, lorsqu’une secousse d’une ampleur similaire a frappé la région très peuplée de l’est de la mer de Marmara près d’Istanbul, elle a tué plus de 17 000 personnes. L’OMS a averti que le bilan des tremblements de terre de lundi pourrait dépasser les 20 000.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :