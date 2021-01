Le COVID-19 a tué près de 430 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Le groupe de travail COVID-19 de la Maison Blanche de l’administration Biden a tenu mercredi son premier briefing virtuel, faisant la promotion de ses efforts pour accélérer les vaccinations tout en avertissant que le pays pourrait dépasser 500000 décès en quelques semaines.

Le Dr Rochelle Walensky, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré que l’agence prédit que 479 000 à 514 000 décès dus à une pandémie auront été signalés d’ici le 20 février. Près de 4 000 décès et plus de 140 000 nouvelles infections ont été signalés mardi seulement.

«Nos taux de cas restent extrêmement élevés et il est maintenant temps de rester vigilant», a-t-elle déclaré.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a réitéré que les vaccins semblent être efficaces contre les variantes émergentes, ajoutant que les États-Unis collaborent avec des entreprises pour développer de nouveaux traitements par anticorps qui seront efficaces à mesure que de nouvelles souches évoluent.

Le président Joe Biden a déclaré cette semaine qu’il s’attend à ce que la majorité de la population américaine puisse être vaccinée d’ici la fin de l’été ou au début de l’automne. Andy Slavitt, conseiller principal de la Maison Blanche pour la réponse au COVID-19, a averti qu’en dépit de l’augmentation de la fabrication et de la distribution de vaccins, « il faudra des mois avant que tous ceux qui veulent un vaccin puissent en obtenir un ».

– Grace Hauck

Dans les gros titres:

►Certaines personnes qui ont reçu le vaccin Moderna signalent ce qu’on appelle désormais le «bras COVID», une éruption cutanée rouge au point d’injection qui provoque parfois des démangeaisons. Rien n’indique que c’est dangereux et que cela disparaît généralement en quelques jours, disent les médecins.

►Malgré les théories du complot des anti-vaxxers, il est peu probable que l’icône du baseball Hank Aaron soit décédé à cause d’un vaccin contre le COVID-19. Le médecin légiste du comté de Fulton a déclaré qu’Aaron, qui avait deux semaines avant son 87e anniversaire, était décédé de causes naturelles vendredi.

►Eli Lilly a annoncé que son cocktail d’anticorps monoclonaux réduit les hospitalisations de 70% pour les patients à haut risque COVID-19.

►L’Alaska et le Kentucky ont détecté les premiers cas connus de la variante du coronavirus dans leurs États identifiés l’année dernière au Royaume-Uni, ont annoncé mardi des responsables. Les diagnostics portent le total des États déclarant des cas de la variante à 25.

📈Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,5 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 428000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 100,7 millions de cas et 2,16 millions de décès. Environ 44,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 23,5 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Chance, prévoyance et science: comment une équipe non annoncée a développé un vaccin COVID-19 en un temps record.

Des millions de dollars pour la recherche sur les vaccins ont été mal utilisés pendant une décennie, selon un avocat spécial

Des millions de dollars alloués par le Congrès à la recherche sur les vaccins et à la préparation aux urgences de santé publique ont été détournés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, selon un rapport du Bureau américain des avocats spéciaux (OSC), qui indique que les fonds ont plutôt été dépensés en dépenses. cela comprenait les services juridiques, les salaires du personnel non lié et le déménagement du mobilier de bureau.

L’OSC a déclaré que le président Joe Biden et le Congrès ont été informés de l’utilisation abusive de fonds destinés à la Biomedical Advanced Research and Development Authority, connue sous le nom de BARDA. Les conclusions sont issues d’une enquête menée par l’inspecteur général du HHS après une plainte de dénonciateur.

«Le rapport révèle que la pratique consistant à utiliser les fonds BARDA à des fins non BARDA était si courante qu’il y avait même un nom pour cela au sein de l’agence: ‘Bank of BARDA’ » ‘, indique un communiqué de l’OSC.

La pratique, qui a été menée sous les administrations à la fois du président Barack Obama et du président Donald Trump, a violé une loi et peut-être une deuxième, selon le communiqué de l’OSC.

« J’exhorte le Congrès et le HHS à prendre des mesures immédiates pour garantir que le financement des urgences de santé publique ne peut plus être utilisé comme une caisse noire pour des dépenses non liées », a déclaré l’avocat spécial Henry J. Kerner.

Sondage: 25% des Américains se rassembleraient pour regarder le Super Bowl; 64% disent non

Pour un quart du pays, la pandémie de coronavirus n’est pas une raison pour s’abstenir de se réunir avec des personnes extérieures à la maison pour regarder le Super Bowl. Et les passionnés de sport sont encore plus déterminés à ne pas laisser COVID-19 gâcher leur plaisir.

Ce sont les résultats d’un sondage de l’Université Seton Hall qui a recueilli les réponses de 1 522 adultes répartis à travers le pays du 22 au 25 janvier. Les résultats montrent que 25% des répondants ont déclaré qu’ils se réuniraient avec des personnes à l’extérieur de leur domicile pour regarder le match. Soixante-quatre pour cent ont dit qu’ils ne le feraient pas, et 11% ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs.

Parmi ceux qui se considèrent comme des fans dévoués, 40% ont déclaré qu’ils se réuniraient avec d’autres personnes extérieures à leur foyer pour regarder les Buccaneers de Tampa Bay affronter le champion en titre des Chiefs de Kansas City le 7 février.

Les responsables de la santé publique ont à plusieurs reprises déconseillé de se réunir avec des personnes extérieures à la maison pour éviter la propagation du virus.

– Lorenzo Reyes

Vous vous souvenez de l’hydroxychloroquine? L’Oklahoma veut récupérer ses 2 millions de dollars

Le bureau du procureur général de l’Oklahoma tente de restituer pour 2 millions de dollars un médicament contre le paludisme autrefois présenté par l’ancien président Donald Trump comme un traitement efficace pour COVID-19, a déclaré mercredi un porte-parole.

Le gouverneur Kevin Stitt a défendu l’achat l’année dernière, affirmant que les pilules s’étaient révélées prometteuses en tant que traitement début mars et qu’il ne voulait pas rater une occasion de l’acquérir. Le médicament, acheté auprès de FFF Enterprises, basée en Californie, s’est depuis révélé avoir peu ou pas d’effet sur les cas graves de COVID-19.

Les écoles de Chicago interrompent l’apprentissage en personne pour des milliers de personnes

Les écoles publiques de Chicago ont interrompu l’apprentissage en personne d’environ 3 200 élèves de la maternelle et de l’éducation spéciale qui sont dans les salles de classe depuis deux semaines au milieu d’une impasse dans les négociations entre la mairie et le Chicago Teachers Union.

« Nous n’avons pas d’autre choix que d’informer les parents qu’ils ne doivent pas amener leurs enfants à l’école », a déclaré mercredi la PDG de CPS, Janice Jackson.

Les responsables du district avaient également voulu que 10 000 enseignants de la maternelle à la 8e année et autres membres du personnel retournent à l’école il y a deux jours pour se préparer aux cours qui commenceraient le 1er février, mais ont retardé le retour après que les membres du syndicat ont voté pour ne pas revenir. Les responsables de la ville ont déclaré qu’ils continueraient à négocier avec le syndicat et s’attendaient à ce que les écoles rouvrent comme prévu le 1er février pour environ 71 000 élèves du primaire qui ont indiqué leur intention de revenir.

Depuis le retour des élèves de la maternelle et de l’éducation spéciale le 11 janvier, le district a signalé environ 60 cas de COVID-19. La «grande majorité» de ces cas n’impliquait pas de transmission à l’école, a déclaré Allison Arwady, directrice du département de santé publique de Chicago.

– Grace Hauck

« Paramédic de l’année » en Floride accusé d’avoir volé des vaccins

Un ambulancier paramédical en titre d’un comté de Floride a été accusé d’avoir volé des vaccins COVID-19 destinés aux premiers intervenants.

Joshua Colon, 31 ans, a été arrêté après avoir avoué avoir volé intentionnellement trois doses de vaccin Moderna, puis avoir falsifié des documents pour tenter de couvrir ses actions, selon le bureau du shérif du comté de Polk. Le shérif Grady Judd a déclaré que Colon avait déclaré aux autorités qu’il avait volé les vaccins plus tôt ce mois-ci à la demande de son superviseur, le capitaine Tony Damiano, qui cherchait le vaccin pour sa mère âgée. Damiano, qui fait l’objet d’une enquête, a été déployé en Californie pour aider à la riposte à la pandémie, a déclaré Judd.

«Il pourrait aussi bien se rendre», a déclaré Judd à propos de Damiano. « Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. L’accord est terminé. »

– Sara-Megan Walsh, le grand livre

Un cocktail d’anticorps pourrait changer la donne pour les patients à haut risque

Alors que les vaccins peuvent aider à ralentir la pandémie de COVID-19 au cours des prochains mois, la société pharmaceutique Eli Lilly a annoncé mardi que ses traitements peuvent aider à sauver des vies entre-temps. Le géant de la drogue basé à Indianapolis affirme que son cocktail d’anticorps monoclonaux réduit les hospitalisations de 70% pour les patients à haut risque.

Un anticorps monoclonal imite l’un des anticorps naturels que le système immunitaire utilise pour combattre le virus. L’ancien président Donald Trump ainsi que l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, ont tous reçu des anticorps monoclonaux peu de temps après leur diagnostic de COVID-19.

– Karen Weintraub

Janvier est déjà le mois le plus meurtrier pour la pandémie aux États-Unis

Les 4087 décès dus au COVID-19 signalés mardi – le quatrième jour le plus élevé de la pandémie – ont déjà fait de janvier le mois le plus meurtrier du pays, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Au cours des 26 premiers jours de janvier, les États-Unis ont signalé 79 261 décès. Le nombre total de décès en décembre, qui avait été le mois le plus meurtrier, était de 77 486 décès.

Certains États ont été ravagés. Le pire mois précédent de la Californie était décembre avec 6772 morts, mais l’État a déjà signalé 12 282 morts en janvier. C’est déjà le mois le plus meurtrier pour 15 autres États: Alabama, Arizona, Géorgie, Hawaï, Kentucky, Maine, Mississippi, New Hampshire, Caroline du Nord, Oklahoma, Caroline du Sud, Texas, Virginie et Washington.

– Mike Stucka

Contribuer: The Associated Press