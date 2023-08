Mises à jour sur les incendies des TNO : 350 soldats déployés, mise à jour de Yellowknife attendue

Des incendies continuent de brûler près de plusieurs collectivités des Territoires du Nord-Ouest où les ordres d’évacuation sont toujours en vigueur.

Voici le dernier :

La ville de Yellowknife et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest donneront une mise à jour conjointe sur les incendies à 19 h MT lundi

Un incendie à environ 15 kilomètres de Yellowknife pourrait être repoussé de la ville lundi

Environ 350 membres des FAC, des dizaines d’hélicoptères et de l’équipement lourd se concentrent sur les incendies autour de Yellowknife et dans les Territoires du Nord-Ouest

Le premier ministre Justin Trudeau commente les « horribles » incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique

Mike Westwick, un agent d’information sur les incendies des Territoires du Nord-Ouest, a déclaré à CTVNews.ca dans une interview lundi matin qu’environ 65% de la population du territoire fait l’objet d’un ordre d’évacuation. Au total, 238 feux de forêt actifs brûlent sur le territoire.

« Le bilan humain de cette saison des incendies de forêt est sans précédent », a déclaré Westwick. « Tant de mes amis qui sont actuellement hors de chez eux en ce moment, tant de tous ces intervenants, amis et famille, qui sont déplacés alors que nous travaillons désespérément dur pour ramener les gens le plus tôt possible et aussi en sécurité que possible . »

Il y a maintenant près de 600 pompiers sur le terrain, avec l’appui de dizaines d’hélicoptères, d’avions-citernes et de pièces d’équipement lourd.

COUTEAU JAUNE

Un feu de forêt menace la ville de Yellowknife à environ 15 kilomètres au nord-ouest de la capitale territoriale. La météo et la lutte contre les incendies ont aidé les équipages à limiter la propagation.

Une mise à jour de lundi indique que près de cinq millimètres de pluie au cours des 72 dernières heures ont permis de repousser l’incendie.

«Avec l’aide de la pluie et des conditions de vent changeantes, nous sommes maintenant en mesure de poursuivre une attaque directe sur le périmètre de cet incendie. Nous mobilisons le personnel et les compétences nécessaires», la mise à jour sur le site Web du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. lit. « Ce sera une tâche énorme – avec plus de 40 km de lignes directes à attaquer le long du périmètre est de l’incendie (le plus proche de Yellowknife). »

Jusqu’à présent, les pompiers s’étaient concentrés sur des mesures défensives, comme le débroussaillage des arbres et des broussailles pour créer des lignes de feu dans la forêt et priver le feu de forêt de carburant, ainsi que des bombardements d’eau sur l’incendie pour le refroidir. Les vents tourbillonnants ont également réduit l’intensité des incendies lundi. Plus de pluie est attendue, mais s’accompagnera également d’un risque d’éclairage, ce qui pourrait provoquer davantage d’incendies.

Les ordres d’évacuation sont toujours en place pour les 22 000 habitants de la ville alors qu’ils fuient la menace des incendies de forêt.

L’autoroute 3 fait l’objet d’un avis, la circulation des passagers n’étant autorisée qu’en direction sud de Yellowknife pour les évacués.

LE PERSONNEL DES FORCES ARMÉES CANADIENNES SE JOINT AU COMBAT

Environ 350 membres des Forces armées canadiennes se sont joints à la lutte contre les incendies de forêt aux Territoires du Nord-Ouest, en se concentrant sur les régions de Yellowknife et de Hay River. Le personnel provient principalement de la BFC Valcartier au Québec et de la BFC Edmonton, les troupes arrivant les 14 et 20 août pour l’opération Lentus, qui est le nom du programme militaire d’intervention en cas de catastrophe naturelle.

« Nous effectuons des activités de lutte contre les incendies de » type trois « , ce qui revient à arroser les points chauds, à faire des pare-feu, à déplacer des broussailles », a déclaré à CTVNews.ca l’officier des affaires publiques des Forces armées canadiennes, le major Bonnie Wilken, depuis Yellowknife. « Faire ces choses permettra aux pompiers de » type un « et » de type deux « , comme les pompiers des incendies de forêt, d’être suffisamment libres pour pouvoir attaquer les incendies les plus pressants et les plus actifs, alors que nous sommes essentiellement une sorte d’équipe de nettoyage. «

Un soutien supplémentaire est fourni par la Force opérationnelle interarmées Nord de l’armée et les Rangers canadiens.

Les évacués de Yellowknife, capitale territoriale des Territoires du Nord-Ouest, se dirigent le long de l’autoroute 3, à la lisière d’une forêt brûlée, en route vers Ft. Providence, Territoires du Nord-Ouest, jeudi 17 août 2023. (LA PRESSE CANADIENNE/Bill Braden)

Du soutien logistique au transport et à la reconnaissance, plusieurs aéronefs de l’ARC apportent également leur aide, dont deux hélicoptères CH-146 Griffon, un avion CC-138 Twin Otter et deux aéronefs CC-130J Hercules.

« Nous avons fait venir des troupes, mais il y a aussi un contingent d’environ 90 personnes qui sont ici en ce moment et qui vivent ici », a ajouté Wilken. « Cela se passe là où j’habite et je conduis dans une ville déserte, et c’est parfois vraiment surréaliste. »

COMMENTAIRES DE TRUDEAU SUR DES FEUX DE FORÊT « HORRIFIANTS »

Lors d’une annonce sans rapport à l’Île-du-Prince-Édouard avant une retraite du cabinet fédéral, le premier ministre Justin Trudeau a commenté les « situations horribles » dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique.

« Les gens fuient pour sauver leur vie, ils s’inquiètent pour leurs communautés, et les Canadiens d’un océan à l’autre regardent avec horreur les images de dévastation apocalyptique et d’incendies qui se déroulent dans des communautés que tant d’entre nous connaissent, et tant de d’entre nous ont des amis », a déclaré Trudeau. « C’est une période effrayante et déchirante pour les gens. »

Le gouvernement surveille la situation, a déclaré le premier ministre, en particulier dans les communautés de Kelowna, en Colombie-Britannique et autour de Yellowknife, alors que les incendies continuent d’empiéter sur les villes.

Le cabinet fédéral a organisé lundi un groupe d’intervention en cas d’incident autour des incendies de forêt pour se coordonner avec les gouvernements de niveau inférieur et les équipes de pompiers.

Trudeau a déclaré qu’un certain nombre de pompiers se sont « mobilisés » pour soutenir les communautés et que la réponse des Canadiens est « inspirante ».

« Ce fut le meilleur du Canada que nous ayons vu à travers ces moments difficiles, à travers cet été incroyablement difficile », a-t-il déclaré. « Je veux juste dire à quel point il est inspirant de savoir que peu importe à quel point les choses vont mal, les Canadiens continueront d’être là les uns pour les autres. »

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a également parlé aux journalistes des incendies de forêt lundi.

« Nous avons eu une mise à jour sur la situation actuelle des incendies telle qu’elle existe dans les Territoires du Nord-Ouest, et bien que la situation y reste assez préoccupante, je dirais qu’elle commence peut-être à se stabiliser », a déclaré Blair. « Nous travaillons en étroite collaboration avec leur gouvernement et également avec les gouvernements autochtones de la région pour nous assurer que les soutiens sont là pour aider les gens à se rétablir. »

LES ÉQUIPES EXTÉRIEURES ONT REJOINT LE COMBAT

Des pompiers d’autres juridictions ont également aidé à combattre les flammes.

Des équipes de pompiers de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta, du Yukon et des pilotes du Manitoba sont actuellement sur le terrain pour combattre les incendies. Les pompiers d’Afrique du Sud ont également aidé, a déclaré Westwick, l’agent d’information sur les incendies des Territoires du Nord-Ouest.

« C’est vraiment un effort pancanadien », a-t-il déclaré. « L’aide internationale a été absolument appréciée, tout le monde s’est réuni pour assurer la sécurité des personnes, c’est exactement pourquoi nous faisons ce travail. »

FORT-SMITH

À Fort Smith, les équipages se préparent au pire car le temps devrait être chaud et sec au cours des prochains jours. La communauté, avec une population d’environ 2 250 habitants, a un incendie qui se profile juste à l’extérieur de ses frontières – elle se trouvait à environ quatre kilomètres de la ville lundi.

« Mardi s’annonce particulièrement difficile pour la région de Fort Smith », a déclaré Westwick.

Westwick a déclaré que les équipes creusaient la forêt jusqu’au sol pour « dissuader » la croissance afin de ralentir l’incendie, qui a commencé dans le parc national Wood Buffalo, d’atteindre la communauté. Une grande partie des travaux effectués dans la région visent à protéger les structures à l’aide d’une ligne de gicleurs de Salt River, qui est au nord de Fort Smith, à Fitzgerald, en Alberta.

« Ils ont des journées difficiles à venir là-bas, nous avons des conditions chaudes et sèches à venir et des vents du sud », a-t-il déclaré. « C’est une situation qui pourrait pousser le feu vers là-bas, mais ils font absolument tout ce qu’ils peuvent, dans les circonstances, pour protéger ces communautés. »

« L’équipe de commandement unifiée là-bas a fait du très bon travail en profitant de ce temps et en continuant à s’appuyer sur un vaste réseau de coupures de carburant », a-t-il déclaré.

RIVIÈRE FOIN

Les vents du sud poussent le feu vers Hay River fermant la route 5, et certains vents du nord repoussent une partie du feu « sur lui-même ».

« C’est une situation difficile là-bas à Hay River. Ces zones vont également connaître un assèchement important au cours des deux prochains jours et un retour du potentiel de vents du sud », a déclaré Westwick.

La communauté a été l’un des premiers endroits à être évacué en raison des incendies sur le territoire.

Comme à Fort Smith, les équipages installent des barrières défensives pour empêcher le feu de se propager, y compris des systèmes de gicleurs autour de la ville.

« La ville de Hay River, malheureusement, s’est entraînée à ce sujet. C’est la deuxième fois qu’elle est potentiellement touchée par un incendie de forêt en raison de sa proximité avec sa communauté », a déclaré Westwick.

PETITES COMMUNAUTÉS

Bon nombre des 236 incendies qui brûlent sur le territoire se trouvent dans de petites collectivités éloignées ou menaçantes.

La communauté de Jean Marie River a été forcée d’évacuer lorsqu’un incendie s’est propagé dans la région. Située à environ 360 kilomètres au nord-ouest de Hay River, la communauté a vu son point d’accès à l’autoroute coupé en raison de l’incendie.

« Nous avons une bonne idée de cela, cela n’a pas augmenté ces derniers jours », a déclaré Westwick, faisant référence à l’incendie dans la communauté.

Un autre incendie qui brûlait près de la communauté éloignée d’Inuvik causait une « préoccupation importante ».

« Avec des températures plus fraîches et un bon travail de lutte contre les incendies, nous avons pu éliminer la menace de la communauté là-bas », a déclaré Westwick. « Ils faisaient l’objet d’un avis d’évacuation, (qui a) depuis été levé. »

Lundi, les prévisions de danger d’incendie pour la région du Sahtu, qui comprend les communautés de Délı̨nę, Colville Lake, Norman Wells, Fort Good Hope et Tulita, vont de faibles à élevées.

La communauté de Délı̨nę, sur le Grand lac de l’Ours, présentait un risque d’incendie élevé, mais la menace passe à moyenne mardi et mercredi, indique le site Web du gouvernement des TNO.

Pour le moment, la priorité est de prendre des mesures proactives pour combattre les incendies et empêcher leur propagation, a déclaré Westwick.

« Nous espérons que cette menace sera éliminée peu de temps après un bon travail supplémentaire sur le terrain », a-t-il ajouté.

Avec des fichiers de la Presse Canadienne

