Mises à jour sur l’émission de télé-réalité – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : PARC Youngkyu / © Netflix / Everett Collection

Jeu de calamar : le défi est le spin-off de télé-réalité de Netflix Jeu de calmar.

Il y aura 456 candidats en compétition pour 4,56 millions de dollars.

Le spectacle sera présenté en novembre 2023.

Jeu de calamar : le défi arrive bientôt. La série dérivée de la réalité de l’émission primée aux Emmy Awards sera présentée en première en novembre. Netflix a partagé la grande nouvelle lors de la première présentation initiale du streamer le 17 mai. Jeu de calamar : le défi mettra en vedette 456 joueurs qui s’affronteront pour 4,56 millions de dollars, le plus gros prix en argent de l’histoire de la télé-réalité. Les concurrents joueront à des jeux de la série à succès qui est sortie en septembre 2021 et est devenue l’émission la plus regardée de Netflix. Jeu de calmar revient pour la saison 2, mais Jeu de calamar : le défi sort en premier, et il ne ressemblera à aucune autre émission de télé-réalité de la meilleure façon possible.

HollywoodLa Vie a toutes les mises à jour sur Jeu de calamar : le défi. Découvrez la date de la première de l’émission, le drame de tournage présumé qui s’est déroulé, et plus encore.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Jeu de calamar : le défi Date de sortie

Jeu de calamar : le défi sortira sur Netflix en novembre. Le service de streaming n’a pas annoncé la date exacte de la première de l’émission. Il a été confirmé que la série comportera 10 épisodes qui débuteront probablement le même jour.

Jeu de calamar : le défi Jeter

Netflix n’a pas publié la liste des acteurs de l’émission. Tout ce que nous savons, c’est qu’il y aura 456 candidats qui s’affronteront dans des compétitions non violentes pour remporter le grand prix. Netflix a ouvert le casting à toute personne parlant anglais à travers le monde, selon Variété. Les producteurs exécutifs de l’émission comprennent Stéphane Lambert, Tim Harcourt, Toni Irlande, John Hay, Nicola Collineet Nicolas Brunselon Date limite.

Jeu de calamar : le défi Tournage

Jeu de calamar : le défi tourné au Royaume-Uni début 2023. Le 25 janvier, Variété a rapporté que plusieurs candidats « nécessitaient des médecins » sur le plateau de l’émission, prétendument en raison des conditions météorologiques froides. Le soleil aurait parlé à l’un des candidats qui a comparé les conditions de l’émission à une « zone de guerre ». Le point de vente a également affirmé qu’au moins un concurrent devait être emmené sur une civière pendant le tournage.

Plus Netflix

Cependant, Netflix a nié que quiconque ait été gravement blessé sur le tournage de l’émission de téléréalité. « Bien qu’il faisait très froid sur le plateau – et que les participants y étaient préparés – toute allégation de blessure grave est fausse », a déclaré Netflix dans un communiqué. « Nous nous soucions profondément de la santé et de la sécurité de nos acteurs et de notre équipe, et avons investi dans toutes les procédures de sécurité appropriées. »

Jeu de calamar : le défi a été annoncé pour la première fois par Netflix en juin 2022, neuf mois après la sortie de la série scénarisée. Jeu de calmar créateur Hwang Dong-hyuk a dû défendre les retombées de la réalité contre les réactions des fans lorsqu’il faisait des interviews dans les coulisses des Emmy Awards 2022, après avoir remporté la réalisation exceptionnelle d’une série dramatique.

Lien connexe En rapport: ‘Extraction 2’: la bande-annonce, la date de sortie et plus que vous devez savoir

«Je pense que même si notre émission porte un message assez lourd – et je sais qu’il y a des inquiétudes à prendre ce message et à le transformer en une émission de téléréalité avec un prix en argent – ​​j’ai l’impression que lorsque vous prenez les choses trop au sérieux, c’est vraiment pas la meilleure voie à suivre pour l’industrie du divertissement. Cela ne crée pas vraiment un grand précédent », a déclaré Hwang. « Donc, je dirais que la reproduction de tels efforts va apporter un nouveau sens à l’industrie. Et j’espère que ce sera une excellente nouvelle direction pour l’ensemble de l’industrie.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.