Le COVID-19 a tué près de 430 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l'introduction d'une paire de vaccins à la fin de 2020.

Les nouveaux cas américains de coronavirus ont chuté de 35% par rapport à leur pic du 11 janvier, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Le nombre moyen de cas quotidiens est tombé à environ 162 000, contre 249 000.

Et il y a des signes positifs d’hospitalisation: le COVID Tracking Project a déclaré mercredi que « le nombre de personnes actuellement hospitalisées avec COVID-19 diminue dans toutes les grandes régions des États-Unis ». Environ 107 000 Américains ont été hospitalisés à cause du virus mardi, contre un pic de plus de 130 000 il y a trois semaines.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré cette semaine que l’amélioration des chiffres semble être le résultat d’un «pic naturel puis d’un plateau» après une vague de vacances plutôt que d’un effet du déploiement des vaccins qui a commencé à la mi-décembre.

Ogbonnaya Omenka, professeur agrégé et spécialiste de la santé publique à l’Université Butler d’Indianapolis, a qualifié la baisse des nouveaux cas d’encourageante, mais a averti qu’elle pourrait ne pas être permanente.

« C’est le moment de profiter de la fenêtre et de s’efforcer encore plus de maintenir la tendance à la baisse alors que nous exploitons progressivement l’acte de soutien des vaccins », a déclaré Omenka. « Il est encore possible que l’augmentation des nouveaux cas réapparaisse si nous abandonnons prématurément les efforts de santé publique qui nous ont toujours aidés. »

Le bilan quotidien des morts reste proche des sommets records établis plus tôt ce mois-ci: les États-Unis enregistrent toujours en moyenne 23 000 décès par semaine. Les décès enregistrés sont inférieurs au taux d’infection.

– Mike Stucka

Dans les gros titres:

►Le Pro Football Hall of Famer et l’hôte de «Good Morning America», Michael Strahan, a été testé positif au COVID-19 et se met en quarantaine, a rapporté Associated Press, citant des personnes familières avec la situation. Strahan ne présente pas de symptômes graves, dit AP.

►Le Sinclair Broadcast Group annonce la fin de son émission «America This Week» avec Eric Bolling, qui a été critiqué pour des fausses déclarations pandémiques. Un épisode de «America This Week» retiré en juillet dernier comprenait un théoricien du complot qui a suggéré que le Dr Anthony Fauci a fabriqué le virus et l’a expédié en Chine. Il n’y a aucune preuve pour étayer cette théorie.

►Les écoles publiques de Chicago poursuivront jeudi l’apprentissage entièrement virtuel pour environ 3 200 élèves de la maternelle et de l’éducation spéciale qui étaient en classe depuis deux semaines dans une impasse dans les négociations entre la ville et le syndicat des enseignants. Les négociations se poursuivent.

►La Californie va céder sa distribution de vaccins contre les coronavirus au géant de l’assurance maladie Blue Shield. Blue Shield prendra en charge une livraison de vaccin qui a été l’une des plus lentes du pays, a déclaré mercredi l’agence de santé publique à San Francisco Chronicle.

► La couverture vaccinale est deux fois plus élevée chez les Blancs en moyenne que chez les Noirs et les Latinos, selon une analyse CNN des données de 14 États. Le Dr Marcella Nunez-Smith, présidente du groupe de travail sur l’équité COVID-19 du président Joe Biden, a déclaré mercredi dans une mairie de CNN qu’elle avait vu « un modèle similaire se dessiner déjà à travers le pays ».

►L’Université du Michigan et le département de la santé du comté de Washtenaw ont demandé aux étudiants mercredi d’éviter de quitter leur résidence pour ralentir la propagation du COVID-19 et d’une variante plus contagieuse.

📈Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,5 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 429000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 100,9 millions de cas et 2,17 millions de décès. Environ 47,3 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 24,6 millions ont été administrées, selon le CDC.

L’équipe de l’OMS en Chine pour rechercher les origines de la pandémie

Une organisation mondiale de la santé a achevé jeudi une quarantaine de deux semaines à Wuhan, en Chine, pour commencer une mission d’enquête sur les origines du COVID-19. Les chercheurs tentent ce qui est devenu une mission politiquement chargée alors que la Chine cherche à éviter d’être blâmée pour de prétendus faux pas dans sa réponse précoce à l’épidémie. Une question majeure est de savoir où la partie chinoise permettra aux chercheurs d’aller et à qui ils pourront parler. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, s’est déclarée préoccupée mercredi par ce qu’elle a appelé la «désinformation» venant de Chine, ajoutant que les États-Unis soutiennent une enquête internationale solide.

«Il est impératif d’aller au fond des premiers jours de la pandémie en Chine», a-t-elle déclaré.

Le chef du CDC dit que la « normalité » ne reviendra pas bientôt

Le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré mercredi soir qu’il « va nous falloir un certain temps pour que nous nous sentions de retour à un sentiment de normalité ».

« Aurons-nous l’impression d’avoir l’immunité collective dont tout le monde a parlé à la fin des 100 premiers jours? » a-t-elle déclaré lors d’une mairie de CNN. « Je t’ai dit que je te dirais la vérité. Je ne pense pas que nous la sentirons là-bas. »

Un rapport du CDC publié mercredi soir montre que la souche britannique du virus continue de se propager aux États-Unis. Le rapport fait état de 315 cas, contre 293 lundi et 144 une semaine plus tôt. La Californie et la Floride sont à égalité dans la plupart des cas avec 92 chacune.

Rester à la maison entraîne des routes ouvertes – et plus de décès dus à la circulation

Le taux de décès sur la route a bondi au premier semestre 2020, et les experts en sécurité accusent les conducteurs qui ont accéléré sur les routes laissées ouvertes lorsque la pandémie COVID-19 a fermé des entreprises et limité les déplacements.

La nouvelle recherche a également montré que même de petites augmentations de vitesse conduisaient à des résultats beaucoup plus meurtriers dans les accidents de véhicules. Un accident qui peut facilement survivre à 40 mi / h peut être mortel à 50 mi / h ou plus, selon l’étude menée par l’Insurance Institute for Highway Safety et la Fondation AAA pour la sécurité routière.

« De petits changements de vitesse lorsque vous êtes impliqué dans un accident peuvent vraiment augmenter vos chances de vous blesser gravement », a déclaré le président de l’IIHS, David Harkey. « C’est un énorme problème. »

– Nathan Bomey

Vaccins: jusqu’ici, tout va bien – et sans danger

Plus de 22 millions d’Américains ont été vaccinés et les quelques réponses allergiques signalées ont été traitées avec succès, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Aucun autre problème grave n’est apparu, selon le CDC.

Bien qu’il ne soit jamais possible de prouver que quelque chose est totalement sûr, les données de plusieurs systèmes de suivi suggèrent que les vaccins ne provoquent pas un grand nombre de résultats inhabituels ou dangereux. En savoir plus ici.

– Karen Weintraub

Système hospitalier de l’Arizona utilisant un médicament contre l’arthrite pour les patients gravement malades

Les responsables de Banner Health, basés à Phoenix, espèrent que le médicament anti-inflammatoire tocilizumab, un médicament utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, aidera à améliorer les résultats chez leurs patients atteints de COVID-19 les plus gravement malades.

Le tocilizumab a eu des résultats mitigés sur les patients atteints de COVID-19 dans de nombreux essais, et rapporte des conflits quant à son utilité dans le traitement des personnes infectées par le nouveau coronavirus. Le médicament n’a pas été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour le traitement des patients atteints de COVID-19, et n’a pas non plus d’autorisation d’utilisation d’urgence du gouvernement.

Mais des données récentes sur la viabilité du médicament donnent aux dirigeants de Banner Health un certain optimisme pour une utilisation avec un groupe sélectionné de patients atteints de COVID-19 gravement malades et risquant de mourir.

Mais tous les hôpitaux et systèmes hospitaliers de l’Arizona ne traitent pas actuellement les patients atteints de COVID-19 avec le médicament contre l’arthrite.

– Stephanie Innes, République de l’Arizona

Rapport du CDC: Comment les écoles avec peu de COVID-19 le font fonctionner

La scolarité en personne peut être sûre, affirment des chercheurs américains en santé, mais elle oblige les écoles et leurs communautés environnantes à s’engager à prendre une série de précautions de santé publique pour empêcher la propagation du COVID-19.

Le président Joe Biden et son administration ont fait du retour à l’enseignement en personne une priorité, avec l’intention de rouvrir la plupart des écoles dans les 100 premiers jours. La semaine dernière, Biden a demandé aux ministères de l’Éducation et de la Santé et des Services sociaux de fournir des conseils et des ressources clairs pour rouvrir les écoles et les garderies.

Mardi, deux épidémiologistes et un chercheur des Centers for Disease Control and Prevention ont publié un article d’opinion dans le Journal of the American Medical Association, écrivant que « l’accumulation de données suggère maintenant une voie à suivre pour maintenir ou revenir principalement ou entièrement en personne enseignement. «

Alors que les écoles aux États-Unis et à l’étranger ont rouvert au milieu de la pandémie, il n’y a guère de preuves que les écoles ont contribué de manière significative à une transmission communautaire accrue, ont déclaré les scientifiques. En prenant diverses précautions de santé publique, il est possible de prévenir la transmission dans les écoles, ont conclu les chercheurs. Voici ce qu’ils veulent voir se produire.

Contribuer: The Associated Press