Mises à jour sur les progrès de la brasserie La Salle attendues toutes les 2 semaines – Shaw Local

Des mises à jour sur les progrès de la brasserie proposée à La Salle peuvent être attendues toutes les deux semaines, selon l’échevin Jerry Reynolds.

Reynolds agira en tant que liaison de communication entre CL Enterprises, propriétaires du bâtiment 801-805 First St. Maytag, et la ville de La Salle. Reynolds a déclaré lors de la réunion ordinaire du conseil de lundi qu’il aura des communications fréquentes avec des représentants de CL et fera rapport à chaque réunion du conseil municipal avec des mises à jour sur les progrès.

“Nous nous félicitons de la communication avec l’échevin Jerry Reynolds”, selon un communiqué de CL. “Nous nous efforçons continuellement d’entretenir de bonnes relations avec la ville et avons beaucoup de respect pour l’échevin Reynolds.”

La rénovation du bâtiment Maytag au centre-ville de La Salle est un projet de réaménagement de 4,5 millions de dollars et de 13 000 pieds carrés pour transformer le bâtiment en Rocket Brewpub.

Les résultats d’une inspection récente du bâtiment de la brasserie proposée ont montré des dangers structurels et une instabilité. Wendler Engineering a été embauché par la ville en juin pour inspecter l’hôtel Kaskaskia, également en cours de rénovation par CL, et a également été invité par CL à inspecter le bâtiment Maytag.

Les résultats du rapport d’inspection du bâtiment Maytag sont revenus la semaine dernière, recommandant une action immédiate pour stabiliser le bâtiment avec des échafaudages pour passerelles. CL a commandé l’échafaudage.

“L’équipe d’ingénierie a pris en compte tous les éléments soulevés par le consultant de la ville et a traité chacun d’eux”, selon un communiqué de CL. “Nos architectes et ingénieurs ont une expérience exceptionnelle dans la rénovation réussie de bâtiments historiques, et nous avons pleinement confiance en leurs capacités pour aller de l’avant.”

L’ancien entrepreneur embauché par CL pour travailler sur le projet de brasserie proposé n’est plus impliqué. En raison de la lenteur des progrès et des problèmes avec l’entrepreneur, CL a résilié le contrat. CL a sélectionné un entrepreneur et a déclaré qu’il prévoyait de recevoir sous peu des propositions de sous-traitants mises à jour. L’annonce de l’identité du nouvel entrepreneur interviendra une fois que CL aura reçu l’ajustement de l’offre des sous-traitants.

L’échevin Tom Ptak a interrogé la directrice du développement économique Leah Inman, qui était présente lors des deux inspections, sur les résultats de l’inspection de l’hôtel Kaskaskia. Inman a déclaré qu’il y avait quelques zones dans le bâtiment qui semblaient être des zones à problèmes lors de la visite, mais l’étendue de ces problèmes est incertaine.

Il n’y a pas de mise à jour pour le moment sur la date de publication des résultats d’inspection du Kaskaskia.