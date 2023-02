Mises à jour sur les tremblements de terre en Turquie et en Syrie : le nombre de morts dépasse les 21 000 ; Les États-Unis accordent une licence d’aide suspendant les sanctions syriennes – actualités en direct

Bonjour, je m’appelle Helen Sullivan et je vais vous apporter les derniers développements des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie il y a cinq jours.

Le nombre de morts a maintenant dépassé les 21 000, dépassant les 20 000 initialement prévus par l’Organisation mondiale de la santé lorsque le séisme a frappé pour la première fois. Le nombre de morts devrait grimper dans les prochains jours.

Les efforts de sauvetage se poursuivent pour un cinquième jour dans des conditions glaciales. Des responsables et des médecins ont déclaré jeudi que 17 674 personnes étaient mortes en Turquie et 3 377 en Syrie, portant le total confirmé à 21 051.

Pendant ce temps, le département du Trésor américain a déclaré jeudi qu’il avait délivré une licence pour permettre aux secours liés au tremblement de terre qui seraient autrement interdits par les sanctions d’atteindre la Syrie.

Plus d’informations sur ces histoires sous peu. En attendant, voici les principaux développements récents :

La Turquie a déclaré que près de 3 000 bâtiments s’étaient effondrés dans sept provinces différentes, y compris des hôpitaux publics. Une célèbre mosquée datant du XIIIe siècle s’est partiellement effondrée dans la province de Maltaya, où un immeuble de 14 étages avec 28 appartements qui abritait 92 personnes s’est effondré.

La Banque mondiale fournira 1,78 milliard de dollars (1,47 milliard de livres sterling) en Turquie. Pendant ce temps, les États-Unis enverront 85 millions de dollars d’aide à la Turquie et à la Syrie. Une aide immédiate de 780 millions de dollars serait offerte via des composantes d’intervention d’urgence contingentes de deux projets existants en Turquie, a indiqué la banque. Des pays comme la France et l’Allemagne ont également envoyé de l’argent et de l’aide, tout comme la Grèce, qui a eu des différends de longue date avec la Turquie.

La Grande-Bretagne engage un financement supplémentaire de 3 millions de livres sterling (3,65 millions de dollars) pour soutenir les opérations de recherche et de sauvetage et les secours d’urgence en Syriea annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères.

Au moins 28 044 personnes ont été évacuées de Kahramanmaraşl’une des provinces du sud de la Turquie les plus durement touchées par le tremblement de terre de lundi, dont 23 437 par voie aérienne et 4 607 par route et rail, a indiqué l’agence turque de gestion des catastrophes.

Les sauveteurs ont continué à sortir des décombres les personnes bloquées depuis des joursdont une jeune fille piégée pendant trois jours.

L’agence turque de gestion des catastrophes, AHAD, a déclaré avoir enregistré près de 650 répliques depuis que les deux tremblements de terre – de magnitude 7,8 et 7,6 – ont frappérendant les efforts de sauvetage encore plus difficiles et dangereux alors que les équipes d’urgence passent au peigne fin les bâtiments gravement affaiblis.

Un rapport de Reuters a mis en lumière la façon dont des centaines de milliers de personnes rendues sans abri par le tremblement de terre sont hébergées dans des rangées de tentes érigées dans des stades et des centres-villes détruitstandis que les stations balnéaires méditerranéennes et égéennes situées en dehors de la zone du séisme ouvrent des chambres d’hôtel aux évacués.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est en route pour la Syrie, où l’OMS fait partie de la réponse. L’ONU enverra son chef de l’aide, Martin Griffiths, à Gaziantep en Turquie et à Alep et Damas en Syrie ce week-end.

L’OMS a déclaré que jusqu’à 23 millions de personnes au total pourraient être touchées par le tremblement de terre et a promis une assistance à long terme. Adhanom Ghebreyesus a déclaré que 77 équipes médicales d’urgence nationales et 13 internationales étaient déployées dans les zones touchées.