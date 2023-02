Mises à jour sur le tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie: le nombre de morts au moins 15 000 alors que la “fenêtre de sauvetage” de 72 heures passe – News 24

il y a 6 mois 00h55 HNE Alors que la «fenêtre de sauvetage» de 72 heures passe

Plus de 90% des survivants du tremblement de terre sont secourus dans les trois premiers jours, a déclaré à l’AFP Ilan Kelman, professeur de catastrophes et de santé à l’University College de Londres.

Cela fait maintenant un peu plus de 72 heures que le premier tremblement de terre a frappé la Turquie et la Syrie.

Mais ce nombre peut varier considérablement en fonction de la météo, des répliques et de la rapidité avec laquelle les équipes et le matériel de secours peuvent arriver sur les lieux, tous facteurs qui vont actuellement à l’encontre des efforts déployés en Turquie et en Syrie.

Plus de 11 200 personnes ont été tuées et des milliers d’autres blessées après le tremblement de terre qui a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine à 04h17 (01h17 GMT) lundi.

Un homme prie devant un bâtiment effondré le 8 février 2023 à Hatay, en Turquie. Photographie : Burak Kara/Getty Images

“En général, les tremblements de terre ne tuent pas les gens, l’effondrement des infrastructures tue les gens”, a déclaré Kelman, qui a publié des recherches sur les interventions de sauvetage en cas de tremblement de terre.

Le facteur le plus urgent est d’apporter des soins médicaux aux personnes écrasées sous des bâtiments effondrés avant que “leurs corps ne s’effondrent” ou qu’ils ne saignent, a-t-il déclaré.

La météo est également un facteur clé, et “elle est complètement contre nous” en Turquie et en Syrie, a déclaré Kelman. Les régions touchées par le séisme ont souffert de températures glaciales ainsi que de pluie et de neige depuis lundi.

“Cela signifie très malheureusement que l’hypothermie est possible, et les gens meurent probablement malheureusement à cause du temps”, a déclaré Kelman.

Ceux qui parviennent à survivre au froid et à leurs blessures ont encore besoin de nourriture et d’eau. Sans eau, de nombreuses personnes « commenceront à mourir au bout de trois, quatre ou cinq jours », a déclaré Kelman.