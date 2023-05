Mises à jour sur les meurtres d’étudiants de l’Idaho: la police aborde les liens de Bryan Kohberger avec la disparition de Dana Smithers alors que les parents témoignent

Le père de Kaylee Goncalves remercie ses colocataires qui ont survécu aux meurtres de l’Idaho pour leur aide dans l’affaire Bryan Kohberger

Le père de Kaylee Goncalves, étudiante assassinée à l’Université de l’Idaho, a exprimé son soutien aux jeunes femmes qui ont survécu à l’attaque au cours de laquelle sa fille a été tuée.

Dylan Mortensen et Brittany Funke étaient à l’intérieur de leur maison hors campus à Moscou lorsque les colocataires Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et le petit ami de Kernodle, Ethan Chapin, ont été poignardés à mort aux petites heures du matin du 13 novembre.

Selon un affidavit publié plus tôt cette année, Mme Mortensen a déclaré aux enquêteurs que la nuit des meurtres, elle avait vu « une silhouette vêtue de vêtements noirs et un masque qui couvrait la bouche et le nez de la personne marchant vers elle ».

Mme Mortensen et Mme Funke ont été harcelées en ligne alors que les spéculations augmentaient et que des questions étaient soulevées au cours des huit heures qui se sont écoulées entre l’attaque et le moment où la police a été appelée. Ils n’ont jamais été considérés comme des suspects et les autorités les ont décrits comme des survivants depuis les premières étapes de l’enquête.

Dans une interview avec NouvellesNationDans Ashleigh Banfield diffusée la semaine dernière, le père de Goncalves, Steve Goncalves, a remercié Mme Funke et Mme Mortensen pour leur coopération à l’enquête, qu’il a qualifiée d’essentielle pour constituer un dossier solide contre le suspect Bryan Kohberger.