Mises à jour sur le film DC et son étoile – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Warner Bros / Everett Collection

Le flash est l’un des films de super-héros à venir les plus attendus. Le projet Warner Bros. a déjà terminé le tournage avec Ezra Miller jouant le personnage titulaire. Mais le destin du film est maintenant en suspens en raison de la controverse entourant Ezra. L’acteur de 29 ans (qui utilise les pronoms they/them) a été arrêté à plusieurs reprises, des accusations plus troublantes continuant de monter contre eux. Le flash est censé être un film qui change la donne pour l’univers étendu de DC et les fans meurent d’envie de le voir en salles. Malheureusement, il y a de fortes chances que le film ne voie jamais le jour.

Plus à propos Ezra Miller

Dessous, HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur Le flashl’état actuel de. De plus, nous avons toutes les mises à jour sur les controverses d’Ezra et leur impact sur la sortie du film.

Pourquoi Ezra Miller est-il célèbre ?

Ezra Miller est né dans le New Jersey et a abandonné ses études secondaires pour poursuivre une carrière d’acteur. Leur premier film était le film dramatique de 2008 Après l’école. Ezra a suivi cela avec les films Nous devons parler de Kevin, Le monde de Charlieet Accident ferroviaire. L’acteur a joué Credence Barebone/Aurelius Dumbledore dans Disney’s Bêtes fantastiques la franchise. Le rôle télévisé le plus notable d’Ezra était la mini-série CBS Le stand. Ils sont également apparus dans des épisodes de douleurs royales sur le réseau américain.

Ezra Miller arrêté

La toute première fois qu’Ezra a été arrêté, c’était en juin 2011, alors qu’ils tournaient Avantages d’être une giroflée. Ezra aurait été passager dans un véhicule arrêté pour un feu stop cassé à Pittsburg. Les autorités ont découvert qu’Ezra aurait eu de la marijuana en leur possession et ont accusé l’acteur de possession de drogue. Mais les accusations ont finalement été abandonnées et Ezra a payé une amende de 600 $, selon Nouvelles de BuzzFeed.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Ezra a été arrêté deux fois de plus en mars et avril 2022. La première arrestation a eu lieu le 28 mars après une prétendue altercation physique entre Ezra et d’autres personnes dans un bar karaoké à Hawaï. Ezra a été accusé de conduite désordonnée et de harcèlement. Le 19 avril, Ezra a de nouveau été arrêté à Hawaï, soupçonné d’agression après avoir prétendument jeté une chaise sur une femme de 26 ans. Ils n’ont pas contesté la conduite désordonnée et ont été condamnés à payer une amende de 500 $. Dans un accord de plaidoyer, les procureurs ont abandonné l’accusation de harcèlement et une accusation de trafic non liée.

En juin 2022, Ezra a été accusé d’avoir harcelé un enfant de 12 ans, Tokata “Gibson” Yeux de fer. Les parents de l’enfant ont déposé une ordonnance temporaire de prévention du harcèlement pour Gibson et la mère de Gibson contre Ezra dans le Massachusetts, qui a été accordée. Dans des documents judiciaires, les parents ont déclaré: «Ezra utilise la violence, l’intimidation, la menace de violence, la peur, la paranoïa, les délires et la drogue pour dominer un jeune adolescent Tokata. Ezra a lavé le cerveau de Tokata. Ezra Miller a assuré que Tokata était sans téléphone et a donné sa carte bancaire à un autre de ses employés.

Lien connexe Lié: Keaton Kermode : 5 choses à savoir sur le finaliste de “So You Think You Can Dance”

Mais Tokata/Gibson ont nié les allégations de leurs parents contre Ezra. “Mon père et ses allégations n’ont aucun poids et sont franchement transphobes et basés sur l’idée que je suis en quelque sorte incapable d’avoir une pensée cohérente ou des opinions opposées à celles de mes proches qui s’inquiètent pour mon bien-être”, a déclaré l’enfant dans un communiqué sur Instagram. . “Je suis maintenant conscient de la gravité de la manipulation émotionnelle et psychologique que j’ai dû endurer chez mes parents.”

L’arrestation la plus récente d’Ezra au moment de la publication remonte au 7 août. L’acteur a été accusé de cambriolage après avoir prétendument volé des bouteilles d’alcool dans une maison trois mois plus tôt à Stamford, Vermont, selon CNN. Ezra devrait être traduit en justice le 26 septembre.

Ezra Miller dans le rôle de “Flash”

Ezra a fait ses débuts au cinéma en tant que Barry Allen / The Flash en 2016 Batman contre Superman : L’aube de la justice. Ils n’ont eu qu’une brève apparition dans ce film, ainsi que Escouade suicide qui sort la même année. Ils ont joué un rôle majeur en 2017 Ligue des Justiciersaux côtés de Ben Affleck en tant que Batman, Henri Cavill en tant que Superman, Gal Gadot en tant que Wonder Woman, Jason Momoa comme Aquaman, et Ray Fisher comme Cyborg. Ezra a également été présenté dans les années 2021 La Ligue des Justiciers de Zac Snyderqui était le réalisateur original Zac Snyder‘s coupe du film. Ezra a également fait une apparition dans la finale de la saison de HBO Max’s Pacificateur mettant en vedette Jean Cena.

Le flash est le premier film autonome d’Ezra dans le DCEU. Le film a été officiellement annoncé par Warner Bros et DC Films en octobre 2014, bien qu’il ait fallu des années pour les étapes de planification et de pré-production. Andy Muschietti signé en tant que réalisateur en novembre 2019. La description officielle du film se lit comme suit: “Barry voyage dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère, ce qui entraîne des conséquences inattendues.”

La sortie de “The Flash” est-elle annulée ?

A partir de maintenant, Le flash devrait toujours sortir en salles le 23 juin 2023. Après la première arrestation d’Ezra en mars 2022, les dirigeants de Warner Bros. et de DC ont tenu une “réunion impromptue d’urgence” pour discuter de l’avenir de l’acteur avec le studio, Pierre roulante signalé. Selon une source, le “consensus dans la salle était de faire une pause sur tous les projets futurs impliquant Miller, y compris d’éventuelles apparitions dans l’univers étendu de DC”.

En juin 2022, Date limite a rapporté que le studio avait “essayé d’obtenir de l’aide” pour Ezra. “Il n’y a pas de victoire là-dedans pour Warner Bros”, a déclaré une source du studio au point de vente. « C’est un problème hérité de Zaslav. L’espoir est que le scandale restera à un niveau bas avant la sortie du film, et j’espère que le meilleur se déroulera.

Après l’arrestation d’Ezra pour cambriolage en août 2022, Warner Bros. aurait opté pour trois scénarios possibles qui pourraient se dérouler en ce qui concerne Ezra et Le flashselon Le journaliste hollywoodien. Une source proche du studio a détaillé ces trois scénarios au point de vente. La première est que si Ezra cherche une aide professionnelle, l’acteur pourrait donner une interview pour expliquer son “comportement erratique au cours des dernières années”. Ce scénario impliquerait également qu’Ezra fasse une presse limitée pour promouvoir Le flash. Dans le deuxième scénario, où Ezra ne cherche pas d’aide, Le flash serait toujours publié comme prévu mais Ezra ne serait pas impliqué dans le marketing ou la publicité. Le rôle de Barry Allen / The Flash serait également refondu pour les futurs projets DC. Le troisième scénario implique que la situation d’Ezra empire par rapport à ce qu’elle est déjà. Si cela se produit, le studio supprimera Le flash entièrement malgré le coût de 200 millions de dollars à créer. De toute évidence, c’est le pire scénario absolu de Warner Bros.

Casting du film “The Flash”

Ezra est la star principale de Le flash et ils jouent soi-disant plusieurs personnages et sont dans chaque scène, par THR. Le casting complet est rempli de stars de la liste A. Michel Keaton reprend son rôle de Batman. Michael a joué Batman dans Tim BurtonLes films de la fin des années 1980/début des années 1990. Il devait aussi être dans Fille chauve-sourisqui a été entièrement annulé par Warner Bros. Ben Affleck jouera également son Batman du DCEU. Ben et Ezra ont travaillé ensemble sur de précédents films DCEU. Ron Livingstone joue le père de Barry, Henry Allen. Ron remplace Billy Crudupqui jouait auparavant le personnage dans le DCEU. Maribel Verdu jouera la mère de Barry, Nora Allen, qui a été assassinée quand il était enfant. Kiersey Clemons joue le rôle d’Iris West, l’intérêt amoureux de Barry.

Le casting comprend également Michel Shannon en tant que général Zod, l’un des plus grands méchants de Superman. Ante Traeu joue Faora-Ul, le bras droit du général Zoë. Sasha Calle joue Supergirl dans ses débuts DCEU. Sasha est la première actrice latina à jouer Supergirl. Tamuera Morrison devrait également apparaître en tant que père d’Aquaman, Thomas Curry. Reverse Flash, qui est le principal ennemi de Barry dans les bandes dessinées, est censé être le principal méchant du film. Il n’a pas été officiellement annoncé qui joue à Reverse Flash.