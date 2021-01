Le COVID-19 a tué plus de 425 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Avec de plus en plus d’élèves retournant à l’école cette semaine, des preuves en provenance des États-Unis et d’autres pays indiquent que les écoles peuvent fonctionner en toute sécurité avec des précautions et qu’elles devraient ouvrir dès que possible des instructions en personne, selon les chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention. dire.

Dans un article publié mardi dans JAMA Network, les chercheurs ont écrit que le port de masques et le maintien de la distance sociale se sont avérés efficaces pour limiter la transmission du coronavirus dans les écoles, mais des activités telles que les événements sportifs en salle peuvent favoriser la propagation et devraient être diminuées.

«La prépondérance des preuves disponibles au semestre d’automne a été rassurante», ont écrit les trois chercheurs. «Il y a peu de preuves que les écoles ont contribué de manière significative à une transmission communautaire accrue.»

Pourtant, les populations d’étudiants de retour peuvent être encore plus à risque qu’elles ne l’étaient à l’automne – sans parler de leurs communautés environnantes, où la recherche a suggéré de plus grandes épidémies dans les villes universitaires.

Dans les gros titres:

► Eli Lilly a annoncé mardi que son cocktail d’anticorps monoclonaux réduit les hospitalisations de 70% pour les patients à haut risque COVID-19.

► L’Alaska et le Kentucky ont détecté les premiers cas connus de la variante du coronavirus dans leurs États identifiés l’année dernière au Royaume-Uni, ont annoncé mardi des responsables. Les diagnostics portent le total des États déclarant des cas de la variante à 25.

► Le président Joe Biden a annoncé qu’il augmenterait l’offre hebdomadaire minimale de vaccins aux États au cours des trois prochaines semaines de 8,6 millions à 10 millions, soit de 16%. Biden tente en outre d’augmenter les chances de l’Amérique dans la lutte contre la pandémie avec un accord en cours pour acheter 200 millions de doses supplémentaires de vaccin COVID-19.

► Le total mondial de cas de coronavirus a dépassé les 100 millions mardi, selon le tableau de bord de l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis, avec un peu plus de 4% de la population mondiale, comptent plus de 25% des infections et près de 20% des décès.

► Steven Brandenburg, pharmacien du Wisconsin et théoricien du complot reconnu accusé d’avoir tenté de gâcher des dizaines de flacons de vaccin COVID-19, risque 20 ans de prison après avoir accepté mardi de plaider coupable devant un tribunal fédéral, ont déclaré les procureurs. Les flacons contenaient suffisamment de doses pour vacciner plus de 500 personnes.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 425000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 100,2 millions de cas et 2,15 millions de décès. Environ 44,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 23,5 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Il existe plusieurs variantes de COVID-19 aux États-Unis. Où sont-elles? À quel point sont-ils dangereux? Voici ce que nous savons.

Le département de la santé de l’Oklahoma poursuit la société qui a promis des masques N95

Le département de la santé de l’Oklahoma a commandé en mars plus de 2 millions de masques N95 à un propriétaire de piano-bar Tulsa qui a promis qu’il pourrait obtenir l’EPI tant convoité de Chine en grande quantité et rapidement.

Ils ont commandé les masques à la toute nouvelle société de Casey Bradford, PPE Supplies LLC. Sur la deuxième commande, ils lui ont même payé la moitié d’avance – 2,125 millions de dollars – après avoir promis une livraison dans 10 jours.

Le département de la santé de l’Oklahoma a poursuivi mardi Bradford et PPE Supplies LLC devant le tribunal de district du comté d’Oklahoma. Les responsables de la santé ont reçu moins de 10 000 masques de PPE Supplies et seulement 300 000 $ de la caution, selon le procès pour rupture de contrat. Le ministère de la Santé cherche à récupérer le reste de son argent – 1,825 million de dollars, plus les intérêts. Il demande également des dommages-intérêts punitifs pour «faute».

« Bradford a intentionnellement et volontairement déformé les faits au demandeur qui l’ont incité à entrer des commandes d’achat et à avancer un dépôt », allègue la poursuite.

– Nolan Clay, l’Oklahoman

Le double masquage « a du bon sens », déclare le Dr Anthony Fauci

Le double masquage était à l’honneur la semaine dernière lors de l’inauguration du président Joe Biden, où plusieurs hauts fonctionnaires et célébrités ont été photographiés portant deux masques.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, dit qu’il est probablement plus efficace de prévenir la propagation: «Donc, si vous avez un revêtement physique avec une couche, vous en mettez une autre, il est tout à fait logique que cela le soit probablement. être plus efficace « , a déclaré lundi Fauci à » NBC News ‘TODAY « . » C’est la raison pour laquelle vous voyez des gens faire un double masquage ou faire une version d’un N95. «

Il en va de même pour une étude publiée dans la revue à comité de lecture Matter en juillet, qui a révélé que le port de deux masques pouvait augmenter la protection contre les particules virales de 50% à 75%. Cela a non seulement ajouté une couche supplémentaire de protection, mais a également rendu le masque bien ajusté autour du visage, a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Loretta Fernandez.

Le regain d’intérêt des Américains pour le double masquage intervient également lorsque des variantes qui semblent plus contagieuses émergent du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud, du Brésil et de Californie.

– Adrianna Rodriguez, USA AUJOURD’HUI.

Contribuer: The Associated Press