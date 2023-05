Mises à jour sur le spin-off des personnes âgées – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC/Christopher Willard

Le célibataire d’or est un spin-off de Le célibataire la franchise.

Le célibataire d’or mettra en vedette un homme plus âgé à la recherche de l’amour.

ABC n’a pas annoncé le casting ou la date de première pour Le célibataire d’or.

Le célibataire d’or est le prochain spin-off dans Le célibataire la franchise. La prochaine série a été annoncée par ABC le 16 mai et sera diffusée à l’automne. Le célibataire d’or mettra en vedette des personnes âgées, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, avec un rôle principal masculin et des concurrentes féminines. Après plus de deux décennies, Le célibataire La franchise inclut enfin des candidats plus âgés et leur donne une chance de trouver l’amour.

Nous avons les dernières mises à jour sur Le célibataire d’or dessous. De la date de la première à la prémisse de l’émission, voici ce que vous devez savoir sur les retombées.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le célibataire d’or Date de première

Le célibataire d’or sera diffusée à l’automne 2023. L’émission sera diffusée sur ABC les lundis à 22 h HE, après les épisodes de deux heures de Danser avec les étoiles. L’émission sera également disponible en streaming sur Hulu le lendemain. Tout cela a été annoncé lors des Disney Upfronts à New York le 16 mai. Avant Le célibataire d’or arrive, la saison 20 de La bachelorette (avec Charité Lawson) et la saison 9 de Baccalauréat au paradis sera diffusé.

Qui sera le Golden Bachelor ?

ABC n’a pas encore annoncé l’homme qui dirigera Le célibataire d’or. La récolte de candidates qui vont séduire le veinard n’a pas encore été révélée non plus. Les étoiles sur Le célibataire les émissions ont généralement entre 20 et 30 ans, mais elles auront des décennies de plus pour le nouveau spin-off. Il n’a pas non plus été confirmé si Jesse Palmer – l’hôte de Le célibataire, La bacheloretteet Baccalauréat au paradis — accueillera également Le célibataire d’or.

Qu’est-ce que Le célibataire d’or À propos de?

ABC a publié la palangre officielle pour Le célibataire d’or lorsque la série a été annoncée. Il se lit comme suit: «Après plus de 20 ans à favoriser le jeune amour sur Le célibataire, La bacheloretteet Baccalauréat au paradis, Le célibataire d’or présente un tout nouveau type d’histoire d’amour – une pour les années dorées. Dans cette toute nouvelle série non scénarisée, un romantique sans espoir se voit offrir une seconde chance à l’amour dans la recherche d’un partenaire avec qui partager les dernières années de la vie. Les femmes qui arrivent au manoir ont une vie d’expérience, vivant à travers l’amour, la perte et le rire, espérant une étincelle qui enflamme un avenir plein de possibilités infinies. Au final, notre Golden man va-t-il tourner la page pour entamer un nouveau chapitre avec la femme de ses rêves ?

Plus Le célibataire

Le célibataire d’or est en préparation depuis au moins 2020, lorsque ABC a lancé un casting pour les personnes âgées en quête d’amour. Cependant, les plans de la série sont au point mort en raison de la pandémie de COVID-19. Rob Millsun responsable de la programmation non scénarisée d’ABC, s’est adressé à la série pour personnes âgées dans une interview avec Variété en juillet 2020.

« Certaines des interviews de casting que nous avons eues étaient tellement touchantes », a déclaré Rob. « C’est une façon tellement différente de faire ‘The Bachelor’ parce que ces gens sont juste à un endroit totalement différent de leur vie. Il y a une chose intéressante à propos des personnes qui ont atteint l’autre extrémité du spectre, qui ont vécu leur vie, qui ont élevé leurs enfants, certaines sont veuves ou divorcées et peut-être que certaines n’ont jamais été amoureuses. Nous avons pensé que ce serait une dynamique intéressante à travers le prisme du « Bachelor ».

Lien connexe En rapport: Kaity Biggar: 5 choses à savoir sur le gagnant de la saison 27 de « The Bachelor »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.