USA TODAY suit les actualités concernant COVID-19 alors que les vaccins commencent à être déployés dans tout le pays. Cette semaine encore, les États-Unis ont marqué le jalon de plus de 300 000 morts depuis le début de la pandémie. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d'autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY.

Dans les gros titres:

► Le vaccin Moderna COVID-19 recevra probablement un coup de pouce jeudi d’un comité consultatif de la Food and Drug Administration des États-Unis, le deuxième à être autorisé dans environ une semaine. Le vaccin utilise une technologie similaire à celle de Pfizer et BioNTech. Si le comité consultatif de la FDA sur les vaccins et les produits biologiques connexes donne son accord, le vaccin ira au commissaire de la FDA pour son approbation, probablement vendredi.

► Californie mercredi signalé plus de 53 000 nouveaux cas de coronavirus et 293 décès. La directrice de la santé publique du comté de Los Angeles, Barbara Ferrer, a déclaré que deux personnes mouraient toutes les heures dans le comté. «Nous vivons une vague explosive et très meurtrière», a-t-elle déclaré.

► Le vice-président Mike Pence devrait recevoir un vaccin COVID-19 vendredi, tandis que le président élu Joe Biden devrait être vacciné dès la semaine prochaine. Pence et Second Lady Karen Pence recevront le vaccin publiquement à la Maison Blanche pour promouvoir sa sécurité et son efficacité.

► La NFL prévoit d’honorer les travailleurs de la santé en invitant les travailleurs qui ont été vaccinés à assister au Super Bowl à Tampa en guise de remerciement d’être en première ligne de la pandémie de coronavirus.

► Le secrétaire américain à l’Intérieur, David Bernhardt, a été testé positif au COVID-19 mercredi avant de s’absenter de la réunion du Cabinet du président Donald Trump plus tard dans la journée, a confirmé son département. Le porte-parole de l’Intérieur, Nicholas Goodwin, a déclaré que Bernhardt était asymptomatique et continuerait de travailler pendant la mise en quarantaine.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont 16,9 millions de cas confirmés de coronavirus et 307300 décès. Les totaux mondiaux: plus de 74,1 millions de caisses et 1,64 millions de morts.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

La FDA affirme que les flacons de vaccin COVID-19 de Pfizer peuvent contenir des doses supplémentaires

Les États-Unis pourraient avoir plus de doses de vaccin COVID-19 de Pfizer qu’ils ne le pensaient. Alors que chaque flacon de Pfizer est censé contenir cinq doses du premier vaccin autorisé pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration, Politico a été le premier à signaler mercredi que les pharmaciens ont découvert que certains flacons pouvaient contenir des doses supplémentaires, ce qui pourrait augmenter l’approvisionnement du pays.

« La quantité de vaccin restant dans le flacon multidose après le retrait de 5 doses peut varier en fonction du type d’aiguilles et de seringues utilisées », a déclaré un porte-parole de Pfizer à USA TODAY dans un communiqué. « Pour le moment, nous ne pouvons pas fournir de recommandation sur l’utilisation de la quantité restante de vaccin de chaque flacon. Les vaccins doivent consulter les politiques de leur institution pour l’utilisation de flacons multidoses. »

La FDA a autorisé les pharmaciens hospitaliers à utiliser les doses supplémentaires tandis que l’agence travaille avec les responsables de Pfizer pour «déterminer la meilleure voie à suivre».

Le nouvel accord de secours COVID-19 pourrait inclure des contrôles de relance

Les législateurs ont conclu mercredi matin un accord de secours COVID-19 d’environ 900 milliards de dollars qui pourrait inclure une autre série de chèques et d’autres avantages financiers indispensables pour les Américains, selon une source proche des négociations qui n’était pas autorisée à prendre la parole officiellement.

L’accord imminent relancerait un coup de pouce aux prestations fédérales d’assurance-chômage et fournirait une forme de soulagement aux gouvernements des États et locaux, selon la source. Les protections de responsabilité, un obstacle dans les négociations lorsque les républicains ont insisté pour être inclus dans un accord, ne sont probablement pas dans ce paquet, a déclaré la source, bien que les législateurs aient continué à négocier.

Le sénateur John Thune, RS.D., le deuxième républicain du Sénat, a déclaré mercredi qu’il croyait que les chèques de 600 $ ou 700 $ – «le double de la famille et des enfants» – faisaient partie des discussions. L’indemnité de chômage en discussion était d’environ 300 dollars par semaine, a-t-il déclaré. Environ 330 milliards de dollars étaient sur la table pour renouveler le programme de protection des chèques de paie pour l’annulation des prêts aux petites entreprises, a-t-il déclaré.

– Nicolas Wu

Twitter réprime la désinformation sur le vaccin COVID-19

La désinformation sur le vaccin contre le coronavirus se propageant via les médias sociaux à un rythme alarmant, Twitter a déclaré qu’il supprimerait les allégations selon lesquelles les vaccins causent intentionnellement des dommages ou sont inutiles, ainsi que les théories du complot démystifiées sur les effets néfastes des vaccins. Le changement de politique, qui devrait commencer la semaine prochaine, intervient alors que les vaccinations commencent aux États-Unis.

Les chercheurs avertissent que l’opposition aux vaccins résonne, non seulement chez les communautés anti-vaccinales marginales, mais aussi dans des pans de l’Amérique traditionnelle, dont la foi dans la science et le gouvernement a été gravement ébranlée par la pandémie.

«Dans le contexte d’une pandémie mondiale, la désinformation sur les vaccins présente un défi de santé publique important et croissant», a déclaré Twitter dans un article de blog. «À partir de la semaine prochaine, nous donnerons la priorité à la suppression des informations trompeuses les plus dangereuses et, au cours des prochaines semaines, commencerons à étiqueter les Tweets contenant des informations potentiellement trompeuses sur les vaccins.»

– Jessica Guynn

886 livraisons de vaccins supplémentaires prévues jeudi, selon des responsables

Le déploiement des premières doses du vaccin COVID-19 s’est bien déroulé et 2 millions d’autres devraient être livrés la semaine prochaine, ont déclaré mercredi les dirigeants de l’opération Warp Speed ​​du gouvernement dans une mise à jour.

Jeudi, 886 livraisons supplémentaires seront effectuées à travers les États-Unis alors que le pays poursuit « une cadence régulière de livraisons de vaccins au peuple américain », a déclaré le général Gus Perna, qui dirige la logistique de la distribution des vaccins. efforts.

Dès vendredi dans l’Ohio et le Connecticut, les résidents des établissements de soins de longue durée commenceront à se faire vacciner, a déclaré Perna. Les efforts dans les centres de soins de longue durée, qui abritent certains des Américains les plus vulnérables, s’étendront à plus de 1 100 établissements d’ici lundi, puis augmenteront de milliers par jour à partir de là, a-t-il ajouté.

Contribuer: The Associated Press