Mises à jour sur le coronavirus: une étude révèle que le vaccin chinois est efficace à 78%; Le représentant du Kansas, Jake LaTurner, est positif après le vote à la Chambre; 365K morts aux États-Unis

USA TODAY suit l'actualité du COVID-19 alors qu'une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 365000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d'autres actualités du réseau USA TODAY.

Dans les gros titres:

► Deux hôpitaux de Portland ont jeté plus de trois douzaines de doses du vaccin COVID-19 alors qu’ils ne trouvaient pas de personnel de santé pour prendre le surplus de vaccin avant son expiration, a rapporté mercredi The Oregonian / OregonLive. Plus de 60 000 doses ont été administrées, mais près de 75% des doses délivrées à l’État – quelque 225 000 – n’ont pas encore été placées dans les bras des Oregoniens.

► Le représentant américain Jake LaTurner, un républicain du Kansas, a annoncé tôt jeudi matin qu’il avait été testé positif au COVID-19 du jour au lendemain, quelques heures après avoir participé à un effort raté pour bloquer la victoire de Joe Biden au collège électoral. Selon un tweet, il ne présente aucun symptôme et ne reviendra pas à l’étage de la Chambre tant qu’il ne sera pas libéré.

► Le sénateur Rick Scott appelle à une enquête du Congrès dans des rapports de distribution inappropriée de vaccins après qu’une enquête du Washington Post a révélé qu’une société d’aide à la vie privée de Floride avait peut-être distribué de rares vaccins contre le coronavirus aux membres du conseil d’administration et aux amis aisés qui ont fait de généreux dons à l’installation de West Palm Beach.

► Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a proposé mercredi de prolonger un moratoire sur les expulsions et des chèques de relance de 600 dollars pour des millions de résidents à faible revenu, y compris des immigrants sans papiers qui déposent des impôts auprès de l’État, dans le cadre d’une proposition de budget. « Les Californiens qui ont été touchés par cette pandémie recevront de l’aide pour subvenir aux besoins de leurs familles et garder un toit au-dessus de leurs têtes », a déclaré Newsom dans un communiqué. Le Golden State a signalé plus de 2,4 millions de cas confirmés et 27 400 décès, selon les données de l’État.

► Amazon vend maintenant des tests COVID-19 que les clients peuvent utiliser à la maison. Le kit de collecte de salive à domicile DxTerity COVID-19 détecte la présence du virus mais ne confirme pas l’immunité ou ne détecte pas les anticorps. Un seul kit de test COVID-19 est répertorié pour 110 $, et un paquet de 10 est disponible pour 1000 $.

► CVS et Walgreens ont déclaré qu’ils prévoyaient de terminer la livraison de la première série de doses de vaccin COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers dans les délais prévus d’ici le 25 janvier. comme la Californie et la Floride.

► Le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, a déclaré qu’il allait éliminer le verrouillage du dimanche, raccourcir le couvre-feu en vigueur depuis le début de la pandémie et rouvrir les plages, les marinas et les piscines. Le nouveau couvre-feu se déroulera de 23 h à 5 h et sera en vigueur pendant 30 jours à compter de jeudi.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 21,5 millions de cas confirmés de coronavirus et 365100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 87,1 millions de cas et 1,88 million de décès.

Variante de coronavirus plus contagieuse trouvée dans 3 autres États

Trois autres États américains ont découvert la variante de coronavirus la plus contagieuse qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni. À partir de jeudi, la souche a été trouvée dans huit états et 33 pays.

Les responsables de la santé du Texas ont annoncé jeudi que l’État avait trouvé la variante connue sous le nom de B.1.1.7 chez un homme sans antécédents de voyage. L’homme, qui a entre 30 et 40 ans, s’isole pendant que les responsables de la santé travaillent pour identifier et mettre en quarantaine ses proches.

En Pennsylvanie, les responsables de la santé ont identifié la souche chez une personne décrite comme un «voyageur», a rapporté The Philadelphia Inquirer. « Ce n’était pas un cas de propagation communautaire », a déclaré la secrétaire à la Santé de Pennsylvanie, Rachel Levine. Le patient a présenté des symptômes bénins et s’isole à la maison, a rapporté le journal.

Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a déclaré jeudi que l’État avait découvert deux cas de la variante du coronavirus. Les deux personnes, âgées de 15 à 25 ans, ont voyagé récemment, l’une en Irlande et l’autre dans l’État de New York.

Une étude brésilienne révèle que le vaccin chinois est efficace à 78%

Un candidat vaccin fabriqué par le chinois Sinovac est efficace à 78% pour se protéger contre le COVID-19, selon les résultats d’une étude annoncée jeudi par des responsables de la santé de l’État brésilien cherchant à obtenir l’approbation fédérale du vaccin.

Plus de 12 000 agents de santé ont participé à l’étude, qui a détecté 218 cas de COVID-19 – environ 160 de ceux parmi les personnes ayant reçu un placebo plutôt que le vaccin proprement dit. Les chercheurs n’ont signalé aucun effet secondaire grave dans l’étude.

Les États-Unis exigent que les candidats vaccins soient testés sur au moins 30 000 personnes pour déterminer leur innocuité et leur efficacité.

Les responsables turcs ont déclaré le mois dernier qu’une étude complémentaire plus petite menée dans ce pays sur le même vaccin candidat avait révélé un taux d’efficacité de plus de 90%. Une autre société chinoise, SinoPharm, a annoncé la semaine dernière que son vaccin similaire était efficace à environ 79%. Ces deux vaccins reposent sur des virus inactivés.

Les décès liés au COVID-19 atteignent des records nationaux dans le chaos du Capitole

Les États-Unis ont signalé mercredi un record de 3865 décès dus au COVID-19, dépassant de loin le record établi juste un jour avant, selon une analyse des données de Johns Hopkins par USA TODAY. À ce rythme, un Américain serait mort environ toutes les 22 secondes.

Les États-Unis ont également signalé un autre record avec 1 558 568 nouveaux cas au cours de la dernière semaine. À ce rythme, 155 personnes aux États-Unis sont déclarées positives chaque minute.

Ces records nationaux viennent alors que des États individuels luttent contre le coronavirus. Le Texas, la Floride et New York ont ​​signalé un nombre record de cas au cours de la semaine se terminant mercredi. L’état le plus peuplé du pays, la Californie, a signalé un nombre record de décès au cours de la semaine se terminant mercredi: 2 592 personnes.

Parmi les autres états déclarant des records mercredi: la Louisiane a signalé un nombre record de cas par semaine lors de la flambée automnale. Le Massachusetts, l’un des États les plus touchés au printemps, a également signalé un nombre record de cas. Et l’Arizona, qui a fait face à une horrible poussée estivale, a signalé un nombre record de cas et de décès au cours de la dernière semaine. Les nombres quotidiens peuvent être plus élevés que ceux rapportés en raison des retards dans la collecte des données tout au long des vacances.

– Michael Stucka

Décès d’un médecin de Floride après avoir reçu le vaccin COVID sous enquête

Un médecin de Floride est décédé plusieurs semaines après avoir reçu un vaccin COVID-19, bien qu’il ne soit pas encore clair si sa mort lundi était liée à la balle qu’il a reçue le 18 décembre. Le Dr Gregory Michael, 56 ans, OB-GYN au Mount Sinai Medical Center à Miami Beach, est décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral hémorragique un manque de plaquettes.

Les médecins légistes de Miami enquêtent sur sa mort, selon le Florida Department of Health. Dans un message sur Facebook, sa femme, Heidi Neckelmann, a déclaré qu’il avait demandé des soins d’urgence trois jours après le coup de feu parce qu’il avait des points sur la peau qui indiquaient une hémorragie interne.

Pfizer, qui avec son partenaire BioNTech a fabriqué le vaccin que l’homme a reçu, a déclaré dans un communiqué qu’il était au courant du décès. « Nous enquêtons activement sur ce cas, mais nous ne pensons pas pour le moment qu’il existe un lien direct avec le vaccin », indique le communiqué.

– Karen Weintraub

Contribuer: The Associated Press