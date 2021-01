Le COVID-19 a tué près de 430 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré mercredi soir qu’il « va nous falloir un certain temps pour que nous nous sentions de retour à un sentiment de normalité ».

« Aurons-nous l’impression d’avoir l’immunité collective dont tout le monde a parlé à la fin des 100 premiers jours? » a-t-elle déclaré lors d’une mairie de CNN. « Je t’ai dit que je te dirais la vérité. Je ne pense pas que nous la sentirons là-bas. »

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a réitéré mercredi que les vaccins semblent être efficaces contre les variantes émergentes, ajoutant que les États-Unis collaborent avec des entreprises pour développer de nouveaux traitements par anticorps qui seront efficaces à mesure que de nouvelles souches évoluent.

Pendant ce temps, un rapport du CDC publié mercredi soir montre que la souche britannique du virus continue de se propager aux États-Unis. Le rapport montre 315 cas, contre 293 lundi et 144 une semaine plus tôt, avec la Californie et la Floride à égalité pour la plupart des cas avec 92 chacun.

Dans les gros titres:

►Le Pro Football Hall of Famer et l’hôte de «Good Morning America», Michael Strahan, a été testé positif au COVID-19 et se met en quarantaine, selon des personnes familières avec la situation.

►Les écoles publiques de Chicago poursuivront jeudi l’apprentissage entièrement virtuel pour environ 3 200 élèves de la maternelle et de l’éducation spéciale qui sont dans les salles de classe depuis deux semaines dans une impasse dans les négociations entre la ville et le syndicat des enseignants. Les négociations se poursuivent.

►La Californie va céder sa distribution de vaccins contre les coronavirus au géant de l’assurance maladie Blue Shield. Blue Shield prendra en charge une livraison de vaccin qui a été l’une des plus lentes du pays, a déclaré mercredi l’agence de santé publique à San Francisco Chronicle.

► La couverture vaccinale est deux fois plus élevée chez les Blancs en moyenne que chez les Noirs et les Latinos, selon une analyse CNN des données de 14 États. Le Dr Marcella Nunez-Smith, présidente du groupe de travail sur l’équité COVID-19 du président Joe Biden, a déclaré mercredi dans une mairie de CNN qu’elle avait vu « un modèle similaire se dessiner déjà à travers le pays ».

► Devez-vous recevoir une vaccination COVID-19 si vous avez été infecté par le virus? Oui, attendez juste 90 jours après l’infection, a déclaré la directrice du CDC Rochelle Walensky mercredi soir lors d’une mairie de CNN. «Tout le monde devrait retrousser sa manche», dit-elle.

►L’Université du Michigan et le département de la santé du comté de Washtenaw ont demandé aux étudiants mercredi d’éviter de quitter leur résidence pour ralentir la propagation du COVID-19 et d’une variante plus contagieuse.

►Le Mexique a enregistré mercredi son total le plus élevé sur une journée de cas de coronavirus nouvellement confirmés, avec 27944 infections et un quasi-record de 1623 décès confirmés.

📈Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,5 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 429100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 100,8 millions de cas et 2,17 millions de décès. Environ 47,3 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 24,6 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Chance, prévoyance et science: comment une équipe non annoncée a développé un vaccin COVID-19 en un temps record. Lire l’histoire complète ici.

Système hospitalier de l’Arizona utilisant un médicament contre l’arthrite pour les patients gravement malades du COVID-19

Les responsables de Banner Health, basés à Phoenix, espèrent que le médicament anti-inflammatoire tocilizumab, un médicament utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, aidera à améliorer les résultats chez leurs patients atteints de COVID-19 les plus gravement malades.

Le tocilizumab a eu des résultats mitigés sur les patients atteints de COVID-19 dans de nombreux essais, et rapporte des conflits quant à son utilité dans le traitement des personnes infectées par le nouveau coronavirus. Le médicament n’a pas été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour le traitement des patients atteints de COVID-19, et n’a pas non plus d’autorisation d’utilisation d’urgence du gouvernement.

Mais des données récentes sur la viabilité du médicament donnent aux dirigeants de Banner Health un certain optimisme pour une utilisation avec un groupe sélectionné de patients atteints de COVID-19 gravement malades et risquant de mourir.

Mais tous les hôpitaux et systèmes hospitaliers de l’Arizona ne traitent pas actuellement les patients atteints de COVID-19 avec le médicament contre l’arthrite.

– Stephanie Innes, République de l’Arizona

Rapport du CDC: Comment les écoles avec peu de COVID-19 le font fonctionner

La scolarité en personne peut être sûre, affirment des chercheurs américains en santé, mais elle oblige les écoles et leurs communautés environnantes à s’engager à prendre une série de précautions de santé publique pour empêcher la propagation du COVID-19.

Le président Joe Biden et son administration ont fait du retour à l’enseignement en personne une priorité, avec l’intention de rouvrir la plupart des écoles dans les 100 premiers jours. La semaine dernière, Biden a demandé aux ministères de l’Éducation et de la Santé et des Services sociaux de fournir des conseils et des ressources clairs pour rouvrir les écoles et les garderies.

Mardi, deux épidémiologistes et un chercheur des Centers for Disease Control and Prevention ont publié un article d’opinion dans le Journal of the American Medical Association, écrivant que « l’accumulation de données suggère maintenant une voie à suivre pour maintenir ou revenir principalement ou entièrement en personne enseignement. «

Alors que les écoles aux États-Unis et à l’étranger ont rouvert au milieu de la pandémie, il n’y a guère de preuves que les écoles ont contribué de manière significative à une transmission communautaire accrue, ont déclaré les scientifiques. En prenant diverses précautions de santé publique, il est possible de prévenir la transmission dans les écoles, ont conclu les chercheurs. Voici ce qu’ils veulent voir se produire.

