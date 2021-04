PARENTS SANGUINS

Trois des parents allemands du prince Philip assisteront à ses funérailles et sont isolés avant le service, affirme-t-on.

On dit que deux arrière-neveux et un cousin resteraient chez un ami commun à Ascot, dans le Berkshire, afin qu’ils puissent y être en toute sécurité samedi.

Bernhard, le prince héréditaire de Bade, le prince Donatus, le landgrave de Hesse et le prince Philipp de Hohenlohe-Langenburg sont enfermés dans une bulle conforme à Covid, rapporte le Daily Mail.

Le duc d’Édimbourg aurait dit clairement qu’il voulait que sa famille «de sang» soit incluse dans ses arrangements funéraires.

Le prince Philipp, 51 ans, a déclaré dans un communiqué de la maison où lui et ses proches sont restés isolés jusqu’au week-end: « C’est vraiment un honneur incroyable et nous sommes tous extrêmement touchés et privilégiés d’être inclus au nom de la famille au sens large. »