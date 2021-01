USA TODAY suit les nouvelles concernant le COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué près de 390 000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Le monde a atteint 2 millions de décès dus au coronavirus vendredi, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

► Le président élu Joe Biden devrait partager plus de détails vendredi après-midi sur son programme de dépenses de 1,9 billion de dollars qui vise à accélérer la distribution des vaccins contre le coronavirus et à apporter un soulagement économique causé par la pandémie. La proposition d’ensemble comprend un investissement de 20 milliards de dollars dans un programme national de vaccination, 1 400 dollars de chèques de relance et l’augmentation des suppléments d’assurance-chômage à 400 dollars par semaine. Plus ici.

► À partir de vendredi, le Royaume-Uni interdit les arrivées d’Amérique du Sud suite aux preuves d’une nouvelle variante du coronavirus au Brésil.

► La pandémie de coronavirus devrait réduire l’espérance de vie à la naissance des Américains de plus d’un an, selon une étude de l’Université de Californie du Sud et de l’Université de Princeton publiée jeudi. L’espérance de vie des populations noires et latines devrait réduire de 30 à 40% de plus que les populations blanches.

► Disneyland a annoncé qu’il mettrait fin à son programme de passeport annuel jeudi, offrant en même temps des remboursements aux détenteurs de pass 2020 après que le COVID-19 a empêché les visiteurs d’accéder au parc à thème pendant la majeure partie de l’année.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 23,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 390000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 93,5 millions de cas et 2 millions de décès.

Biden invoquera la loi sur la production de défense pour le vaccin COVID-19

Le président élu Joe Biden utilisera la loi sur la production de défense pour développer la production du vaccin COVID-19 et des fournitures de vaccination dans le cadre d’un vaste plan visant à tenir sa promesse de vacciner 100 millions de personnes au cours de ses 100 premiers jours.

Le premier et peut-être le plus grand défi de Biden pour y parvenir sera de remédier aux pénuries de vaccins dans les systèmes de santé à travers l’Amérique. Il préconise depuis longtemps l’utilisation de la Loi sur la production de défense, qui donne au gouvernement le pouvoir d’ordonner aux entreprises privées de répondre aux besoins de défense nationale.

Le président Donald Trump avait invoqué la loi sur la production de défense pour traiter divers aspects de la crise de santé publique du COVID-19.

Son plan comprend également des propositions visant à créer des centres de vaccination communautaires financés par le gouvernement fédéral, à rendre la vaccination disponible dans les pharmacies et à lancer des cliniques mobiles pour faire vacciner les communautés mal desservies. Et il élargira le personnel de santé afin qu’il y ait plus de personnes qualifiées pour livrer le vaccin aux Américains.

La variante britannique pourrait devenir la souche prédominante aux États-Unis d’ici mars, prévient le CDC

La variante hautement transmissible du coronavirus qui fait des ravages au Royaume-Uni pourrait devenir prédominante aux États-Unis d’ici mars, ont averti les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Un modèle publié vendredi dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité de l’agence a montré que la variante B.1.1.7 se répandait rapidement et menaçait de peser sur les ressources de soins de santé. Cela pourrait également accroître l’immunité de la population nécessaire pour contrôler la pandémie.

Environ 76 cas de la nouvelle variante avaient été détectés dans 10 États au 13 janvier, a déclaré le CDC, l’Illinois annonçant son premier cas vendredi à Chicago.

Le CDC dit qu’il collabore avec d’autres agences fédérales pour coordonner et améliorer la surveillance génomique afin de mieux comprendre l’épidémiologie locale face à la nouvelle variante. L’agence a également souligné l’importance des stratégies de santé publique pour réduire la transmission, ce qui permettra de gagner «du temps critique pour augmenter la couverture vaccinale».

Le monde atteint 2 millions de morts du coronavirus

Vendredi, le bilan mondial des décès dus au COVID-19 a dépassé 2 millions, alors que des vaccins développés à une vitesse vertigineuse sont déployés dans le monde entier dans le cadre d’une campagne totale pour vaincre la menace.

Le jalon a été atteint un peu plus d’un an après la première détection du coronavirus dans la ville chinoise de Wuhan. Il a fallu huit mois pour faire un million de morts. Il a fallu moins de quatre mois après cela pour atteindre le million suivant.

Bien que le décompte soit basé sur des chiffres fournis par des agences gouvernementales du monde entier, le bilan réel serait nettement plus élevé, en partie à cause des tests inadéquats et des nombreux décès qui ont été imputés à d’autres causes, en particulier au début de l’épidémie.

« Derrière ce nombre terrible se cachent des noms et des visages – le sourire qui ne sera plus qu’un souvenir, le siège à jamais vide à la table du dîner, la salle qui résonne avec le silence d’un être cher », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Il a déclaré que le bilan «a été aggravé par l’absence d’un effort mondial coordonné».

«La science a réussi, mais la solidarité a échoué», a-t-il déclaré.

7000 vols aux États-Unis et au Canada ont été exposés au COVID

Une analyse des États-Unis AUJOURD’HUI des données des autorités de santé publique canadiennes montre une occurrence presque quotidienne de vols où un passager peut avoir été infecté en vol.

Du début de la pandémie de coronavirus en mars au début janvier, l’Agence de la santé publique du Canada a identifié une exposition potentielle sur plus de 1600 vols internationaux et plus de 1400 vols à l’intérieur du Canada, pour un total de plus de 3000 vols, dont près de 200 en les deux dernières semaines seulement.

Le Canada publie en ligne des alertes publiques d’exposition au COVID-19 pour les vols, les trains et les navires de croisière tout au long de la pandémie. Les vols sont répertoriés dès que les autorités reçoivent la nouvelle d’un test positif d’un voyageur récent, quels que soient le lieu et le moment où ils ont pu être infectés, facteurs difficiles à identifier dans la plupart des cas de COVID-19.

Le CDC a révélé peu d’informations sur l’étendue de l’exposition au COVID sur les vols, sauf pour publier, sur demande, le nombre de vols affectés. Le dernier bilan: plus de 4 000 vols à l’intérieur et à destination des États-Unis.

Le modèle CDC projette près d’un demi-million de décès dus au COVID-19 d’ici février

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis prévoient que le pays franchira bientôt une étape sombre, car il continuera d’enregistrer les décès les plus quotidiens liés au COVID-19 qu’à tout autre moment de la pandémie.

Les prévisions d’ensemble hebdomadaires de l’agence prévoient que 16200 à 29600 nouveaux décès dus au COVID-19 seront probablement signalés dans la semaine se terminant le 6 février, atteignant jusqu’à 477000 décès au total à cette date.

L’ensemble des prévisions est composé de 39 modèles différents de partout au pays qui sont combinés en une prévision globale pour prédire les décès dus au COVID-19 au cours des quatre prochaines semaines.

