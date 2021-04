LE BÂTIMENT DEMEURE SÉCURISÉ MAIS BEAUCOUP DE BLESSURES DANS UNE « SITUATION TRAGIQUE »

Bob Thomas, le surintendant des écoles du comté de Knox, a tweeté plus tard lundi qu’une fusillade avait eu lieu mais que le bâtiment avait été sécurisé.

Le bâtiment de l’école a été sécurisé et les étudiants qui n’étaient pas impliqués dans l’incident ont été remis à leurs familles », a déclaré Thomas.

Il a ajouté dans un tweet séparé que les autorités collectaient des informations et sur cette situation tragique « et que des informations supplémentaires seraient fournies plus tard.