Le COVID-19 a tué plus de 400 000 Américains en moins d'un an et les infections ont continué à augmenter à travers le pays malgré l'introduction d'une paire de vaccins à la fin de 2020.

Dans les gros titres:

► La Californie affirme qu’il est prudent de reprendre l’utilisation d’un lot de vaccin Moderna COVID-19 après que certaines personnes sont tombées malades et qu’il a été recommandé d’arrêter les injections. La décision libère plus de 300 000 doses pour les comtés, les villes et les hôpitaux.

► Les efforts pour vacciner les Américains contre le coronavirus se heurtent à un barrage routier: un certain nombre d’États signalent qu’ils sont à court de vaccin et des dizaines de milliers de personnes qui ont réussi à obtenir des rendez-vous pour une première dose les voient annulés. La raison de l’inadéquation apparente entre l’offre et la demande aux États-Unis n’était pas claire, mais la semaine dernière, le Département de la santé et des services sociaux a suggéré que les États avaient des attentes irréalistes quant à la quantité de vaccin en route.

► Le chirurgien général de Floride a exhorté mercredi le gouvernement fédéral à augmenter les allocations de vaccin contre le coronavirus dans des États comme le sien, où de grandes concentrations de personnes âgées sont exposées au plus grand risque de maladie et de décès dus au COVID-19.

► L’Inde a commencé à fournir des vaccins contre le coronavirus à ses pays voisins mercredi. Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que le pays enverrait 150 000 injections du vaccin AstraZeneca / Université d’Oxford au Bhoutan et 100 000 injections aux Maldives.

► Les personnes qui se sont rétablies du virus sont susceptibles d’être protégées de la réinfection, même par de nouvelles variantes, affirment des chercheurs de l’Université Rockefeller dans une étude publiée mardi.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 24,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 406000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 96,7 millions de cas et 2 millions de décès.

📘 Ce que nous lisons: Les scientifiques sont convaincus que le COVID-19 provient d’une minuscule chauve-souris nichée dans une grotte chinoise éloignée, mais d’autres questions subsistent sur l’origine du virus. Voici pourquoi les réponses sont importantes.

Le CDC prolonge le moratoire fédéral sur les expulsions jusqu’au 31 mars

Les Centers for Disease Control and Prevention prolongeront une ordonnance empêchant les propriétaires d’expulser des locataires jusqu’au 31 mars, protégeant jusqu’à 40 millions d’Américains contre le déplacement, a annoncé mercredi la nouvelle directrice du CDC Rochelle P. Walensky.

« Nous devons agir pour réduire les cas et garder les gens chez eux et hors des lieux de rassemblement – comme les abris – où le COVID-19 peut prendre un pied encore plus fort », a déclaré Walensky dans un communiqué.

Une étude de la société mondiale d’investissement Stout estime que jusqu’à 14 millions de ménages pourraient déjà être proches de l’expulsion, avec un déficit locatif de plus de 24 milliards de dollars.

L’ordonnance, émise par l’ancien président Donald Trump en septembre, devait expirer le 31 janvier, mais le CDC a été chargé de le prolonger pendant une vague de décrets signés mercredi par le président Joe Biden.

Joe Biden signe des ordres exécutifs visant le soulagement du COVID-19

Le président Joe Biden a signé mercredi plusieurs ordres concernant le soutien aux Américains touchés par la pandémie.

Assis dans le bureau ovale, Biden a signé un ordre exigeant des masques et une distanciation sociale sur la propriété fédérale, suivi d’un ordre de soutien aux communautés mal desservies. Un autre jour, une commande sera de créer un coordinateur de réponse COVID-19 qui relèvera directement du président.

L’équipe de Biden a reconnu qu’une action du Congrès sera nécessaire pour réaliser une grande partie du programme initial de Biden. En tête de cette liste se trouve le passage d’un paquet de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars, surnommé le plan de sauvetage américain, que Biden a présenté la semaine dernière. En savoir plus ici.

Biden a l’intention de signer jeudi 10 ordres et autres directives visant à relancer la stratégie nationale de l’administration pour vaincre la pandémie COVID-19.

– Joey Garrison et Courtney Subramanian, USA AUJOURD’HUI

Experts en santé: 2020 pourrait être l’année la plus meurtrière de l’histoire américaine

Les chiffres préliminaires montrent que 2020 est en passe de devenir l’année la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, avec plus de 3,2 millions de décès au total – environ 400000 de plus qu’en 2019 – une forte augmentation que les experts en santé publique attribuent au COVID-19 et s’aligne sur les décès signalés dus à la maladie .

Les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé 2 835 533 décès aux États-Unis en 2019. Avant la pandémie, les modèles prévoyaient un nombre légèrement plus élevé, environ 2,9 millions de décès, pour 2020, a déclaré le Dr Jeremy Faust, médecin urgentiste au Brigham and Women’s Hospital.

Ce n’est pas une coïncidence, a-t-il déclaré, que les 400000 décès en excès ressemblent étroitement au nombre de décès par coronavirus aux États-Unis, qui a atteint 401 796 mercredi, selon les données de Johns Hopkins.

« Ce n’est pas un changement saisonnier ou juste une mauvaise année aléatoire », a déclaré Faust. « C’est ce que toute personne qui peut correctement attester de ces chiffres peut clairement voir une augmentation historique de la surmortalité. Si nous associons cela au nombre de décès dus aux coronavirus, c’est le jeu, le set, le match. »

– Adrianna Rodriguez, USA AUJOURD’HUI

Contribuer: The Associated Press