USA TODAY suit les nouvelles concernant le COVID-19 alors qu'une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 375000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d'autres actualités du réseau USA TODAY.

Dans les gros titres:

►La célébration a eu lieu à Tuscaloosa après la victoire du championnat national de football de l’Alabama lundi soir, malgré la pandémie de COVID-19. Beaucoup de célébrants hurlant et applaudissant alors qu’ils se pressaient les uns contre les autres dans les rues ne portaient pas de masques. La scène était exactement ce que les officiels craignaient avant le match, car ils ont exhorté les gens à regarder chez eux et à célébrer en privé, a déclaré l’Associated Press.

►Le gouvernement américain demande aux États d’accélérer la vaccination contre le COVID-19 pour les personnes de plus de 65 ans et d’autres à risque au lieu de retenir les vaccins pour une deuxième dose.

► Disneyland Resort à Anaheim sera bientôt transformé en site de vaccination de masse contre le coronavirus pour les résidents du sud de la Californie, ont annoncé lundi les responsables du comté d’Orange.

►1 million de travailleurs de la santé, de résidents et d’employés de maisons de retraite en Californie recevront le vaccin COVID-19 d’ici la fin de la semaine, a promis lundi le gouverneur Gavin Newsom. L’État est aux prises avec une poussée qui accable les hôpitaux et les oblige à rationner les soins et les lits, menant au dernier sinistre marqueur de 30 000 décès.

► Plusieurs gorilles du San Diego Zoo Safari Park ont ​​été testés positifs pour le coronavirus dans ce que l’on pense être les premiers cas parmi ces primates en captivité. La directrice exécutive du parc, Lisa Peterson, a déclaré lundi que huit gorilles qui vivent ensemble dans le parc seraient porteurs du virus et que plusieurs toussaient.

► L’Indiana est le dernier État à signaler son premier cas d’une variante plus contagieuse du COVID-19 identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, portant à 10 le total des États qui ont identifié la souche.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont plus de 22,6 millions de cas confirmés de coronavirus et 376000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 90 millions de cas et 1,9 million de décès.

📘 Ce que nous lisons:

L’administration Trump demande aux États d’accélérer les vaccinations

L’administration Trump devrait publier mardi de nouvelles directives visant à accélérer le déploiement des vaccins auprès des personnes de plus de 65 ans et d’autres à risque au lieu de retenir les vaccins pour une deuxième dose. Les responsables fédéraux ont retenu suffisamment de doses de vaccin pour garantir des injections de rappel à tous ceux qui ont reçu la première dose.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré qu’il était maintenant temps de passer «à la phase suivante du programme de vaccination» et d’élargir le bassin de personnes éligibles pour recevoir la première dose. Cela signifie également augmenter le nombre d’endroits où les gens peuvent être vaccinés en ajoutant des centres de santé communautaires et des pharmacies supplémentaires.

«Nous pensons maintenant que notre fabrication est suffisamment prévisible pour que nous puissions nous assurer que des secondes doses sont disponibles pour les personnes issues de la production en cours», a déclaré mardi Azar à «Good Morning America» sur ABC. « Donc, tout est désormais disponible pour nos états et nos prestataires de soins de santé. » En savoir plus ici.

Plus de législateurs testés positifs pour le coronavirus après l’émeute au Capitole

Plusieurs législateurs ont déclaré qu’ils avaient été testés positifs pour le coronavirus après l’émeute du Capitole. La représentante Pramila Jayapal, D-Wash., A déclaré le 12 janvier qu’elle avait été testée positive au COVID-19 après s’être réfugiée dans une pièce sécurisée avec d’autres législateurs le 6 janvier.

« Je viens de recevoir un résultat positif au test COVID-19 après avoir été enfermé dans une pièce sécurisée du Capitole où plusieurs républicains ont non seulement cruellement refusé de porter un masque, mais se sont moqués imprudemment de leurs collègues et employés qui leur en ont offert un », a écrit Jayapal sur Twitter.

Dimanche, le médecin traitant du Congrès a déclaré que les élus et leur personnel étaient potentiellement exposés à une personne infectée par le COVID-19 alors que le Capitole américain était verrouillé lors d’une incursion armée par des émeutiers pro-Trump. Plusieurs représentants ont annoncé qu’ils avaient été testés positifs.

Les hôpitaux font face à une augmentation du COVID-19, à une pénurie de personnel et à une augmentation des décès

Au cours de la semaine dernière, un nombre record de 22 676 personnes sont mortes du COVID-19, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins. C’est plus d’Américains qui meurent chaque jour que les 2977 victimes du 11 septembre 2001.

Quatre États avec la plus grande part de lits d’hôpitaux occupés par des patients COVID-19 – la Californie, l’Arizona, le Nevada et la Géorgie – ont du mal à suivre le rythme de la flambée sans précédent.

À Los Angeles, les hôpitaux publics se préparent à passer en mode crise et le comté a ordonné aux ambulances de ne pas envoyer de patients dans des hôpitaux surchargés s’ils ne peuvent pas être réanimés sur le terrain. Plus de deux douzaines d’hôpitaux de Géorgie n’ont pas de lits disponibles dans les unités de soins intensifs, selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Alors que les responsables de la santé publique sont optimistes, la vaccination généralisée fournira une lueur d’espoir ce printemps, il n’y a pas de répit maintenant pour les médecins et les infirmières dans les salles d’urgence surchargées et les unités de soins intensifs.

– Ken Alltucker

Aller grand: les États-Unis distribuent des coups dans les stades et les foires

Les États-Unis entrent dans le deuxième mois de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire avec une expansion majeure de la campagne, ouvrant des stades de football, des parcs de balle de ligues majeures, des foires et des centres de congrès pour vacciner un bassin de personnes plus grand et plus diversifié.

Après un déploiement extrêmement lent impliquant principalement les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite, les États passent à la phase suivante avant que la première ne soit terminée, mettant les prises de COVID-19 à la disposition de groupes tels que les personnes âgées, les enseignants, les chauffeurs de bus, les policiers. et les pompiers.

Partout aux États-Unis, où l’épidémie est entrée dans sa phase la plus meurtrière à ce jour et le nombre de morts a grimpé à environ 375000, les politiciens et les responsables de la santé se sont plaints au cours des derniers jours que trop de tirs étaient inutilisés sur les étagères en raison d’une adhérence trop rigide. aux lignes directrices fédérales qui placent environ 24 millions de travailleurs de la santé et de résidents de maisons de soins infirmiers en première ligne.

Disneyland Resort à Anaheim sera l’un des sites capables de vacciner des milliers de résidents du sud de la Californie, ont annoncé lundi les responsables du comté d’Orange.

Plus de 75% des patients présentaient encore des symptômes 6 mois plus tard, selon l’étude

Une étude chinoise, publiée vendredi dans la revue à comité de lecture The Lancet, a révélé que plus de 75% des patients atteints de COVID-19 ont signalé des symptômes six mois après leur sortie de l’hôpital.

Dans ce que le journal britannique a déclaré être la plus grande étude à ce jour sur les «long-courriers COVID-19», les chercheurs ont examiné 1733 patients de l’hôpital Jin Yin-tan de Wuhan, en Chine, où le coronavirus est né l’année dernière.

Plus de 60% des patients ont signalé une fatigue et une faiblesse musculaire, environ 25% des troubles du sommeil et une perte de cheveux, et 23% de l’anxiété et de la dépression.

Contribuer: The Associated Press