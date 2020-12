USA TODAY suit les nouvelles concernant le COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué près de 335000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres informations sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

► La Chambre a voté lundi pour augmenter les chèques de relance COVID-19 de 600 $ à 2000 $, comme le président Donald Trump l’a exigé lors de la signature du plan de secours dimanche. La mesure va maintenant se diriger vers le Sénat contrôlé par le GOP lundi où son avenir reste très incertain.

► La vice-présidente élue Kamala Harris et son mari, Douglas Emhoff, devraient recevoir leurs premières doses de vaccin COVID-19 mardi, ont déclaré des responsables de la transition. La vaccination de Harris devrait être effectuée en direct sur caméra, a rapporté CNN.

► Les hospitalisations liées au coronavirus augmentent rapidement en Géorgie, les responsables de la santé faisant état de plus de 4000 personnes hospitalisées lundi. La Géorgie est désormais dans le top 20 pour la plupart des nouveaux cas par habitant au cours des 14 derniers jours, les taux d’infection ayant diminué dans le Midwest et augmenté dans le Sud.

►L’Espagne a dépassé les 50 000 décès tandis que le taux de cas du pays sur 14 jours pour 100 000 habitants a diminué. Le ministre de la Santé Salvador Illa a annoncé lundi que le pays prévoyait de collecter et de partager des informations sur les résidents qui décident de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19 avec d’autres pays de l’Union européenne, a rapporté le New York Times.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de Californie, Mark Ghaly, annoncera probablement mardi que l’ordre de rester à la maison sera prolongé de trois semaines, a déclaré lundi le gouverneur Gavin Newsom.

►Nolan Mettetal, ancien sénateur et représentant de l’État de Géorgie de longue date, est décédé lundi des suites du COVID-19. Mettetal a changé de parti de démocrate à républicain en 2008 et a servi en public depuis 1996.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 19,3 millions de cas confirmés de coronavirus et 334800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 81,2 millions de cas et 1,77 millions de morts.

Quand s’attendre à des contrôles de relance

L’administration Trump tente d’envoyer des paiements de relance aux Américains cette semaine. Le président Donald Trump a signé dimanche soir le projet de loi sur l’allègement des coronavirus et le financement du gouvernement de 2,3 billions de dollars, après avoir qualifié le paquet de « honte » et l’avoir retardé de plusieurs jours.

Le calendrier est venu du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin qui a déclaré la semaine dernière que le ministère pourrait commencer à envoyer des chèques de relance cette semaine. Les commentaires de Mnuchin ont été faits avant le refus de Trump de signer le projet de loi.

On ne sait pas, à partir de lundi, si le Trésor sera en mesure de respecter le calendrier de Mnuchin étant donné que vendredi est un jour férié fédéral. La Chambre a voté lundi pour augmenter les chèques de relance COVID-19 de 600 $ à 2000 $, envoyant la mesure au Sénat contrôlé par le GOP où son avenir reste très incertain.

Les actions américaines ont atteint des records après que Trump ait signé un programme d’aide de 900 milliards de dollars

Les actions ont commencé la dernière semaine de 2020 avec plus de gains lundi, poussant les principaux indices américains à des niveaux records.

Le S&P 500 a grimpé de 0,9%, alimenté par des gains dans la technologie, les services de communication et les actions de consommation discrétionnaire. Les entreprises les plus durement touchées par la pandémie, notamment les restaurants, les compagnies aériennes et les croisiéristes, ont été parmi les plus grandes gagnantes. Les rendements du Trésor ont été mitigés.

Le large rassemblement est intervenu alors que les investisseurs se félicitaient de la décision du président Donald Trump de signer un programme d’aide économique de 900 milliards de dollars contre le coronavirus. Le paquet comprend également 1,4 billion de dollars pour financer les agences gouvernementales, évitant ainsi la fermeture du gouvernement fédéral qui, autrement, aurait commencé mardi.

Les derniers gains s’ajoutent à ce qui a été une course forte et record pour le marché boursier ces dernières semaines dans un optimisme prudent selon lequel les vaccinations contre les coronavirus ouvriront la voie dans les mois à venir pour que l’économie échappe à l’emprise de la pandémie.

Décembre déjà le mois le plus meurtrier pour COVID-19

Les données de l’Université Johns Hopkins montrent que le 25 décembre est le moment où les décès signalés par le coronavirus ont dépassé le bilan d’avril de 60738 personnes. Avec plusieurs jours restants en décembre, le record est maintenant de 64 953 personnes jusqu’à dimanche. En moyenne, cela équivaut à une personne aux États-Unis qui meurt toutes les 36 secondes.

Décembre a déjà été un mois record pour les nouveaux cas, même si novembre a été deux fois plus mauvais que tout autre mois. Les États-Unis ont battu le record de 4,4 millions de cas de novembre le 22 décembre et s’établissent maintenant à 5 533 230 cas signalés en décembre jusqu’à présent. À partir des poussées précédentes, le nombre record de cas était le mois de juillet entier, à 1,9 million; les États-Unis ont dépassé cette barre en seulement 10 jours.

