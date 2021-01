Le COVID-19 a tué près de 420 000 Américains en un an, et les infections ont continué à augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watchpour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Le monde atteindra probablement 100 millions d’infections au COVID-19 signalées cette semaine. Un quart d’entre eux sont des Américains.

Il y a des lueurs d’espoir. D’ici ce soir, tous les résidents et soignants des maisons de retraite en Amérique qui souhaitent se faire vacciner contre le COVID-19 devraient avoir reçu au moins leur premier vaccin. Walgreens et CVS, que l’administration Trump a embauchés pour livrer les tirs, disent qu’ils sont sur la bonne voie pour respecter cette échéance.

Et dimanche, un groupe bipartite de législateurs a rencontré virtuellement des responsables de l’administration Biden pour faire avancer les plans de distribution de vaccins et un autre stimulant massif.

Dans les gros titres:

► Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a déclaré qu’il avait été testé positif au coronavirus mais que les symptômes étaient bénins.

► Le président Joe Biden annoncera aujourd’hui l’interdiction de voyager aux États-Unis depuis l’Afrique du Sud pour la plupart des citoyens non américains. Biden rétablira également les restrictions pour le Brésil, le Royaume-Uni, l’Irlande et 26 pays d’Europe, a confirmé dimanche une source de la Maison Blanche à USA TODAY.

► Le régulateur médical australien a approuvé l’utilisation de son premier vaccin contre le coronavirus, ouvrant la voie au début des inoculations le mois prochain.

► Les vaccins contre le coronavirus pourraient être moins efficaces contre les nouvelles variantes de la maladie émergeant en Afrique du Sud, au Brésil et dans d’autres régions du monde, a averti le ministre britannique de la Santé.

► Le CDC a mis à jour ses recommandations sur les vaccinations pour dire que la deuxième dose d’un vaccin à deux doses peut être administrée jusqu’à 6 semaines après la première.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,1 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 419200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 99,2 millions de cas et 2,1 millions de décès.

📘 Ce que nous lisons: Le président Joe Biden cherche à réinitialiser les efforts incohérents de dépistage des coronavirus du pays avec un plan de 50 milliards de dollars et une surveillance fédérale accrue. En savoir plus ici.

Le Japon se bat pour une « immunité collective » à l’approche des Jeux olympiques de Tokyo

L’effort de vaccination du Japon échoue et pourrait mettre en péril les Jeux olympiques de Tokyo, prévient au moins un expert.

Le Japon n’atteindra probablement pas l’immunité collective contre le COVID-19 par des inoculations massives avant des mois après les Jeux olympiques de Tokyo, qui devraient commencer le 23 juillet, a déclaré à Reuters Rasmus Bech Hansen, le fondateur de la société de recherche britannique Airfinity.

Le Premier ministre Yoshihide Suga s’est engagé à avoir suffisamment de vaccins pour la population d’ici le milieu de 2021. Hansen, cependant, a déclaré que le Japon n’atteindra pas un taux de vaccination de 75%, un point de référence pour l’immunité collective, avant octobre.

« Le Japon semble être assez tard dans le match », a déclaré Hansen. « Ils dépendent de l’importation de nombreux (vaccins) des États-Unis. Et pour le moment, il ne semble pas très probable qu’ils en recevront de très grandes quantités. »

En Pennsylvanie rurale, le COVID-19 fait une marque tragique

La pandémie n’a pas contourné l’Amérique rurale et elle ne disparaîtra pas.

Dans la ville de Beaver en Pennsylvanie, à 35 miles au nord-ouest de Pittsburgh, les vaccins sont presque impossibles à obtenir. Les infirmières de Heritage Valley Beaver ont dû ouvrir une deuxième unité COVID-19 pour traiter tous les patients gravement malades. Le système de santé communautaire a récemment traité 115 patients simultanément avec le COVID-19.

« La lutte pour juste respirer. Cela ressemble à une petite chose, vous continuez à respirer, ce n’est pas une petite chose », a déclaré Rebecca Register, 40 ans, de Beaver, une infirmière chevronnée de sept ans qui travaille sur l’unité COVID-19 . « Regarder quelqu’un lutter avec ça, et il prend la plus grande quantité d’oxygène que je puisse lui donner à tout moment et ça vous déchire le cœur. » En savoir plus ici.

– Daveen Rae Kurutz, Beaver County Times

2 Américains sur 5 vivent dans les unités de soins intensifs des hôpitaux des souches de COVID-19

S’efforçant de gérer un nombre record de patients atteints du COVID-19, des centaines d’unités de soins intensifs du pays manquent d’espace et de fournitures et se disputent pour embaucher des infirmières itinérantes temporaires à un rythme effréné. De nombreuses installations sont regroupées au sud et à l’ouest.

Une analyse de l’Associated Press des données des hôpitaux fédéraux montre que depuis novembre, la part des hôpitaux américains proches du point de rupture a doublé. Plus de 40% des Américains vivent maintenant dans des zones à court d’espace de soins intensifs, avec seulement 15% des lits encore disponibles.

Les unités de soins intensifs sont l’ultime défense des malades les plus malades, des patients qui sont sur le point de suffoquer ou qui font face à une défaillance d’organe. Les infirmières qui travaillent dans les USI les plus stressées, changeant les sacs IV et surveillant les patients sur des appareils respiratoires, sont épuisées.

Contribuer: The Associated Press